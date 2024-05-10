Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Авторский тур в Ереване

Увидеть главные храмы страны, погулять по Еревану и полюбоваться Араратом

Величественные горы и древние храмы, органично вписанные в пейзаж, гостеприимные люди и знаменитый коньяк — всё это Армения, в которой мы приглашаем вас побывать.

Мы составили программу так, что у вас будет достаточно свободного времени на прогулки и самостоятельное знакомство с достопримечательностями. А за дополнительную плату вы сможете присоединиться к экскурсиям по знаковым святыням. Вы увидите Хор Вирап, Гегард и Гарни, полюбуетесь Севаном и Дилижаном. Побываете в курортном Цахкадзоре и заглянете на коньячный завод. Это и многое другое ждёт вас в стране, прекрасной в любое время года.
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Тур по топовым местам Армении с возможностью выбора экскурсий
Ближайшие даты:
10
мая
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мая
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€296
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Для поездки в Армению достаточно действующего паспорта РФ или заграничного паспорта. Необходимо наличие медицинской страховки
Экскурсионно-транспортный пакет оплачивается на маршруте наличными гиду.
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Проживание. В отеле 3* в Ереване, двухместное размещение.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Обеды и ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение, отдых

Сегодня вы прилетаете в Ереван и размещаетесь в отеле. Экскурсий на этот день не запланировано, чтобы вы могли отдохнуть после дороги и, по желанию, самостоятельно прогуляться по столице Армении. Свободный вечер. Ночь в отеле.

2 день

Ереван, Гегард и Гарни

После завтрака вас ждёт экскурсионная программа (за доплату). Сначала вы познакомитесь с Ереваном, культурным, экономическим и политическим центром страны. Посмотрите на его контрасты, увидите главные места притяжения — лестницу «Каскад» и площадь Республики.

Затем отправимся в монастырь Гегард, расположенный в ущелье горной реки Гохт в окружении отвесных скал и основанный, по преданию, в 4-м веке святым Григорием Просветителем на месте священного источника.
Вы заглянете в церковь и пещерные храмы, узнаете их историю. Далее предусмотрено свободное время: вы сможете пообедать и принять участие в мастер-классе по выпеканию лаваша в тандыре (доплата — 25 евро).

Вторым на сегодня храмом, который вы увидите, станет языческий храм Гарни, величественно возвышающийся на фоне живописных гор (дополнительно оплачиваются входные билеты ~ 5 евро). Вечером вернёмся в отель, отдых.

Ереван, Гегард и ГарниЕреван, Гегард и ГарниЕреван, Гегард и ГарниЕреван, Гегард и ГарниЕреван, Гегард и ГарниЕреван, Гегард и Гарни
3 день

Севан и Дилижан

В этот день запланирована поездка на озеро Севан (за доплату). Жемчужина Армении находится на высоте 1900 метров над уровнем моря, поэтому, как бы жарко не было в долине, здесь всегда свежо. Тут очень живописно: здесь и горные склоны, поросшие соснами, и альпийские луга, и степи, и галечные пляжи. На скалистом полуострове озера расположен действующий монастырь Севанаванк: вы увидите две сохранившиеся церкви — Сурб Аракелоц (874 год) и Сурб Карапета (305 год).

Затем едем в Дилижан. Вы сможете понаблюдать, как после проезда по тоннелю пейзаж поменяется, словно в сказке: равнины и скалистые горы исчезнут, появятся горные холмы, покрытые лесами — не зря эту местность называют «армянской Швейцарией». Прогуляемся по городу, посмотрим на памятник «Мимино», посвящённый героям знаменитого фильма, подышим чистым воздухом. К вечеру вернёмся в Ереван.

Севан и ДилижанСеван и ДилижанСеван и ДилижанСеван и Дилижан
4 день

Свободное время или дополнительная экскурсия

Сегодня свободный день. Вы также можете поехать на экскурсию в Араратскую долину (доплата — 30 евро, входные билеты в Хор Вирап оплачиваются дополнительно). Именно здесь началось возрождение первой христианской страны мира — Армении: правитель обратился в христианство, сделав его затем государственной религией. Тут же был расположен старинный город Арташат — древняя столица страны. Вы полюбуетесь величественным Араратом, словно парящим над землёй, если повезёт с погодой, и аскетичной красотой монастыря, расположенного на скале посреди широкой равнины.

После посетим Эчмиадзинский кафедральный собор — самую старую церковь в мире и духовный центр армян. Заглянем в Эчмиадзинский музей (входные билеты оплачиваются дополнительно ~ 3 евро) и Звартноц (входные билеты оплачиваются дополнительно ~ 3 евро). В завершение предлагаем поучаствовать в гала-ужине в национальном ресторане (доплата — 25 евро).

Свободное время или дополнительная экскурсияСвободное время или дополнительная экскурсияСвободное время или дополнительная экскурсияСвободное время или дополнительная экскурсия
5 день

Курорт Цахкадзор, посещение коньячного завода в Ереване

В этот день в программе поездка на популярный горнолыжный и климатический курорт Цахкадзор (за доплату). Раньше перед важными соревнованиями здесь любили собираться спортсмены, а местный воздух считается целебным. Мы посетим главную достопримечательность Цахкадзора — монастырь Кечарис, основанный в 11-м веке. Вы увидите церкви, часовни, старинное кладбище и нескольких нежилых построек.

Далее — свободное время. Вы можете прокатиться по канатной дороге на одну из горных вершин и полюбоваться видами (билет оплачивается дополнительно). Затем вернёмся в Ереван, где побываем на коньячном заводе «Арарат»: будет возможность приобрести один из лучших в мире коньяков (дополнительно оплачиваются входные билеты ~ 10 евро).

Курорт Цахкадзор, посещение коньячного завода в ЕреванеКурорт Цахкадзор, посещение коньячного завода в ЕреванеКурорт Цахкадзор, посещение коньячного завода в ЕреванеКурорт Цахкадзор, посещение коньячного завода в Ереване
6 день

Отъезд

После завтрака — освобождение номеров и отправление в аэропорт.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (5 ночей, двухместное размещение)
  • Завтраки
  • Услуги представителя компании
  • Транспортные услуги
  • Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Еревана и обратно
  • Обеды и ужины
  • Экскурсионно-транспортный пакет - 129 €:
  • Экскурсионная поездка на озеро Севан и в монастырь Севанаванк
  • Экскурсионная поездка в Дилижан
  • Экскурсионная поездка «Красоты Армении»
  • Экскурсионная программа «Ереван, монастырь Гегард и храм Гарни»
  • Экскурсионная поездка «Араратская долина и Хор Вирап» (входные билеты оплачиваются дополнительно) - 30 €
  • Гала-ужин - 25 €
  • Обед и участие в мастер-классе - 25 €
  • Входные билеты на посещаемые объекты и на развлекательные мероприятия
  • Отправление тура возможно в любой удобный для вас день. Тур состоится строго от 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, аэропорт, точное время - по договорённости
Завершение: Ереван, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Еревана

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеГарниПопулярные местаХор ВирапВсе туры6-дневные турыСоборы и храмыСвятые местаМонастыри, церкви, храмы

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