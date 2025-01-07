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20%
6 дней
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия, дегустации, мастер-классы и экскурсии
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Начало: Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
7 апр в 14:00
21 апр в 14:00
9490075 920₽ за человека
7 дней
Душевное путешествие в Армению и Грузию: мастер-классы, дегустации и экскурсии с местными
Приготовить хачапури и хинкали, увидеть скрытые от туристов локации и посетить серные бани
Начало: Ереван, 9:00
«Поужинаем в ресторане авторской высокой кухни Arev Barev»
15 мар в 09:00
93 499₽ за человека
5 дней
Самые яркие места Армении за 5 дней: Ереван, Севан, Дилижан и древние храмы
Познакомиться с культурой и природой Армении и увидеть армянский Ватикан
Начало: Аэропорт Звартноц (Ереван)
«В ходе авторского тура мы покажем вам самые интересные места: погуляем по ереванским улочкам, заберемся на Каскад, увидим самое крупное озеро на Кавказе Севан и исследуем древние монастыри среди скал»
Завтра в 08:00
23 фев в 08:00
69 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила7 января 2025Душевно, масса впечатлений обеспечена! Новый Год в Грузии - это совершенно иначе, чем в России. Потрясающе! Спасибо Наташе!
- ССергей15 октября 2024Это было незабываемое путешествие по волшебным местам в уютной атмосфере и дружной компании. Отличная возможность погрузиться сразу в две страны,
- ННаталия17 сентября 2024Огромная благодарность Наталии и Никите за чудесное путешествие! Название тура "Большое путешествие" действительно оправдывает себя. За совсем небольшой срок, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Авторские»
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