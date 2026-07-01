За 4 дня вы погрузитесь в атмосферу,
Описание тура
Организационные детали
Въезд в Армению: гражданам РФ не нужна виза для въезда в Армению, достаточно российского или заграничного паспорта. Разрешённый срок пребывания — до 180 дней в течение года.
Авиаперелёт: рекомендуем прилёт утром или днём, чтобы успеть отдохнуть перед экскурсионной программой.
Связь: российские сим-карты работают в роуминге, дешевле купить местную сим-карту (VivaCell, Ucom, Teams) в аэропорту или в любом магазине связи (стоимость — от €3). В некоторых горных районах связь может быть нестабильной.
Что взять с собой: удобную обувь для прогулок и горных троп, защиту от солнца, ветровку или лёгкую куртку, фотоаппарат и зарядные устройства, по желанию купальник (на случай отдыха у озера или спа).
Программа тура по дням
Храм Гарни, мастер-класс по выпечке лаваша и дополнительная поездка к Симфонии камней
По прибытии в Ереван вас встретит индивидуальный трансфер и доставит в отель.
После короткого отдыха начнётся первое знакомство с Арменией. Вы отправитесь к языческому храму Гарни — единственному в своём роде архитектурному памятнику дохристианской эпохи. Возвышаясь над ущельем реки Азат, храм сохраняет не только величественную форму, но и дух времени, в котором был построен.
Затем вы окажетесь в деревне Гарни, где под руководством местной семьи примете участие в мастер-классе по выпечке лаваша в традиционной глиняной печи тонир. В завершении насладитесь вкусом в уютной атмосфере.
При желании и за доплату вы отправитесь на внедорожниках к природному памятнику — Симфонии камней. Базальтовые колонны, напоминающие органные трубы, создают впечатление рукотворного чуда, спрятанного в скале.
Вечером вернёмся в Ереван, где вы сможете попробовать локальную кухню в ресторане (забронируем для вас столик в проверенном месте по запросу).
Хор Вирап, Арарат, монастырь Нораванк, фруктовый сад, Арени и гончарный мастер-класс
Утро начнётся с поездки к монастырю Хор Вирап, у подножия горы Арарат. Здесь находится легендарная тюремная яма, связанная с крещением Армении.
Затем вы отправитесь по живописному каньону к монастырю Нораванк, окружённому красными скалами. Средневековая архитектура в этом месте органично сливается с природным ландшафтом, создавая атмосферу уединения и покоя.
Следующей остановкой станет местная ферма или сад, где вы соберёте сезонные фрукты и пообедаете в деревенском доме (оплачивается отдельно). Простая еда, приготовленная с любовью, дополнит день ощущением уюта и гостеприимства.
Далее — мастер-класс по гончарному делу в студии Hin Areni или в ремесленной мастерской. Здесь вы сможете создать собственное глиняное изделие под руководством опытного мастера.
Завершит день экскурсия в пещеру Арени-1 — археологическое место, где были найдены следы доисторического быта, включая самую древнюю кожаную обувь в мире. Вы увидите остатки поселения, погребения, предметы быта и почувствуете дыхание далёких эпох.
Поздним вечером вы вернётесь в Ереван.
Цахкадзор, Севан, озеро Парз Лич
После завтрака вы отправитесь в Цахкадзор — популярный горный курорт, известный своими пейзажами и чистым воздухом. Подъём по канатной дороге откроет панораму на долины и хребты. При желании можно будет прокатиться на горных санях, мини-зиплайне или просто прогуляться по лесу.
Далее маршрут приведёт нас к Севану — высокогорному пресноводному озеру. Здесь вы погуляете по берегу и сможете пообедать в прибрежном ресторане, прокатиться на лодке (за доплату).
Вторая часть дня будет посвящена озеру Парз Лич. Это тихое лесное озеро, окружённое зеленью, прекрасно подходит для неспешных прогулок и отдыха на природе. Здесь вы насладитесь тишиной и сделаете красивые фотографии.
Вечером вернёмся в Ереван.
Ереван - свободный день или шопинг
Этот день вы проведёте в Ереване. Можно выбрать отдых или отправиться за покупками. Для желающих за доплату будет организован шопинг-тур по продовольственному рынку и знаменитому Вернисажу — месту, где можно приобрести изделия армянских ремесленников, текстиль, специи и местные деликатесы.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|80 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и бутилированная вода
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Услуги русскоязычного гида (по запросу и без доплат - англоязычный)
- Посещение всех локаций по программе, входные билеты
- Мастер-классы
Что не входит в цену
- Билеты до Еревана и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение (при необходимости) - цена по запросу
- Страховка - около 150 ₽ за день
- Дополнительные развлечения, джип-поездка к Симфонии камней и шопинг-тур в Ереване (по желанию)