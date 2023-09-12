Хочу, чтобы вы полюбили Армению так, как люблю её я! Давайте вместе отправимся по важнейшим для истории страны местам. Храмы и монастыри, ущелья и изумрудное озеро — древняя земля будет разворачиваться перед вами, как свиток, иллюстрированный великолепными пейзажами. А затем продолжим знакомиться с культурой армянского народа через местную кухню.

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Описание

Что вас ожидает

Армения богата достопримечательностями и памятными местами. Но мы не станем пытаться осмотреть десятки монастырей, соборов или природных локаций за один день. Лучше уделим внимание самым интересным местам, чтобы поездка получилась разнообразной и вместе с тем лёгкой. Теперь детальнее о том, что вы увидите:

Арка Чаренца — место, который привлекает внимание всех тех, кто держит путь в Гарни. Здесь вам откроется захватывающий дух вид на библейскую гору Арарат (при хорошей погоде).

— место, который привлекает внимание всех тех, кто держит путь в Гарни. Здесь вам откроется захватывающий дух вид на библейскую гору Арарат (при хорошей погоде). Языческий храм Гарни — самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма. Поговорим о любопытных религиозных парадоксах древней и современной Армении. А со смотровой площадки возле храма рассмотрим «симфонию камней» — множество вертикальных каменных столбов на стенах ущелья.

— самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма. Поговорим о любопытных религиозных парадоксах древней и современной Армении. А со смотровой площадки возле храма рассмотрим «симфонию камней» — множество вертикальных каменных столбов на стенах ущелья. Монастырь Гегард — удивительное творение человека. Гуляя по залам, мы изучим барельефы, каждый из которых — произведение искусства. Здесь же вы сможете приобрести знаменитую гегардскую гату (традиционная выпечка).

— удивительное творение человека. Гуляя по залам, мы изучим барельефы, каждый из которых — произведение искусства. Здесь же вы сможете приобрести знаменитую гегардскую гату (традиционная выпечка). Монастырь Севанаванк — древний храмовый комплекс, с первого взгляда завораживающий необычной архитектурой.

— древний храмовый комплекс, с первого взгляда завораживающий необычной архитектурой. Озеро Севан — одно из красивейших озёр Кавказа. Расположено в горной чаше на высоте 1916 метров н. у. м. Полюбуемся его красотой и выясним, правда ли, что воды озера меняют цвет, как хамелеон.

Продолжением знакомства с армянской культурой станет застолье — не просто приём пищи, но и способ общения, укрепления семейных связей и поддержания дружеских отношений. Мы посетим армянскую семью в одной из деревень, расположенных у озера Севан. Вместе с ними вы сможете приготовить армянский шашлык и попробовать традиционные деревенские блюда. На столе будет картофель, сыр, соленья, помидоры, огурцы, зелень, мацун, лаваш, компот, водка или коньяк.

Организационные детали