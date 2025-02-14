Зимнее путешествие по Армении и Новый год в Ереване

Погулять по берегу Севана, подняться к горнолыжному курорту и весело встретить 2025 год
Едем отмечать главный зимний праздник в Ереван — один из древнейших городов, который в конце декабря озаряется тысячами огней и становится ещё более волшебным.

У вас будет достаточно времени, чтобы в
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неспешном темпе познакомиться с сердцем Армении и душевно встретить Новый 2025 год.

Также мы успеем осмотреть природные красоты и многовековые святыни недалеко от столицы: озеро Севан, храмы Гарни и Гегард, базальтовую Симфонию камней и многое другое.

Зимнее путешествие по Армении и Новый год в Ереване
Зимнее путешествие по Армении и Новый год в Ереване
Зимнее путешествие по Армении и Новый год в Ереване
Ближайшие даты:
30
дек31
дек1
янв
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+.

Проживание. 2-местное размещение в отеле 3* в центре Еревана, 1-местное — за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн Honda Ellison Prestige.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Армению

Встретим вас у аэропорта Еревана по времени вашего рейса и доставим в отель. Заселение в номер — после 14:00. Остаток дня будет свободен.

Прибытие в АрмениюПрибытие в АрмениюПрибытие в АрмениюПрибытие в АрмениюПрибытие в АрмениюПрибытие в Армению
2 день

Прогулки по столице, Новый год

Сегодня никуда не будем торопиться. Неспешно позавтракаем, а в полдень отправимся гулять по Еревану. Вы пройдётесь по атмосферным улочкам, окутанным новогодней атмосферой, осмотрите все знаковые достопримечательности, послушаете городские легенды и реальные истории.

Вечер оставим свободным, чтобы вы могли подготовиться к главному зимнему празднику, а затем весело встретить 2025 год. При желании мы поможем вам организовать новогодний ужин в сопровождении шоу-программы (за доплату).

Прогулки по столице, Новый годПрогулки по столице, Новый годПрогулки по столице, Новый годПрогулки по столице, Новый годПрогулки по столице, Новый год
3 день

Севан, Цахкадзор, древние святыни

Позавтракаем и поедем за город, к берегам знаменитого озера Севан. Погуляем вдоль кромки лазурно-синей воды и полюбуемся головокружительными пейзажами. Посетим значимые святыни, которым уже сотни лет: монастырь Севанаванк, церкви Сурб-Аствацацин и Сурб-Аракелоц.

Затем доберёмся к горнолыжному курорту Цахкадзор. По канатной дороге поднимемся на склон Памбакского хребта, где раскинулся древний монастырь Кечарис. По завершении экскурсии вернёмся в Ереван.

Севан, Цахкадзор, древние святыниСеван, Цахкадзор, древние святыниСеван, Цахкадзор, древние святыниСеван, Цахкадзор, древние святыниСеван, Цахкадзор, древние святыниСеван, Цахкадзор, древние святыниСеван, Цахкадзор, древние святыниСеван, Цахкадзор, древние святыни
4 день

Гегард, Гарни, Симфония камней

Продолжим исследовать многовековые святыни и природные красоты за пределами столицы. Начнём день с осмотра монастырского комплекса Гегард, который расположился в живописном ущелье и охраняется ЮНЕСКО.

Доедем до храма Гарни. Это единственный в Армении архитектурный памятник, сохранившийся с языческих времён. Спустимся в ущелье и полюбуемся нерукотворным шедевром — Симфонией камней. Так называют причудливые базальтовые колонны, по форме напоминающие орган. К вечеру вернёмся в отель.

Гегард, Гарни, Симфония камнейГегард, Гарни, Симфония камнейГегард, Гарни, Симфония камнейГегард, Гарни, Симфония камней
5 день

Возвращение домой

Наше путешествие подошло к концу. Освобождение номеров — до 12:00. Мы доставим вас к аэропорту по времени вашего рейса и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€470
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ереван и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Новогодний ужин с шоу-программой - €90
  • Доплата за 1-местное размещение - €120
Место начала и завершения?
Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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