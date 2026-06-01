Каким встретит оно вас? Мы прогуляемся по берегу, а затем отправимся в монастыри, которые затеряны в лесах. Поговорим о местных традициях. А закончим на винодельне, где производят фруктовое и ягодное вино. При желании — устроим дегустацию.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из Еревана
Озеро Севан и монастырь Севанаванк (~1–1,5 ч). Вы увидите одно из крупнейших высокогорных озёр мира. Полюбуетесь панорамой с террасы монастыря. И узнаете, как за последние 100 лет Севан изменил форму и глубину — и какое значение это имеет для страны.
Монастырь Агарцин (~50–60 мин) в лесах Дилижана. Словно спрятанный в лесной глуши, этот комплекс 10–11 веков сливается с природой и приглашает насладиться уединением и уютом. Если погода не позволит нам сюда добраться, поедем исследовать Старый Дилижан. Прогуляемся по улочке Шарамбеяна с резными балконами и небольшими ремесленными мастерскими.
Монастырь Гошаванк (~40–50 мин). Основан учёным Мхитаром Гошем — автором первого армянского свода законов. Здесь вас ждут изящные хачкары, спокойный двор и горы на горизонте.
Иджеванская винодельня (~1–2 ч). Вы осмотрите производство, попробуете местные вина (для посетителей 18+) и ощутите тепло и гостпериимство Армении.
18:30–19:30 — возвращение в Ереван
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе. Детские кресла — по запросу
- После бронирования на сайте остаток суммы вы можете отдать гиду наличными в местной валюте или перевести в рублях не позднее, чем за день до экскурсии — мы отправим вам реквизиты и после — подтверждение об оплате
- Внимание: если погода не позволит нам добраться до Агарцин, мы вместо него более подробно исследуем Старый Дилижан
- С вами будет один из гидов нашей команды. Если в группе будут иноязычные участники, экскурсия будет проводиться на двух языках
Дополнительные расходы:
- Дегустация на винодельне — 2 000 драмов (~200 ₽)
- Обед — по желанию
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€29
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы впервые были в Армении и это был наш первый опыт знакомства с городом и страной в целом.
Экскурсия началась в 8:30 и закончилась примерно в 19:00.
Экскурсовод Геворг