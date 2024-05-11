Лори-очень красивая и живописная часть Армении. Ованес провел с нами целый день, не жалея сил и времени. Очень много узнали про Армению и ее историю. Нам очень понравились крепость и красивые виды Лори. Это необычный маршрут и особенно будет интересен тем кто уже многое видел в Армении. Спасибо Ованесу за его старания и интерес, с которым он рассказывает.