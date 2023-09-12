Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье

Посетить известные достопримечательности и побывать на армянском застолье в деревенской семье

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Хочу, чтобы вы полюбили Армению так, как люблю её я! Давайте вместе отправимся по важнейшим для истории страны местам.

Храмы и монастыри, ущелья и изумрудное озеро — древняя земля будет разворачиваться перед вами, как свиток, иллюстрированный великолепными пейзажами. А затем продолжим знакомиться с культурой армянского народа через местную кухню.
Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье
Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье
Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье
Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье
Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье
Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье
Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье
Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье
Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье
Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье
Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье
Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье
Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье
Гарни, Гегард, озеро Севан и армянское застолье
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Описание

Что вас ожидает

Армения богата достопримечательностями и памятными местами. Но мы не станем пытаться осмотреть десятки монастырей, соборов или природных локаций за один день. Лучше уделим внимание самым интересным местам, чтобы поездка получилась разнообразной и вместе с тем лёгкой. Теперь детальнее о том, что вы увидите:

  • Арка Чаренца — место, который привлекает внимание всех тех, кто держит путь в Гарни. Здесь вам откроется захватывающий дух вид на библейскую гору Арарат (при хорошей погоде).
  • Языческий храм Гарни — самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма. Поговорим о любопытных религиозных парадоксах древней и современной Армении. А со смотровой площадки возле храма рассмотрим «симфонию камней» — множество вертикальных каменных столбов на стенах ущелья.
  • Монастырь Гегард — удивительное творение человека. Гуляя по залам, мы изучим барельефы, каждый из которых — произведение искусства. Здесь же вы сможете приобрести знаменитую гегардскую гату (традиционная выпечка).
  • Монастырь Севанаванк — древний храмовый комплекс, с первого взгляда завораживающий необычной архитектурой.
  • Озеро Севан — одно из красивейших озёр Кавказа. Расположено в горной чаше на высоте 1916 метров н. у. м. Полюбуемся его красотой и выясним, правда ли, что воды озера меняют цвет, как хамелеон.

Продолжением знакомства с армянской культурой станет застолье — не просто приём пищи, но и способ общения, укрепления семейных связей и поддержания дружеских отношений. Мы посетим армянскую семью в одной из деревень, расположенных у озера Севан. Вместе с ними вы сможете приготовить армянский шашлык и попробовать традиционные деревенские блюда. На столе будет картофель, сыр, соленья, помидоры, огурцы, зелень, мацун, лаваш, компот, водка или коньяк.

Организационные детали

  • В поедке вас будет сопровождать один из гидов нашего агентства
  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги гида и армянское застолье
  • Дополнительные расходы: 1500 драмов с человека для входа в храм Гарни
  • По вашему желанию меню застолья может быть изменено, а сам приём пищи организован как во дворе дома, на чистом воздухе, так и в доме хозяев

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Гегард
Озеро Севан
Природа и пейзажи
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