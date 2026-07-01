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Насыщенный тур по значимым местам Армении с мастер-классами: природа, храмы и культура

Увидеть Хор Вирап, Севан и другие впечатляющие локации, испечь лаваш и заглянуть в мастерские
Этот маршрут откроет перед вами Армению во всей её насыщенности — от языческого храма Гарни и древней пещеры Арени до горных озёр и каньонов.

За 4 дня вы погрузитесь в атмосферу,
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где природа и культура неотделимы: почувствуете тепло печи при выпечке лаваша, прогуляетесь у «голубоглазого» Севана и храма на вершине и соберёте фрукты в саду, как дома.

Побываете в одних из лучших локациях, среди которых Хор Вирап со смотровой на Арарат, окружённый красными скалами Нораванк, горный Цахкадзор и аутентичный Дилижан. А также увидите заповедное озеро Парз Лич, где редко можно встретить путешественников. Дополнят поездку мастер-классы: кулинарный и гончарный. Желающие смогут погрузиться не только в культуру и традиции, но и в гастрономию страны.

Насыщенный тур по значимым местам Армении с мастер-классами: природа, храмы и культура
Насыщенный тур по значимым местам Армении с мастер-классами: природа, храмы и культура
Насыщенный тур по значимым местам Армении с мастер-классами: природа, храмы и культура

Описание тура

Организационные детали

Въезд в Армению: гражданам РФ не нужна виза для въезда в Армению, достаточно российского или заграничного паспорта. Разрешённый срок пребывания — до 180 дней в течение года.

Авиаперелёт: рекомендуем прилёт утром или днём, чтобы успеть отдохнуть перед экскурсионной программой.

Связь: российские сим-карты работают в роуминге, дешевле купить местную сим-карту (VivaCell, Ucom, Teams) в аэропорту или в любом магазине связи (стоимость — от €3). В некоторых горных районах связь может быть нестабильной.

Что взять с собой: удобную обувь для прогулок и горных троп, защиту от солнца, ветровку или лёгкую куртку, фотоаппарат и зарядные устройства, по желанию купальник (на случай отдыха у озера или спа).

Программа тура по дням

1 день

Храм Гарни, мастер-класс по выпечке лаваша и дополнительная поездка к Симфонии камней

По прибытии в Ереван вас встретит индивидуальный трансфер и доставит в отель.

После короткого отдыха начнётся первое знакомство с Арменией. Вы отправитесь к языческому храму Гарни — единственному в своём роде архитектурному памятнику дохристианской эпохи. Возвышаясь над ущельем реки Азат, храм сохраняет не только величественную форму, но и дух времени, в котором был построен.

Затем вы окажетесь в деревне Гарни, где под руководством местной семьи примете участие в мастер-классе по выпечке лаваша в традиционной глиняной печи тонир. В завершении насладитесь вкусом в уютной атмосфере.

При желании и за доплату вы отправитесь на внедорожниках к природному памятнику — Симфонии камней. Базальтовые колонны, напоминающие органные трубы, создают впечатление рукотворного чуда, спрятанного в скале.

Вечером вернёмся в Ереван, где вы сможете попробовать локальную кухню в ресторане (забронируем для вас столик в проверенном месте по запросу).

Храм Гарни, мастер-класс по выпечке лаваша и дополнительная поездка к Симфонии камнейХрам Гарни, мастер-класс по выпечке лаваша и дополнительная поездка к Симфонии камнейХрам Гарни, мастер-класс по выпечке лаваша и дополнительная поездка к Симфонии камнейХрам Гарни, мастер-класс по выпечке лаваша и дополнительная поездка к Симфонии камнейХрам Гарни, мастер-класс по выпечке лаваша и дополнительная поездка к Симфонии камнейХрам Гарни, мастер-класс по выпечке лаваша и дополнительная поездка к Симфонии камнейХрам Гарни, мастер-класс по выпечке лаваша и дополнительная поездка к Симфонии камнейХрам Гарни, мастер-класс по выпечке лаваша и дополнительная поездка к Симфонии камнейХрам Гарни, мастер-класс по выпечке лаваша и дополнительная поездка к Симфонии камней
2 день

Хор Вирап, Арарат, монастырь Нораванк, фруктовый сад, Арени и гончарный мастер-класс

Утро начнётся с поездки к монастырю Хор Вирап, у подножия горы Арарат. Здесь находится легендарная тюремная яма, связанная с крещением Армении.

Затем вы отправитесь по живописному каньону к монастырю Нораванк, окружённому красными скалами. Средневековая архитектура в этом месте органично сливается с природным ландшафтом, создавая атмосферу уединения и покоя.

Следующей остановкой станет местная ферма или сад, где вы соберёте сезонные фрукты и пообедаете в деревенском доме (оплачивается отдельно). Простая еда, приготовленная с любовью, дополнит день ощущением уюта и гостеприимства.

Далее — мастер-класс по гончарному делу в студии Hin Areni или в ремесленной мастерской. Здесь вы сможете создать собственное глиняное изделие под руководством опытного мастера.

Завершит день экскурсия в пещеру Арени-1 — археологическое место, где были найдены следы доисторического быта, включая самую древнюю кожаную обувь в мире. Вы увидите остатки поселения, погребения, предметы быта и почувствуете дыхание далёких эпох.

Поздним вечером вы вернётесь в Ереван.

Хор Вирап, Арарат, монастырь Нораванк, фруктовый сад, Арени и гончарный мастер-классХор Вирап, Арарат, монастырь Нораванк, фруктовый сад, Арени и гончарный мастер-классХор Вирап, Арарат, монастырь Нораванк, фруктовый сад, Арени и гончарный мастер-классХор Вирап, Арарат, монастырь Нораванк, фруктовый сад, Арени и гончарный мастер-классХор Вирап, Арарат, монастырь Нораванк, фруктовый сад, Арени и гончарный мастер-классХор Вирап, Арарат, монастырь Нораванк, фруктовый сад, Арени и гончарный мастер-классХор Вирап, Арарат, монастырь Нораванк, фруктовый сад, Арени и гончарный мастер-класс
3 день

Цахкадзор, Севан, озеро Парз Лич

После завтрака вы отправитесь в Цахкадзор — популярный горный курорт, известный своими пейзажами и чистым воздухом. Подъём по канатной дороге откроет панораму на долины и хребты. При желании можно будет прокатиться на горных санях, мини-зиплайне или просто прогуляться по лесу.

Далее маршрут приведёт нас к Севану — высокогорному пресноводному озеру. Здесь вы погуляете по берегу и сможете пообедать в прибрежном ресторане, прокатиться на лодке (за доплату).

Вторая часть дня будет посвящена озеру Парз Лич. Это тихое лесное озеро, окружённое зеленью, прекрасно подходит для неспешных прогулок и отдыха на природе. Здесь вы насладитесь тишиной и сделаете красивые фотографии.

Вечером вернёмся в Ереван.

Цахкадзор, Севан, озеро Парз ЛичЦахкадзор, Севан, озеро Парз ЛичЦахкадзор, Севан, озеро Парз ЛичЦахкадзор, Севан, озеро Парз ЛичЦахкадзор, Севан, озеро Парз Лич
4 день

Ереван - свободный день или шопинг

Этот день вы проведёте в Ереване. Можно выбрать отдых или отправиться за покупками. Для желающих за доплату будет организован шопинг-тур по продовольственному рынку и знаменитому Вернисажу — месту, где можно приобрести изделия армянских ремесленников, текстиль, специи и местные деликатесы.

Ереван - свободный день или шопинг

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник80 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и бутилированная вода
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Услуги русскоязычного гида (по запросу и без доплат - англоязычный)
  • Посещение всех локаций по программе, входные билеты
  • Мастер-классы
Что не входит в цену
  • Билеты до Еревана и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение (при необходимости) - цена по запросу
  • Страховка - около 150 ₽ за день
  • Дополнительные развлечения, джип-поездка к Симфонии камней и шопинг-тур в Ереване (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, аэропорт, организуем индивидуальный трансфер под все рейсы, необходимо прибыть в первой половине дня
Завершение: Ереван, выезд из отеля до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 3647 туристов
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Тур входит в следующие категории Еревана

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