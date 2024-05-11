Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»

Успейте застать период весеннего опыления в мае-июне! (но девственная природа прекрасна круглый год)
Это путешествие в родной край моих предков, зелёный Лори, царство нетронутой природы. Здесь находится оздоровительный дендропарк «Сочут», где особенно хорошо в период опыления, май—июнь.

Храм Святого Николая Чудотворца, средневековая крепость Багратидов над ущельем, чудный каньон со скалами и многоцветными озёрами и монастырь Гневанк — день будет полон красоты. До встречи!
5
1 отзыв
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Край Лори — армянская Швейцария

  • Горно-лесной дендропарк «Сочут», или «Сосняки». В период опыления сосен и туй (май—июнь) здесь особенный исцеляющий воздух. Но и в другие месяцы дышится в парке отлично! Вы окажетесь в окружении более 500 видов растений. И сможете испить вкуснейшей воды из родника.
  • Руины церкви Тормак, конец 4 века.
  • Храм Св. Николая Чудотворца 1846 года.
  • Крепость Лори-Берд, или Ашотаберд. Живописные руины 10 века над ущельем Дзорагет.
  • Многоцветные озёра села Вардаблур.
  • Чудные гостиничные номера в лесу в стиле избушек.
  • Каньон Аревацаг с удивительной скалой Циц кар.
  • Монастырь Гневанк 7 века (на реставрации) — словно жёлто-оранжевый цвето, раскрывшийся среди зелёных гор.
  • Родник у горного серпантина, который построил мой прадед.

Организационные детали

  • Дорога до дендропарка без остановки — ~ 2 часа, с 1 остановкой — 2,5 часа. Обратный путь с дозаправкой — ~ 2 часа.
  • Экскурсия может быть проведена для компаний до 17 человек.
  • В стоимость входит трансфер на комфортабельном транспорте (седан/минивэн/микроавтобус), услуги водителя и профессионального гида-историка, вода, Wi-Fi, сладкое угощение из сухофруктов, видеосъёмка с дрона.

Дополнительные расходы:

  • Вход в дендропарк — 1500 драмов/чел.
  • Вход в крепость Лори-Берд — 1500 драмов/чел.
  • Питание (время и место определяются по согласованию).

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александра
11 мая 2024
Лори-очень красивая и живописная часть Армении. Ованес провел с нами целый день, не жалея сил и времени. Очень много узнали про Армению и ее историю. Нам очень понравились крепость и красивые виды Лори. Это необычный маршрут и особенно будет интересен тем кто уже многое видел в Армении. Спасибо Ованесу за его старания и интерес, с которым он рассказывает.

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