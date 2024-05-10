После завтрака вас ждёт экскурсионная программа (за доплату). Сначала вы познакомитесь с Ереваном, культурным, экономическим и политическим центром страны. Посмотрите на его контрасты, увидите главные места притяжения — лестницу «Каскад» и площадь Республики.

Затем отправимся в монастырь Гегард, расположенный в ущелье горной реки Гохт в окружении отвесных скал и основанный, по преданию, в 4-м веке святым Григорием Просветителем на месте священного источника.

Вы заглянете в церковь и пещерные храмы, узнаете их историю. Далее предусмотрено свободное время: вы сможете пообедать и принять участие в мастер-классе по выпеканию лаваша в тандыре (доплата — 25 евро).

Вторым на сегодня храмом, который вы увидите, станет языческий храм Гарни, величественно возвышающийся на фоне живописных гор (дополнительно оплачиваются входные билеты ~ 5 евро). Вечером вернёмся в отель, отдых.