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Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера

Познакомьтесь с Арменией через её культурные и природные сокровища. Уникальные храмы, озеро и пещера - всё это в одном туре
Эта индивидуальная экскурсия подарит вам возможность погрузиться в историю и культуру Армении.

Посетите языческий храм Гарни, где вы сможете полюбоваться на симфонию камней, а также древний монастырь Гегард. Исследуйте подземные лабиринты волшебной пещеры мастера Левона и насладитесь видами озера Севан. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей архитектуры и природы
5
40 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические памятники
  • 🌄 Захватывающие природные виды
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🗣️ Профессиональный гид
  • 🧁 Возможность попробовать местные деликатесы

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Гарни, Гегарда, озера Севан и волшебной пещеры - это летние месяцы. В это время года можно насладиться великолепными видами и атмосферой, которые делают эти места особенно привлекательными. Тёплая погода позволяет провести больше времени на свежем воздухе, наслаждаясь красотой природы и архитектуры. Весной и осенью также можно посетить эти достопримечательности. В это время меньше туристов, что создаёт более спокойную атмосферу. Пейзажи остаются живописными, а температура комфортной для прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера

Что можно увидеть

  • Арка Чаренца
  • Языческий храм Гарни
  • Симфония камней
  • Монастырь Гегард
  • Волшебная пещера мастера Левона
  • Монастырь Севанаванк

Описание экскурсии

Армения богата достопримечательностями и памятными местами. Но мы не станем пытаться осмотреть десятки монастырей, соборов или природных локаций за один день. Лучше уделим внимание самым интересным местам, чтобы поездка получилась разнообразной и вместе с тем лёгкой. Теперь детальнее о том, что вы увидите:

  • Арка Чаренца — место, который привлекает внимание всех тех, кто держит путь в Гарни. Здесь вам откроется захватывающий дух вид на библейскую гору Арарат (при хорошей погоде).
  • Языческий храм Гарни — самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма. Поговорим о любопытных религиозных парадоксах древней и современной Армении. А со смотровой площадки возле храма рассмотрим «симфонию камней» — множество вертикальных каменных столбов на стенах ущелья.
  • Симфония камней — скалы ущелья состоят из огромных базальтовых столбов, нависающих над землей на высоте около 50 метров. Они расположены вертикально, а необычная форма в виде шестиугольников добавляет им сходства с трубами органа. Поэтому место известно под несколькими названиями — «Каменный орган», «Базальтовый орган», но самое расхожее — «Симфония камней».
  • Монастырь Гегард — удивительное творение человека. Гуляя по залам, мы изучим барельефы, каждый из которых — произведение искусства. Здесь же вы сможете приобрести знаменитую гегардскую гату (традиционная выпечка).
  • Волшебная пещера мастера Левона — мы спустимся в подземный лабиринт, вырытый вручную одним человеком более чем за 20 лет. Пещера располагается под домом, где жил мастер. Он создал это чудо самостоятельно, пользуясь обыкновенным молотком и зубилом. Речь идёт не о нескольких метрах, а о глубине в 21 метр; под домом была не земля, а базальт — на первый взгляд, непреодолимая преграда. Местные жители считают это место чудотворным.
  • Монастырь Севанаванк — древний храмовый комплекс, с первого взгляда завораживающий необычной архитектурой.
  • Озеро Севан — одно из красивейших озёр Кавказа. Расположено в горной чаше на высоте 1916 метров н. у. м. Полюбуемся его красотой и выясним, правда ли, что воды озера меняют цвет, как хамелеон.

