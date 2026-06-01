Говорят, тот, кто увидел Севан хотя бы раз, возвращается к нему снова. И каждый раз озеро выглядит иначе. Каким встретит оно вас? Мы прогуляемся по берегу, а затем отправимся в монастыри, которые затеряны в лесах. Поговорим о местных традициях. А закончим на винодельне, где производят фруктовое и ягодное вино. При желании — устроим дегустацию.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:30 — выезд из Еревана

Озеро Севан и монастырь Севанаванк (~1–1,5 ч). Вы увидите одно из крупнейших высокогорных озёр мира. Полюбуетесь панорамой с террасы монастыря. И узнаете, как за последние 100 лет Севан изменил форму и глубину — и какое значение это имеет для страны.

Монастырь Агарцин (~50–60 мин) в лесах Дилижана. Словно спрятанный в лесной глуши, этот комплекс 10–11 веков сливается с природой и приглашает насладиться уединением и уютом. Если погода не позволит нам сюда добраться, поедем исследовать Старый Дилижан. Прогуляемся по улочке Шарамбеяна с резными балконами и небольшими ремесленными мастерскими.

Монастырь Гошаванк (~40–50 мин). Основан учёным Мхитаром Гошем — автором первого армянского свода законов. Здесь вас ждут изящные хачкары, спокойный двор и горы на горизонте.

Иджеванская винодельня (~1–2 ч). Вы осмотрите производство, попробуете местные вина (для посетителей 18+) и ощутите тепло и гостпериимство Армении.

18:30–19:30 — возвращение в Ереван

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе. Детские кресла — по запросу

После бронирования на сайте остаток суммы вы можете отдать гиду наличными в местной валюте или перевести в рублях не позднее, чем за день до экскурсии — мы отправим вам реквизиты и после — подтверждение об оплате

Внимание: если погода не позволит нам добраться до Агарцин, мы вместо него более подробно исследуем Старый Дилижан

С вами будет один из гидов нашей команды. Если в группе будут иноязычные участники, экскурсия будет проводиться на двух языках

Дополнительные расходы: