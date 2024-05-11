Это путешествие в родной край моих предков, зелёный Лори, царство нетронутой природы. Здесь находится оздоровительный дендропарк «Сочут», где особенно хорошо в период опыления, май—июнь.
Храм Святого Николая Чудотворца, средневековая крепость Багратидов над ущельем, чудный каньон со скалами и многоцветными озёрами и монастырь Гневанк — день будет полон красоты. До встречи!
Храм Святого Николая Чудотворца, средневековая крепость Багратидов над ущельем, чудный каньон со скалами и многоцветными озёрами и монастырь Гневанк — день будет полон красоты. До встречи!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Край Лори — армянская Швейцария
- Горно-лесной дендропарк «Сочут», или «Сосняки». В период опыления сосен и туй (май—июнь) здесь особенный исцеляющий воздух. Но и в другие месяцы дышится в парке отлично! Вы окажетесь в окружении более 500 видов растений. И сможете испить вкуснейшей воды из родника.
- Руины церкви Тормак, конец 4 века.
- Храм Св. Николая Чудотворца 1846 года.
- Крепость Лори-Берд, или Ашотаберд. Живописные руины 10 века над ущельем Дзорагет.
- Многоцветные озёра села Вардаблур.
- Чудные гостиничные номера в лесу в стиле избушек.
- Каньон Аревацаг с удивительной скалой Циц кар.
- Монастырь Гневанк 7 века (на реставрации) — словно жёлто-оранжевый цвето, раскрывшийся среди зелёных гор.
- Родник у горного серпантина, который построил мой прадед.
Организационные детали
- Дорога до дендропарка без остановки — ~ 2 часа, с 1 остановкой — 2,5 часа. Обратный путь с дозаправкой — ~ 2 часа.
- Экскурсия может быть проведена для компаний до 17 человек.
- В стоимость входит трансфер на комфортабельном транспорте (седан/минивэн/микроавтобус), услуги водителя и профессионального гида-историка, вода, Wi-Fi, сладкое угощение из сухофруктов, видеосъёмка с дрона.
Дополнительные расходы:
- Вход в дендропарк — 1500 драмов/чел.
- Вход в крепость Лори-Берд — 1500 драмов/чел.
- Питание (время и место определяются по согласованию).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Республики или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ованнес — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 42 туристов
Приветствую дорогие гости, путешественники моей античной родины. Я и моя страна Армения с открытыми объятиями рады вас приветствовать и делиться нашими красотами и богатой, многотысячной историей. По образованию я теолог-историк. После долгих лет проживания в Москве зов родины меня вернул в родные края. Я с любовью и радостью готов быть вашим другом-гидом по Армении и представлять её во всей красе! До встречи)Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
11 мая 2024
Лори-очень красивая и живописная часть Армении. Ованес провел с нами целый день, не жалея сил и времени. Очень много узнали про Армению и ее историю. Нам очень понравились крепость и красивые виды Лори. Это необычный маршрут и особенно будет интересен тем кто уже многое видел в Армении. Спасибо Ованесу за его старания и интерес, с которым он рассказывает.
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