Организационные детали

  • В поездке вас будет сопровождать один из профессиональных гидов нашего агентства
  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером и услуги гида
  • Дополнительные расходы: 3300 драмов с человека для входа в храм Гарни, симфонию камней и пещеру мастера Левона
  • Возможно заменить посещение пещеры мастера Левона на визит в Дилижан и Монастырь Агарцин. В этом случае нужна будет доплата за экскурсию — 20 000 драм.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Любая точка в городе Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акоп
Акоп — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1149 туристов
Я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с Вами. Мы тщательно подобрали маршруты, чтобы каждая экскурсия была не только познавательной, но и душевной. Для нас важно, чтобы гости почувствовали настоящее гостеприимство Армении, увидели её красоту и увезли с собой тёплые воспоминания.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
39
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3
2
1
Марина
Были сегодня на этой экскурсии с гидом Артуром, по увеличенной программе с заездом в Дилижан и монастырь Агарцин.
Прекрасно спланирован маршрут, Артур прекрасно и доступно на каждой локации всё рассказал.
Очень удобная машина для поездок по горам и горным серпантинам.
Будете заказывать эту экскурсию, выезжайте пораньше, это залог того, что первые локации вы будете гулять без толпы туристов.
Были сегодня на этой экскурсии с гидом Артуром, по увеличенной программе с заездом в Дилижан и монастырь Агарцин.
Были сегодня на этой экскурсии с гидом Артуром, по увеличенной программе с заездом в Дилижан и монастырь Агарцин.
Были сегодня на этой экскурсии с гидом Артуром, по увеличенной программе с заездом в Дилижан и монастырь Агарцин.
Были сегодня на этой экскурсии с гидом Артуром, по увеличенной программе с заездом в Дилижан и монастырь Агарцин.
Были сегодня на этой экскурсии с гидом Артуром, по увеличенной программе с заездом в Дилижан и монастырь Агарцин.
Были сегодня на этой экскурсии с гидом Артуром, по увеличенной программе с заездом в Дилижан и монастырь Агарцин.
Были сегодня на этой экскурсии с гидом Артуром, по увеличенной программе с заездом в Дилижан и монастырь Агарцин.
Были сегодня на этой экскурсии с гидом Артуром, по увеличенной программе с заездом в Дилижан и монастырь Агарцин.+2
Были сегодня на этой экскурсии с гидом Артуром, по увеличенной программе с заездом в Дилижан и монастырь Агарцин.
Были сегодня на этой экскурсии с гидом Артуром, по увеличенной программе с заездом в Дилижан и монастырь Агарцин.
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Наталья
Экскурсия - выше всех похвал. Никаких минусов, только плюсы! Последовательность экскурсии спланирована идеально - мы везде были первые, после Симфонии камней (где сильно замерзали) поехали греться под солнышком к храму Гарни.
Экскурсия обширная, материал представлен очень интересно и объемно.
Машина комфортная.
Благодаря Арташу, мы тоже полюбили Армению. День был наполнен интересными беседами, уютом и душевным теплом. Спасибо большое, Арташ.
Экскурсия - выше всех похвал. Никаких минусов, только плюсы! Последовательность экскурсии спланирована идеально - мы везде
Экскурсия - выше всех похвал. Никаких минусов, только плюсы! Последовательность экскурсии спланирована идеально - мы везде
Экскурсия - выше всех похвал. Никаких минусов, только плюсы! Последовательность экскурсии спланирована идеально - мы везде
Экскурсия - выше всех похвал. Никаких минусов, только плюсы! Последовательность экскурсии спланирована идеально - мы везде
Экскурсия - выше всех похвал. Никаких минусов, только плюсы! Последовательность экскурсии спланирована идеально - мы везде
Экскурсия - выше всех похвал. Никаких минусов, только плюсы! Последовательность экскурсии спланирована идеально - мы везде
Экскурсия - выше всех похвал. Никаких минусов, только плюсы! Последовательность экскурсии спланирована идеально - мы везде
Экскурсия - выше всех похвал. Никаких минусов, только плюсы! Последовательность экскурсии спланирована идеально - мы везде+2
Экскурсия - выше всех похвал. Никаких минусов, только плюсы! Последовательность экскурсии спланирована идеально - мы везде
Экскурсия - выше всех похвал. Никаких минусов, только плюсы! Последовательность экскурсии спланирована идеально - мы везде
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П
Спасибо Артуру, за подробный экскурс в историю Армении, и полноценное погружение в ее культуру! Если вы едете на экскурсию, смело выбирайте его, он понятно и интересно изложит материал, ответит на любые вопросы, сможет заинтересовать на время всей поездки. Приятный человек и отличный гид!
Спасибо Артуру, за подробный экскурс в историю Армении, и полноценное погружение в ее культуру! Если вы
Спасибо Артуру, за подробный экскурс в историю Армении, и полноценное погружение в ее культуру! Если вы
Спасибо Артуру, за подробный экскурс в историю Армении, и полноценное погружение в ее культуру! Если вы
Спасибо Артуру, за подробный экскурс в историю Армении, и полноценное погружение в ее культуру! Если вы
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Ю
Очень интересная и красивая экскурсия! Сбалансированная по времени, по маршрутам и по местам!!! Спасибо гиду, он в миг подружился с моим гиперактивным сыном (9 лет) и тот его с интересом
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и вниманием слушал, а это не всем дается))) Еще и поели в красивом месте на берегу Севана в купольном ресторанчике. А самое крутое - съемка фото и видео на квадрокоптер с высоты 😍

