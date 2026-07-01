Этот маршрут откроет перед вами Армению во всей её насыщенности — от языческого храма Гарни и древней пещеры Арени до горных озёр и каньонов.За 4 дня вы погрузитесь в атмосферу,

где природа и культура неотделимы: почувствуете тепло печи при выпечке лаваша, прогуляетесь у «голубоглазого» Севана и храма на вершине и соберёте фрукты в саду, как дома. Побываете в одних из лучших локациях, среди которых Хор Вирап со смотровой на Арарат, окружённый красными скалами Нораванк, горный Цахкадзор и аутентичный Дилижан. А также увидите заповедное озеро Парз Лич, где редко можно встретить путешественников. Дополнят поездку мастер-классы: кулинарный и гончарный. Желающие смогут погрузиться не только в культуру и традиции, но и в гастрономию страны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Въезд в Армению: гражданам РФ не нужна виза для въезда в Армению, достаточно российского или заграничного паспорта. Разрешённый срок пребывания — до 180 дней в течение года.

Авиаперелёт: рекомендуем прилёт утром или днём, чтобы успеть отдохнуть перед экскурсионной программой.

Связь: российские сим-карты работают в роуминге, дешевле купить местную сим-карту (VivaCell, Ucom, Teams) в аэропорту или в любом магазине связи (стоимость — от €3). В некоторых горных районах связь может быть нестабильной.

Что взять с собой: удобную обувь для прогулок и горных троп, защиту от солнца, ветровку или лёгкую куртку, фотоаппарат и зарядные устройства, по желанию купальник (на случай отдыха у озера или спа).