Сегодня никуда не будем торопиться. Неспешно позавтракаем, а в полдень отправимся гулять по Еревану. Вы пройдётесь по атмосферным улочкам, окутанным новогодней атмосферой, осмотрите все знаковые достопримечательности, послушаете городские легенды и реальные истории.

Вечер оставим свободным, чтобы вы могли подготовиться к главному зимнему празднику, а затем весело встретить 2025 год. При желании мы поможем вам организовать новогодний ужин в сопровождении шоу-программы (за доплату).