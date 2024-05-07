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включая младшего ребенка. Юлия - просто великолепна, прекрасный рассказчик, способный увлечь всех искусством. Юлия облает очень глубокими знаниями, но при этом хорошо понимает аудиторию, в данном случае детскую, находит правильную тональность. Ребенок с интересом заполнял предложенный буклет, и продолжил заполнять после то, что еще осталось по заданиям. Задания разнообразны - нарисовать, разгадать, наклеить и т. д. Стоит отметить, что Юлия не забывала взрослых, для нас тоже было много всего увлекательного. Так что у нас получилось настоящее семейное погружение в искусство! Обязательно встретимся с Юлей еще раз, когда представится такая возможность!