Посетить известные достопримечательности и побывать на армянском застолье в деревенской семье
Храмы и монастыри, ущелья и изумрудное озеро — древняя земля будет разворачиваться перед вами, как свиток, иллюстрированный великолепными пейзажами. А затем продолжим знакомиться с культурой армянского народа через местную кухню.
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Описание
Что вас ожидает
Армения богата достопримечательностями и памятными местами. Но мы не станем пытаться осмотреть десятки монастырей, соборов или природных локаций за один день. Лучше уделим внимание самым интересным местам, чтобы поездка получилась разнообразной и вместе с тем лёгкой. Теперь детальнее о том, что вы увидите:
- Арка Чаренца — место, который привлекает внимание всех тех, кто держит путь в Гарни. Здесь вам откроется захватывающий дух вид на библейскую гору Арарат (при хорошей погоде).
- Языческий храм Гарни — самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма. Поговорим о любопытных религиозных парадоксах древней и современной Армении. А со смотровой площадки возле храма рассмотрим «симфонию камней» — множество вертикальных каменных столбов на стенах ущелья.
- Монастырь Гегард — удивительное творение человека. Гуляя по залам, мы изучим барельефы, каждый из которых — произведение искусства. Здесь же вы сможете приобрести знаменитую гегардскую гату (традиционная выпечка).
- Монастырь Севанаванк — древний храмовый комплекс, с первого взгляда завораживающий необычной архитектурой.
- Озеро Севан — одно из красивейших озёр Кавказа. Расположено в горной чаше на высоте 1916 метров н. у. м. Полюбуемся его красотой и выясним, правда ли, что воды озера меняют цвет, как хамелеон.
Продолжением знакомства с армянской культурой станет застолье — не просто приём пищи, но и способ общения, укрепления семейных связей и поддержания дружеских отношений. Мы посетим армянскую семью в одной из деревень, расположенных у озера Севан. Вместе с ними вы сможете приготовить армянский шашлык и попробовать традиционные деревенские блюда. На столе будет картофель, сыр, соленья, помидоры, огурцы, зелень, мацун, лаваш, компот, водка или коньяк.
Организационные детали
- В поедке вас будет сопровождать один из гидов нашего агентства
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги гида и армянское застолье
- Дополнительные расходы: 1500 драмов с человека для входа в храм Гарни
- По вашему желанию меню застолья может быть изменено, а сам приём пищи организован как во дворе дома, на чистом воздухе, так и в доме хозяев
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.