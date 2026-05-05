Эта индивидуальная экскурсия подарит вам возможность погрузиться в историю и культуру Армении.
Посетите языческий храм Гарни, где вы сможете полюбоваться на симфонию камней, а также древний монастырь Гегард. Исследуйте подземные лабиринты волшебной пещеры мастера Левона и насладитесь видами озера Севан. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей архитектуры и природы
Посетите языческий храм Гарни, где вы сможете полюбоваться на симфонию камней, а также древний монастырь Гегард. Исследуйте подземные лабиринты волшебной пещеры мастера Левона и насладитесь видами озера Севан. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей архитектуры и природы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические памятники
- 🌄 Захватывающие природные виды
- 🚗 Комфортный трансфер
- 🗣️ Профессиональный гид
- 🧁 Возможность попробовать местные деликатесы
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Гарни, Гегарда, озера Севан и волшебной пещеры - это летние месяцы. В это время года можно насладиться великолепными видами и атмосферой, которые делают эти места особенно привлекательными. Тёплая погода позволяет провести больше времени на свежем воздухе, наслаждаясь красотой природы и архитектуры. Весной и осенью также можно посетить эти достопримечательности. В это время меньше туристов, что создаёт более спокойную атмосферу. Пейзажи остаются живописными, а температура комфортной для прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Арка Чаренца
- Языческий храм Гарни
- Симфония камней
- Монастырь Гегард
- Волшебная пещера мастера Левона
- Монастырь Севанаванк
Описание экскурсии
Армения богата достопримечательностями и памятными местами. Но мы не станем пытаться осмотреть десятки монастырей, соборов или природных локаций за один день. Лучше уделим внимание самым интересным местам, чтобы поездка получилась разнообразной и вместе с тем лёгкой. Теперь детальнее о том, что вы увидите:
- Арка Чаренца — место, который привлекает внимание всех тех, кто держит путь в Гарни. Здесь вам откроется захватывающий дух вид на библейскую гору Арарат (при хорошей погоде).
- Языческий храм Гарни — самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма. Поговорим о любопытных религиозных парадоксах древней и современной Армении. А со смотровой площадки возле храма рассмотрим «симфонию камней» — множество вертикальных каменных столбов на стенах ущелья.
- Симфония камней — скалы ущелья состоят из огромных базальтовых столбов, нависающих над землей на высоте около 50 метров. Они расположены вертикально, а необычная форма в виде шестиугольников добавляет им сходства с трубами органа. Поэтому место известно под несколькими названиями — «Каменный орган», «Базальтовый орган», но самое расхожее — «Симфония камней».
- Монастырь Гегард — удивительное творение человека. Гуляя по залам, мы изучим барельефы, каждый из которых — произведение искусства. Здесь же вы сможете приобрести знаменитую гегардскую гату (традиционная выпечка).
- Волшебная пещера мастера Левона — мы спустимся в подземный лабиринт, вырытый вручную одним человеком более чем за 20 лет. Пещера располагается под домом, где жил мастер. Он создал это чудо самостоятельно, пользуясь обыкновенным молотком и зубилом. Речь идёт не о нескольких метрах, а о глубине в 21 метр; под домом была не земля, а базальт — на первый взгляд, непреодолимая преграда. Местные жители считают это место чудотворным.
- Монастырь Севанаванк — древний храмовый комплекс, с первого взгляда завораживающий необычной архитектурой.
- Озеро Севан — одно из красивейших озёр Кавказа. Расположено в горной чаше на высоте 1916 метров н. у. м. Полюбуемся его красотой и выясним, правда ли, что воды озера меняют цвет, как хамелеон.
Организационные детали
- В поездке вас будет сопровождать один из профессиональных гидов нашего агентства
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером и услуги гида
- Дополнительные расходы: 3300 драмов с человека для входа в храм Гарни, симфонию камней и пещеру мастера Левона
- Возможно заменить посещение пещеры мастера Левона на визит в Дилижан и Монастырь Агарцин. В этом случае нужна будет доплата за экскурсию — 20 000 драм.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Любая точка в городе Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акоп — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1149 туристов
Я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с Вами. Мы тщательно подобрали маршруты, чтобы каждая экскурсия была не только познавательной, но и душевной. Для нас важно, чтобы гости почувствовали настоящее гостеприимство Армении, увидели её красоту и увезли с собой тёплые воспоминания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Были сегодня на этой экскурсии с гидом Артуром, по увеличенной программе с заездом в Дилижан и монастырь Агарцин.
Прекрасно спланирован маршрут, Артур прекрасно и доступно на каждой локации всё рассказал.
Очень удобная машина для поездок по горам и горным серпантинам.
Будете заказывать эту экскурсию, выезжайте пораньше, это залог того, что первые локации вы будете гулять без толпы туристов.
Прекрасно спланирован маршрут, Артур прекрасно и доступно на каждой локации всё рассказал.
Очень удобная машина для поездок по горам и горным серпантинам.
Будете заказывать эту экскурсию, выезжайте пораньше, это залог того, что первые локации вы будете гулять без толпы туристов.
+2
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Экскурсия - выше всех похвал. Никаких минусов, только плюсы! Последовательность экскурсии спланирована идеально - мы везде были первые, после Симфонии камней (где сильно замерзали) поехали греться под солнышком к храму Гарни.
Экскурсия обширная, материал представлен очень интересно и объемно.
Машина комфортная.
Благодаря Арташу, мы тоже полюбили Армению. День был наполнен интересными беседами, уютом и душевным теплом. Спасибо большое, Арташ.
Экскурсия обширная, материал представлен очень интересно и объемно.
Машина комфортная.
Благодаря Арташу, мы тоже полюбили Армению. День был наполнен интересными беседами, уютом и душевным теплом. Спасибо большое, Арташ.
+2
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П
Спасибо Артуру, за подробный экскурс в историю Армении, и полноценное погружение в ее культуру! Если вы едете на экскурсию, смело выбирайте его, он понятно и интересно изложит материал, ответит на любые вопросы, сможет заинтересовать на время всей поездки. Приятный человек и отличный гид!
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Ю
Очень интересная и красивая экскурсия! Сбалансированная по времени, по маршрутам и по местам!!! Спасибо гиду, он в миг подружился с моим гиперактивным сыном (9 лет) и тот его с интересом
+1
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Экскурсия проходила в апреле 2026 года. Спасибо Акопу за организацию, а гиду Артуру за чудесное путешествие. Мы впервые в Армении. Данная экскурсия первая в нашем путешествии. Артур приложил максимум усилий,
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N
Во-первых хочу выразить благодарность нашему гиду Арташу за отличное настроение, интересную беседу и замечательную экскурсию. По нашей просьбе в экскурсии сделали замену: поехали в Дилижан с небольшой доплатой вместо пещеры, и очень остались довольны). Посетили прекрасные места, поели вкуснейшую рыбу на берегу Севана. Очень рекомендую!
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