Очень интересная и красивая экскурсия! Сбалансированная по времени, по маршрутам и по местам!!! Спасибо гиду, он
Очень интересная и красивая экскурсия! Сбалансированная по времени, по маршрутам и по местам!!! Спасибо гиду, он
Очень интересная и красивая экскурсия! Сбалансированная по времени, по маршрутам и по местам!!! Спасибо гиду, он
Очень интересная и красивая экскурсия! Сбалансированная по времени, по маршрутам и по местам!!! Спасибо гиду, он
Очень интересная и красивая экскурсия! Сбалансированная по времени, по маршрутам и по местам!!! Спасибо гиду, он
Очень интересная и красивая экскурсия! Сбалансированная по времени, по маршрутам и по местам!!! Спасибо гиду, он
Очень интересная и красивая экскурсия! Сбалансированная по времени, по маршрутам и по местам!!! Спасибо гиду, он
Очень интересная и красивая экскурсия! Сбалансированная по времени, по маршрутам и по местам!!! Спасибо гиду, он+1
Очень интересная и красивая экскурсия! Сбалансированная по времени, по маршрутам и по местам!!! Спасибо гиду, он
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Наталия
Экскурсия проходила в апреле 2026 года. Спасибо Акопу за организацию, а гиду Артуру за чудесное путешествие. Мы впервые в Армении. Данная экскурсия первая в нашем путешествии. Артур приложил максимум усилий,
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чтобы влюбить нас в свою страну:) Путешествие вышло очень продолжительным, мы посетили очень много локаций, все заявленные и даже больше. Первая локация это храм высеченный в скале Гегард. Туда мы приехали первые, еще не было других туристов. За это опять же спасибо Артуру! У нас было немного времени на детальный осмотр, сделать фотки:) Затем мы побывали в Гарни. Непонятно откуда взявшийся парень с дудуком в храме оставил массу дополнительных впечатлений. Артур завез нас к женщинам, которые пекут лаваш. Это был приятный сюрприз. Мы попробовали хрустящий, свежий армянский лаваш с зеленью и сыром. Далее была симфония камней, очень необычное природное явление. Следующая локация это озеро Севан. Очень красивый храм на горе, но нужно учитывать, что от воды очень сильный ветер. Это не испортило настроение и не изменило планов. Севан прекрасен! Далее Артур завез нас в очень классный ресторан на берегу Севана. Шашлык из сига необыкновенный! Очень вкусно по очень хорошей цене. У нас была экскурсия с изменением маршрута Дилижан и монастырь Агарцин. Мое мнение, что это было верное решение. Агарцин, окруженный цветущими плодовыми деревьями просто прекрасен. Мы прошли несколько улочек Дилижана, заехали набрать воды у монумента героев фильма Мимино. Артур рассказал очень много интересных моментов истории, показал массу красивых локаций, ответил на все вопросы. стал фотографим, гидом и водителем в одном лице:) От души советую данную индивидуальную экскурсию тем, кто хочет посмотреть локации обособленно, без толпы других туристов рядом. Без шума и в своем темпе, в каких то локациях чуть быстрее, в каких то чуть задержаться. Артур, еще раз спасибо Вам! Мы обязательно вернемся в Армению!

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N
Во-первых хочу выразить благодарность нашему гиду Арташу за отличное настроение, интересную беседу и замечательную экскурсию. По нашей просьбе в экскурсии сделали замену: поехали в Дилижан с небольшой доплатой вместо пещеры, и очень остались довольны). Посетили прекрасные места, поели вкуснейшую рыбу на берегу Севана. Очень рекомендую!
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