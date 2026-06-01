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Севан, Дилижан и винодельня Иджевана - из Еревана

Увидеть легендарное озеро, древние обители и познакомиться с традициями фруктового виноделия
Говорят, тот, кто увидел Севан хотя бы раз, возвращается к нему снова. И каждый раз озеро выглядит иначе.

Каким встретит оно вас? Мы прогуляемся по берегу, а затем отправимся в монастыри, которые затеряны в лесах. Поговорим о местных традициях. А закончим на винодельне, где производят фруктовое и ягодное вино. При желании — устроим дегустацию.
4.8
5 отзывов
Севан, Дилижан и винодельня Иджевана - из Еревана
Севан, Дилижан и винодельня Иджевана - из Еревана
Севан, Дилижан и винодельня Иджевана - из Еревана

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Еревана

Озеро Севан и монастырь Севанаванк (~1–1,5 ч). Вы увидите одно из крупнейших высокогорных озёр мира. Полюбуетесь панорамой с террасы монастыря. И узнаете, как за последние 100 лет Севан изменил форму и глубину — и какое значение это имеет для страны.

Монастырь Агарцин (~50–60 мин) в лесах Дилижана. Словно спрятанный в лесной глуши, этот комплекс 10–11 веков сливается с природой и приглашает насладиться уединением и уютом. Если погода не позволит нам сюда добраться, поедем исследовать Старый Дилижан. Прогуляемся по улочке Шарамбеяна с резными балконами и небольшими ремесленными мастерскими.

Монастырь Гошаванк (~40–50 мин). Основан учёным Мхитаром Гошем — автором первого армянского свода законов. Здесь вас ждут изящные хачкары, спокойный двор и горы на горизонте.

Иджеванская винодельня (~1–2 ч). Вы осмотрите производство, попробуете местные вина (для посетителей 18+) и ощутите тепло и гостпериимство Армении.

18:30–19:30 — возвращение в Ереван

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе. Детские кресла — по запросу
  • После бронирования на сайте остаток суммы вы можете отдать гиду наличными в местной валюте или перевести в рублях не позднее, чем за день до экскурсии — мы отправим вам реквизиты и после — подтверждение об оплате
  • Внимание: если погода не позволит нам добраться до Агарцин, мы вместо него более подробно исследуем Старый Дилижан
  • С вами будет один из гидов нашей команды. Если в группе будут иноязычные участники, экскурсия будет проводиться на двух языках

Дополнительные расходы:

  • Дегустация на винодельне — 2 000 драмов (~200 ₽)
  • Обед — по желанию

ежедневно в 08:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€29
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Саят-Нова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 3233 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест. Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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1
Яна
Прекрасная и наполненная экскурсия. Занимает почти целый день, но все живописные виды и природа обязательны к просмотру. Были в мае. Спасибо большое
Прекрасная и наполненная экскурсия. Занимает почти целый день, но все живописные виды и природа обязательны к просмотру. Были в мае. Спасибо большое
Прекрасная и наполненная экскурсия. Занимает почти целый день, но все живописные виды и природа обязательны к просмотру. Были в мае. Спасибо большое
Прекрасная и наполненная экскурсия. Занимает почти целый день, но все живописные виды и природа обязательны к просмотру. Были в мае. Спасибо большое
Матевос
Матевос
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваши добрые слова! Мы очень рады слышать, что у вас остались прекрасные впечатления от сотрудничества с нами. Ваш отзыв очень важен для нашей команды, и мы будем рады снова приветствовать вас в вашем следующем путешествии!
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Александра
Посетили данную экскурсию 24.05.2026.
Мы впервые были в Армении и это был наш первый опыт знакомства с городом и страной в целом.
Экскурсия началась в 8:30 и закончилась примерно в 19:00.
Экскурсовод Геворг
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рассказывал занимательные факты и истории на протяжении всего нашего пути.
Посетили достаточно много мест за целый день. Виды очень красивые, даже несмотря на то, что пару раз мы попадали под ливни (заранее смотрите погоду и берите зонты и дождевики).
Больше всего нам понравилось у озера Севан, там можно купить различные сувениры даже дешевле, чем в Ереване. Дилижан совсем не поняли, была остановка у популярного хачкара и 15-20 минут на прогулку, хотя смотреть как будто там нечего, но поскольку мы все-таки смогли доехать до монастыря Агарцин, наверное и хорошо, что в Дилижане не задерживались.
На винодельне Иджевана был обед (1000-1500р.), который можно было заранее выбрать и оплатить на месте. Сет №3 с курицей был вкусным, а молодой человек взял №4 со свининой и вот он, к сожалению, подвел. Мясо приготовили невкусно. Помимо обеда была также экскурсия и дегустация, которую проводила девушка-работник с самой винодельни. Посетили и музей на территории, и производство, и виноградники, и погреба, и даже мини-зоопарк на территории. За дегустацию доплачивали отдельно. Гранатовое вино и коньяк нам понравились, купили домой. Цены хорошие.
В общем и целом, у нас остались положительные впечатления о поездке. Спасибо экскурсоводу и водителю за этот день!

Посетили данную экскурсию 24.05.2026.
Посетили данную экскурсию 24.05.2026.
Посетили данную экскурсию 24.05.2026.
Посетили данную экскурсию 24.05.2026.
Посетили данную экскурсию 24.05.2026.
Посетили данную экскурсию 24.05.2026.
Посетили данную экскурсию 24.05.2026.
Посетили данную экскурсию 24.05.2026.+1
Посетили данную экскурсию 24.05.2026.
Матевос
Матевос
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваши тёплые слова! Мы очень рады, что у вас остались замечательные впечатления от поездки с нами. Ваш отзыв очень важен для нашей команды, и мы с нетерпением ждём возможности снова приветствовать вас в вашем следующем путешествии!
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В
Замечательная экскурсия! Ездили с гидом (имя Гор, надеюсь не перепутала), душевный человек, любящий свою страну, с чувством юмора. Группа была мультинациональная, экскурсия прошла на анг. и русском в легкой и непринужденной атмосфере. Времени на осмотр было более чем достаточно, всё успели. Обед вкусный, вина Ijevan просто восторг!
Матевос
Матевос
Ответ организатора:
Спасибо, что нашли время поделиться своими впечатлениями! Мы очень рады, что всё прошло гладко и что вам понравилось путешествие. Будем рады помочь вам в организации вашего следующего отпуска!
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Ольга
насыщенная экскурсия. много остановок, много красивых мест. Гид очень интересно рассказывает, отвечает на все вопросы. Апогеем экскурсии конечно стала дегустация на винзаводе, все на высшем уровне.
Матевос
Матевос
Ответ организатора:
Спасибо за положительный отзыв! Мы счастливы, что Вы остались довольны нашими услугами. Ваши впечатления — наша главная награда. Ждем Вас снова!
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Р
Экскурсия понравилась, было много живописных мест. Приятно удивила экскурсия на винзавод - было очень атмосферно, не ожидал. Хотя погода была не очень, впечатления отличные! Арутюн отличный гид, спасибо организаторам
Матевос
Матевос
Ответ организатора:
Большое спасибо за Ваши добрые слова! Мы рады, что смогли помочь организовать Ваше путешествие. Надеемся на новые встречи и всегда готовы предложить Вам лучшие туры!
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