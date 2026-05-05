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чтобы влюбить нас в свою страну:) Путешествие вышло очень продолжительным, мы посетили очень много локаций, все заявленные и даже больше. Первая локация это храм высеченный в скале Гегард. Туда мы приехали первые, еще не было других туристов. За это опять же спасибо Артуру! У нас было немного времени на детальный осмотр, сделать фотки:) Затем мы побывали в Гарни. Непонятно откуда взявшийся парень с дудуком в храме оставил массу дополнительных впечатлений. Артур завез нас к женщинам, которые пекут лаваш. Это был приятный сюрприз. Мы попробовали хрустящий, свежий армянский лаваш с зеленью и сыром. Далее была симфония камней, очень необычное природное явление. Следующая локация это озеро Севан. Очень красивый храм на горе, но нужно учитывать, что от воды очень сильный ветер. Это не испортило настроение и не изменило планов. Севан прекрасен! Далее Артур завез нас в очень классный ресторан на берегу Севана. Шашлык из сига необыкновенный! Очень вкусно по очень хорошей цене. У нас была экскурсия с изменением маршрута Дилижан и монастырь Агарцин. Мое мнение, что это было верное решение. Агарцин, окруженный цветущими плодовыми деревьями просто прекрасен. Мы прошли несколько улочек Дилижана, заехали набрать воды у монумента героев фильма Мимино. Артур рассказал очень много интересных моментов истории, показал массу красивых локаций, ответил на все вопросы. стал фотографим, гидом и водителем в одном лице:) От души советую данную индивидуальную экскурсию тем, кто хочет посмотреть локации обособленно, без толпы других туристов рядом. Без шума и в своем темпе, в каких то локациях чуть быстрее, в каких то чуть задержаться. Артур, еще раз спасибо Вам! Мы обязательно вернемся в Армению!