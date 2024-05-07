Детские экскурсии в Вене

Найдено 7 экскурсий в категории «Для детей» в Вене на русском языке, цены от €130, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
17 отзывов
Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Увлекательная детская экскурсия по Музею истории искусств
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
160152 за всё до 6 чел.
Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Шедевры Бельведера: увлекательная экскурсия для всей семьи в Вене
Познавательное приключение по галерее Бельведера с музейным педагогом ждет вас и ваших детей. Искусство станет ближе и понятнее
Начало: у входа в Дворец Бельведер
«Да, это не экскурсия «смотреть и слушать», а увлекательное для детей и родителей знакомство с искусством в компании музейного педагога»
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Крутить педали, чувствовать себя современным европейцем и наслаждаться жизнью и природой вокруг
«Поскольку преобладающая часть маршрута проходит по дорогам без автомобильного движения, велопрогулка прекрасно подойдет для детей или тех, кто еще неуверенно чувствует себя на велосипеде»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:00
182 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Индивидуальная
1 час
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Стать экспертом по динозаврам или отправиться в гости к древним людям и мамонтам
Начало: около входа в музей
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
130 за всё до 6 чел.
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы и узнать подробности последних дней жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
«Детский (А) — полегче, для детей 6–10 лет (нужно уметь читать и понимать, кто такой Моцарт)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160 за всё до 7 чел.
Детская экскурсия по Музею истории искусств
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по Музею истории искусств
Начало: Maria-Theresien-Platz
Расписание: Каждый день,кроме понедельника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
160 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алиса
    7 мая 2024
    Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
    Прекрасно продуманная экскурсия! Юлии удавалось развлечь нашего активного реьенка 3,5 года на всем протяжении маршрута! Много интересных фишек, загадок и историй. Все остались довольны. Получили много ценных рекомендаций для самостоятельной прогулки. Рекомендуем семьям с детьми!
  • Н
    Наталья
    14 апреля 2024
    Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
    Отличная программа! Супер интересный квест! Спасибо огромное Юлии за столь необычное и занимательное мероприятие. Дети узнали много нового, сами находили
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    ответы на вопросы и разгадывали загадки! Все в восторге! Обязательно буду рекомендовать компанию Юлии своим друзьям и знакомым. Думаю, что обращусь к Юлии еще))

  • Е
    Екатерина
    8 марта 2024
    Шедевры Бельведера - на активной экскурсии для детей и родителей
    Мы уже не первый раз встречаемся с Юлией на музейных программах в Вене. В этот раз мне удалось познакомить детей,
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    включая младшего ребенка. Юлия - просто великолепна, прекрасный рассказчик, способный увлечь всех искусством. Юлия облает очень глубокими знаниями, но при этом хорошо понимает аудиторию, в данном случае детскую, находит правильную тональность. Ребенок с интересом заполнял предложенный буклет, и продолжил заполнять после то, что еще осталось по заданиям. Задания разнообразны - нарисовать, разгадать, наклеить и т. д. Стоит отметить, что Юлия не забывала взрослых, для нас тоже было много всего увлекательного. Так что у нас получилось настоящее семейное погружение в искусство! Обязательно встретимся с Юлей еще раз, когда представится такая возможность!

  • В
    Виктория
    18 февраля 2024
    Детская экскурсия по Музею истории искусств в Вене
    Отличная интересная экскурсия, 2 часа для детей как 5 мин! Спасибо
  • A
    Angela
    31 января 2024
    Экскурсия-квест для детей «Приключение черной кошки»
    Наш квест был посвящен дню рождения уже взрослой дочери. Это был незабываемый квест- сюрприз - экскурсионная прогулка для нас («все
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    в одном флаконе»). Организация на 5 баллов с учетом наших пожеланий и личных интересов дочери. Хотя на сайте была информация для детского квеста… (к сожалению на этом же сайте другой организацатор квестов для взрослых не смогла нам ничего предложить после переписки), но Юлия имеет очень гибкий и фантазийный подход - праздничное настроение и куча интересных сюрпризов-подарков для именинницы были лучшей оценкой! Рекомендую!

    Наш квест был посвящен дню рождения уже взрослой дочери. Это был незабываемый квест- сюрприз - экскурсионная
  • Н
    Наташа
    13 июня 2019
    Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
    Были на этой прогулке летом 2018 года вдвоем с 12 летним сыном. Очень нам понравилось. Хорошее сочетание велопрогулки, прогулки пешком
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    и интересным рассказом. Я, честно говоря, готова была просто к прогулке, а здесь мы и на птиц полюбовались, и про Дунай очень много узнали, и лебедей покормили и плюс еще получили кучу полезных советов. Рекомендую.

  • Ю
    Юлия
    29 августа 2018
    Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
    Приятная прогулка, очень необычная, неутомительная.
  • В
    Вера
    30 мая 2018
    Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
    Велопрогулка очень понравилась. Немного скорректировали и преодолели веломаршрут. Виды великолепные, с погодой повезло. Экскурсовод Наташа тоже очень понравилась. Внимательная и дружелюбная. Багодарим за ссылку на ресторанчик в Вене, сходили, объелись, очень довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Для детей»

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Сколько стоит экскурсия по Вене в июне 2024
Сейчас в Вене в категории "Для детей" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 130 до 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Вене! Вместе с детьми и гидами города Вены можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии на русском языке
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