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Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест в Вене: Приключение черной кошки для детей и родителей
Погрузитесь в мир волшебства и приключений с экскурсией-квестом для детей «Приключение черной кошки» в Вене. Идеальное приключение для всей семьи
Начало: На Schwedenplatz
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательная детская экскурсия по Музею истории искусств
Погрузитесь в мир искусства с вашим ребенком! Интерактивная экскурсия в Музее истории искусств Вены - это весело и познавательно
Начало: Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
160€152 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Шедевры Бельведера: увлекательная экскурсия для всей семьи в Вене
Познавательное приключение по галерее Бельведера с музейным педагогом ждет вас и ваших детей. Искусство станет ближе и понятнее
Начало: у входа в Дворец Бельведер
«Да, это не экскурсия «смотреть и слушать», а увлекательное для детей и родителей знакомство с искусством в компании музейного педагога»
13 июня в 09:30
19 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка вдоль Дуная к вершине Леопольдсберг
Крутить педали, чувствовать себя современным европейцем и наслаждаться жизнью и природой вокруг
«Поскольку преобладающая часть маршрута проходит по дорогам без автомобильного движения, велопрогулка прекрасно подойдет для детей или тех, кто еще неуверенно чувствует себя на велосипеде»
1 сен в 10:30
2 сен в 10:00
€182 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Детская экскурсия по Музею истории естествознания в Вене
Стать экспертом по динозаврам или отправиться в гости к древним людям и мамонтам
Начало: около входа в музей
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
€130 за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Тайна смерти Моцарта. Квест для взрослых и детей
В увлекательном формате с заданиями развенчать мифы и узнать подробности последних дней жизни гения
Начало: Около собора Св. Стефана
«Детский (А) — полегче, для детей 6–10 лет (нужно уметь читать и понимать, кто такой Моцарт)»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Детская экскурсия по Музею истории искусств
Начало: Maria-Theresien-Platz
Расписание: Каждый день,кроме понедельника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса7 мая 2024Прекрасно продуманная экскурсия! Юлии удавалось развлечь нашего активного реьенка 3,5 года на всем протяжении маршрута! Много интересных фишек, загадок и историй. Все остались довольны. Получили много ценных рекомендаций для самостоятельной прогулки. Рекомендуем семьям с детьми!
- ННаталья14 апреля 2024Отличная программа! Супер интересный квест! Спасибо огромное Юлии за столь необычное и занимательное мероприятие. Дети узнали много нового, сами находили
- ЕЕкатерина8 марта 2024Мы уже не первый раз встречаемся с Юлией на музейных программах в Вене. В этот раз мне удалось познакомить детей,
- ВВиктория18 февраля 2024Отличная интересная экскурсия, 2 часа для детей как 5 мин! Спасибо
- AAngela31 января 2024Наш квест был посвящен дню рождения уже взрослой дочери. Это был незабываемый квест- сюрприз - экскурсионная прогулка для нас («все
- ННаташа13 июня 2019Были на этой прогулке летом 2018 года вдвоем с 12 летним сыном. Очень нам понравилось. Хорошее сочетание велопрогулки, прогулки пешком
- ЮЮлия29 августа 2018Приятная прогулка, очень необычная, неутомительная.
- ВВера30 мая 2018Велопрогулка очень понравилась. Немного скорректировали и преодолели веломаршрут. Виды великолепные, с погодой повезло. Экскурсовод Наташа тоже очень понравилась. Внимательная и дружелюбная. Багодарим за ссылку на ресторанчик в Вене, сходили, объелись, очень довольны.
Ответы на вопросы от путешественников по Вене в категории «Для детей»
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Сейчас в Вене в категории "Для детей" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 130 до 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Вене! Вместе с детьми и гидами города Вены можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Австрии на русском языке