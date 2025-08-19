1 День:

Баку — город ветров.

Знакомство с Азербайджаном начинается со столицы. Баку называют «орех в скорлупе». Орехом считается Старый город, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а скорлупой весь остальной Баку. В ходе экскурсии услышите историю Старого города: как по приказу Ширваншаха Ахситана I в конце XII в. столица была перенесена из-за сокрушительного землетрясения из города Шемаха в город Баку, когда была построена 1-я крепостная стена и как образовались «Парные ворота»; как город пытался взять генерал Матюшкин по приказу Петра I. Побываем на местах съемок культового советского фильма «Бриллиантовая рука». Услышим легенды о «Девичьей Башне», увидим старые хамамы и караван сараи, мечети; осмотрим без посещения дворец «Ширваншахов» и посетим единственный музей миниатюрной книги в мире, который 2014-м году был внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству книг, соответствующих размеру 3x3 дюйма Далее отправимся к центру Гейдар Алиева — спроектировано всемирно известным архитектором Захой Хадид, которое было признано самым красивым зданием мира в 2014-м году (осмотр без посещения); рассмотрим с услышим историю дворца «Исмаилия», который был построен по заказу миллионера и нефтепромышленника Муса Нагиева в память своего безвременно умершего от туберкулёза сына Исмаила в стиле мрачной венецианской готики; прогуливаясь на набережной, увидим музей ковров, международный центр «Мугама», колесо обозрение, при желании погуляем на гондолах «Малой Венеции»; на фуникулере поднимемся к смотровой площадке, откуда открывается восхитительный вид на город и к «Пламенным башням» (Flame Towers) в форме языков пламени — которые являются одним из современных символов города и освещаются в ночное время суток, посетим аллею почетного захоронения, где покоятся такие личности, как Муслим Магомаев, Гейдар Алиев, Рашид Бейбутов и др и полюбуемся архитектурными зданиями, которые были построены в конце XIX в начале XX веков после нефтяного бума. Во время экскурсии можем прерваться на обед. В завершении тура, отвезу вас обратно в отель, или апартаменты. 2 День: Гобустанский заповедник, Грязевые вулканы, мечеть «Биби-Эйбат», макет первой в мире нефтяной вышки и храм огня «Атешгях»Наше экскурсия начнется утром, после вашего завтрака и мы отправимся исследовать Апшеронский полуостров. Гобустанский государственный историко-художественный заповедник. Наскальные рисунки — петроглифы древних людей, датируемые эпохой от позднего палеолита до средневековья, которые включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Было обнаружено более 6000 петроглифов, размещенных на многочисленных скалах. Грязевые вулканы. Невероятное природное явление, расположенное в 60 км. от Баку. Гобустан известен своим высоким сосредоточением грязевых вулканов. Здесь их насчитывают более 300, что составляет половину грязевых вулканов мира. Отправимся к ним на внедорожнике. При извержении грязи, выделяется газ – метан, который можно поджечь. Мечеть «Биби-Эйбат» Первоначальная мечеть была построена в XIII веке по приказу Ширванского шаха Фаррухзад II на месте захоронения Укеймы-ханум, предполагаемой потомки Пророка Мухаммеда, что делает ее важным центром паломничества для мусульман. Мечеть была взорвана большевиками в 1936 году и восстановлена в 1990-ых годах. Мечеть занимает третье место по количеству священных могил среди святых мест исламского мира. Макет первой в мире нефтяной вышки. Первая в мире нефтяная скважина глубиной 21 метр была пробурена в Баку в 1846 году, которое положило начало современному нефтяному делу. Макет представляет собой деревяную конструкцию буровой установки, созданную по технологии XIX века. Храм огня «Атешгях» - храм огнепоклонников (Зороастрийцев), уникальный, не имеющий себе подобного историко-религиозный комплекс. Храм является символом многовековой истории Азербайджана, как центра поклонения Огню. Храм процветал с 1713 по 1881-е года. «Вечные огни» и «Шелковый путь» объединили паломников разных религий у этого храма: зороастрийцев, сикхов и индуистов. Услышите историю этого храма и узнаете, как Менделеев и царь Александр III были связаны с этим храмом. Во время экскурсии можем прерваться на обед в рыбном ресторане. В завершении тура, отвезу вас обратно в отель, или апартаменты. 3 День:

Горящая гора «Янардаг», Розовое озеро «Масазыргёль», Радужные горы, священная гора «Бешбармаг» и дегустация черной икры

После вашего завтрака мы отправимся исследовать окрестности Баку и северные города. Горящая гора «Янардаг» — природный феномен, расположенный неподалеку от Баку. Это место известно своим вечным пламенем, которое вырывается из-под земли и горит круглый год. «Янардаг» горит благодаря выходящему на поверхность природному газу. При соприкосновении с воздухом он самовоспламеняется. Это место считается символом «земли огней» и связано с древней историей зороастризма, в котором огонь играл важную ритуальную роль. Розовое озеро «Масазыргёль» - соленое озеро площадью 10 квадратных км. Оно известно и необычно своим ярким розовым оттенком, который делает его одной из уникальных природных достопримечательностей страны. В мире насчитывается 8 озер, которые имеют такую же особенность, как озеро «Масазыргёль». Озеро имеет розовый цвет из-за наличия галофильных водорослей, которые производят красноватый пигмент каротиноид, в последствии придающее озеру красноватый оттенок. В озере имеется огромный запас пищевой соли. Не даром это озеро называют мертвым морем. Радужные горы, расположены в 100 км. к северу от Баку, известными своими яркими разноцветными цветами и невероятным пейзажем, который напоминает марсианские ландшафты. Горы покрыты разноцветными слоями, которые сформировались в результате осадочных процессов происходивших миллионы лет назад, а также из-за минералов, содержащихся в породах. Разнообразие оттенков обусловлено окислением железа и других минералов в осадочных слоях. Этот процесс создает яркий «полосатый» узор. В мире насчитывается около 5-и подобных скалистых сланцевых гор. Поднимемся на 600 метровую священную гору желаний «Бешбармаг», которая служила ориентиром для древних караванов, следовавших по «Шёлковому пути». Многие люди считают это место священным и приезжают сюда для паломничества и молитвы. Здесь находится небольшое святилище. Окрестности горы -живописный регион с богатой флорой и фауной. С вершины открывается прекрасные виды на Каспийское море и прилегающие территории. На самой вершине горы насладимся самоварным чаем из семи трав со сладостями. Загадаем желание. И оно непременно сбудется. Дегустация черной икры. Вам выпадет возможность продегустировать осетровую икру (включено в стоимость экскурсии), при желании приобрести. Можно прерваться на обед в одном из рыбных ресторанов региона. В завершении тура, отвезу вас обратно в отель, или апартаменты. Важная информация: Экскурсия 3-х дневная и проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером. В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь. Дни можно поменять соглосовав с организатором (например не 1,2,3-е числа, а 1, 3, 6 числа и т. д.) Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно. Во время экскурсии можем прерваться на обед. Все наши гиды русскоговорящие. При желании можем изменить даты экскурсий. При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида.