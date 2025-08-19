Мои заказы

3 волшебных дня в Баку и его окрестностях

Вас ждет увлекательная трёхдневная экскурсия, которая будет совмещать в себе все главные природные, исторические, культурные, архитектурные и религиозные достопримечательности Баку и его окрестностей.
5
8 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

1 День:

Баку — город ветров.
Знакомство с Азербайджаном начинается со столицы. Баку называют «орех в скорлупе». Орехом считается Старый город, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а скорлупой весь остальной Баку. В ходе экскурсии услышите историю Старого города: как по приказу Ширваншаха Ахситана I в конце XII в. столица была перенесена из-за сокрушительного землетрясения из города Шемаха в город Баку, когда была построена 1-я крепостная стена и как образовались «Парные ворота»; как город пытался взять генерал Матюшкин по приказу Петра I. Побываем на местах съемок культового советского фильма «Бриллиантовая рука». Услышим легенды о «Девичьей Башне», увидим старые хамамы и караван сараи, мечети; осмотрим без посещения дворец «Ширваншахов» и посетим единственный музей миниатюрной книги в мире, который 2014-м году был внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству книг, соответствующих размеру 3x3 дюйма Далее отправимся к центру Гейдар Алиева — спроектировано всемирно известным архитектором Захой Хадид, которое было признано самым красивым зданием мира в 2014-м году (осмотр без посещения); рассмотрим с услышим историю дворца «Исмаилия», который был построен по заказу миллионера и нефтепромышленника Муса Нагиева в память своего безвременно умершего от туберкулёза сына Исмаила в стиле мрачной венецианской готики; прогуливаясь на набережной, увидим музей ковров, международный центр «Мугама», колесо обозрение, при желании погуляем на гондолах «Малой Венеции»; на фуникулере поднимемся к смотровой площадке, откуда открывается восхитительный вид на город и к «Пламенным башням» (Flame Towers) в форме языков пламени — которые являются одним из современных символов города и освещаются в ночное время суток, посетим аллею почетного захоронения, где покоятся такие личности, как Муслим Магомаев, Гейдар Алиев, Рашид Бейбутов и др и полюбуемся архитектурными зданиями, которые были построены в конце XIX в начале XX веков после нефтяного бума. Во время экскурсии можем прерваться на обед. В завершении тура, отвезу вас обратно в отель, или апартаменты. 2 День: Гобустанский заповедник, Грязевые вулканы, мечеть «Биби-Эйбат», макет первой в мире нефтяной вышки и храм огня «Атешгях»Наше экскурсия начнется утром, после вашего завтрака и мы отправимся исследовать Апшеронский полуостров. Гобустанский государственный историко-художественный заповедник. Наскальные рисунки — петроглифы древних людей, датируемые эпохой от позднего палеолита до средневековья, которые включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Было обнаружено более 6000 петроглифов, размещенных на многочисленных скалах. Грязевые вулканы. Невероятное природное явление, расположенное в 60 км. от Баку. Гобустан известен своим высоким сосредоточением грязевых вулканов. Здесь их насчитывают более 300, что составляет половину грязевых вулканов мира. Отправимся к ним на внедорожнике. При извержении грязи, выделяется газ – метан, который можно поджечь. Мечеть «Биби-Эйбат» Первоначальная мечеть была построена в XIII веке по приказу Ширванского шаха Фаррухзад II на месте захоронения Укеймы-ханум, предполагаемой потомки Пророка Мухаммеда, что делает ее важным центром паломничества для мусульман. Мечеть была взорвана большевиками в 1936 году и восстановлена в 1990-ых годах. Мечеть занимает третье место по количеству священных могил среди святых мест исламского мира. Макет первой в мире нефтяной вышки. Первая в мире нефтяная скважина глубиной 21 метр была пробурена в Баку в 1846 году, которое положило начало современному нефтяному делу. Макет представляет собой деревяную конструкцию буровой установки, созданную по технологии XIX века. Храм огня «Атешгях» - храм огнепоклонников (Зороастрийцев), уникальный, не имеющий себе подобного историко-религиозный комплекс. Храм является символом многовековой истории Азербайджана, как центра поклонения Огню. Храм процветал с 1713 по 1881-е года. «Вечные огни» и «Шелковый путь» объединили паломников разных религий у этого храма: зороастрийцев, сикхов и индуистов. Услышите историю этого храма и узнаете, как Менделеев и царь Александр III были связаны с этим храмом. Во время экскурсии можем прерваться на обед в рыбном ресторане. В завершении тура, отвезу вас обратно в отель, или апартаменты. 3 День:
Горящая гора «Янардаг», Розовое озеро «Масазыргёль», Радужные горы, священная гора «Бешбармаг» и дегустация черной икры
После вашего завтрака мы отправимся исследовать окрестности Баку и северные города. Горящая гора «Янардаг» — природный феномен, расположенный неподалеку от Баку. Это место известно своим вечным пламенем, которое вырывается из-под земли и горит круглый год. «Янардаг» горит благодаря выходящему на поверхность природному газу. При соприкосновении с воздухом он самовоспламеняется. Это место считается символом «земли огней» и связано с древней историей зороастризма, в котором огонь играл важную ритуальную роль. Розовое озеро «Масазыргёль» - соленое озеро площадью 10 квадратных км. Оно известно и необычно своим ярким розовым оттенком, который делает его одной из уникальных природных достопримечательностей страны. В мире насчитывается 8 озер, которые имеют такую же особенность, как озеро «Масазыргёль». Озеро имеет розовый цвет из-за наличия галофильных водорослей, которые производят красноватый пигмент каротиноид, в последствии придающее озеру красноватый оттенок. В озере имеется огромный запас пищевой соли. Не даром это озеро называют мертвым морем. Радужные горы, расположены в 100 км. к северу от Баку, известными своими яркими разноцветными цветами и невероятным пейзажем, который напоминает марсианские ландшафты. Горы покрыты разноцветными слоями, которые сформировались в результате осадочных процессов происходивших миллионы лет назад, а также из-за минералов, содержащихся в породах. Разнообразие оттенков обусловлено окислением железа и других минералов в осадочных слоях. Этот процесс создает яркий «полосатый» узор. В мире насчитывается около 5-и подобных скалистых сланцевых гор. Поднимемся на 600 метровую священную гору желаний «Бешбармаг», которая служила ориентиром для древних караванов, следовавших по «Шёлковому пути». Многие люди считают это место священным и приезжают сюда для паломничества и молитвы. Здесь находится небольшое святилище. Окрестности горы -живописный регион с богатой флорой и фауной. С вершины открывается прекрасные виды на Каспийское море и прилегающие территории. На самой вершине горы насладимся самоварным чаем из семи трав со сладостями. Загадаем желание. И оно непременно сбудется. Дегустация черной икры. Вам выпадет возможность продегустировать осетровую икру (включено в стоимость экскурсии), при желании приобрести. Можно прерваться на обед в одном из рыбных ресторанов региона. В завершении тура, отвезу вас обратно в отель, или апартаменты. Важная информация: Экскурсия 3-х дневная и проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером. В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь. Дни можно поменять соглосовав с организатором (например не 1,2,3-е числа, а 1, 3, 6 числа и т. д.) Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно. Во время экскурсии можем прерваться на обед. Все наши гиды русскоговорящие. При желании можем изменить даты экскурсий. При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида.

Ежедневно по договоренности

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Культурный Центр Гейдар Алиева (осмотрт без посещения)
  • Пламенные башни (Flame Towers)
  • Нагорный парк (Смотровая площадка)
  • Аллея почетного захоронения, где покоятся такие личности, как Муслим Магомаев, Гейдар Алиев, Рашид Бейбутов и др
  • Дворец «Исмаилия»
  • «Зеленый» рынок
  • Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви (осмотр без посещения)
  • Старый город
  • Комплекс Дворца Ширваншахов (осмотр без посещения)
  • Караван-Сараи: Мултани, Бухара, Маленький, Двухэтажный
  • Бани (Хамамы): баня Ага Микаила, баня Касум-Бека
  • Дом Рамазановых
  • Девичья Башня (осмотр без посещения)
  • Музей миниатюрной книги
  • Улица, где снимался культовый фильм «Бриллиантовая Рука» (Черт Побери!)
  • Мечети старого города: Шахская мечеть, мечеть Мухаммеда, Джума мечеть и т. д
  • Старая стена от часовни Святого Варфоломея
  • Бакинский Бульвар (Набережная)
  • Грязевые вулканы
  • Гобустанский государственный историко-художественный заповедник
  • Мечеть «Биби-Эйбат»
  • Первая нефтяная вышка в мире
  • Храм огня «Атешгях»
  • Горящая гора «Янардаг»
  • Розовое озеро «Масазыргель»
  • Гора «Бешбармаг»
  • Радужные горы Хызы
  • Дегустация икры
  • Рыбный ресторан
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Бутылированная вода
  • Доступ к интернету через wi-fi
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Поездка к грязевым вулканам и горе Бешбармаг на внедорожнике - 30 долларов за группу (1-4 чел)
  • Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, или место вашего проживания (центр)
Завершение: Аэропорт, или место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте! Со мной можно связаться по номеру: +994774455522 (Турал)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
19 авг 2025
Были в Баку в начале августа неделю, 3 дня провели с Туралом на экскурсиях. Очень положительные впечатления от страны, столицы, достопримечательностей, жителей. Турал - отличный гид!!! Подача информации - свободная,
читать дальше

спокойная, при этом максимально качественная и объективная. С ним можно пообщаться на любые темы. Кроме того, прелесть индивидуальных экскурсий с Туралом в том, что нет никакого дедлайна, никто не дёргает, не подгоняет… ….
Всем рекомендую.
Турал, привет из Сибири!!!

Ю
Юлия
6 мая 2025
Всем добрый день, отдыхали в Баку и приобрели экскурсию « 3 волшебных дня в Баку», нашим гидом был Орхан! Хотим сказать большое спасибо за прекрасное время и море впечатлений! Мы
читать дальше

были своей компанией и все это время наш чудесный гид удачно менял и выстраивал наше путешествие в зависимости от наших пожеланий и капризов природы! Все, что было запланировано - исполнено! Забота и чуткое отношение Орхана произвели очень приятное впечатление! Большое спасибо за полученное удовольствие!

О
Оксана
26 апр 2025
Экскурсия, которая оправдала каждую минуту!
Если коротко — это было идеально! В первый день нас сопровождал Маис — суперприятный и лёгкий в общении гид, с которым гулять по Баку было одно
читать дальше

удовольствие. Рассказал интересно, местами с юмором, а ещё помог с фото — и не просто «щёлкнул», а сам был участником фотосессии в культовых местах (спойлерить я, конечно же, не буду).
А вот на второй день началось настоящее приключение. За нами заехал Турал — гид, водитель и человек-праздник в одном лице. Сначала кофе и кебаб (ну а что, кто ж на экскурсию на голодный желудок идёт?), а потом — насыщенная, бодрая, но очень комфортная программа.
Турал — душа компании, при этом чёткий профессионал: следит, чтобы вам было комфортно, вовремя предлагает кофе/воду/остановку, фотографирует так, что потом хочется печатать фото в альбом. И водит машину он просто мастерски — особенно вы это оцените в бакинских пробках!
Очень понравился темп — живо, без перегрузки, и всегда как будто вы в нужное время в нужном месте: ни толп, ни суеты. Горы и музеи – ваши.
Программа чётко продумана, но остаётся ощущение свободы и лёгкости. А ещё — море и горы хорошего настроения!
Итог: Если хотите увидеть Баку и окрестности с душой, юмором, комфортом и без скучных лекций — вам сюда. Очень рекомендуем и благодарим гидов за эти три волшебных дня!

Ю
Юлия
21 апр 2025
Экскурсия топ! Были в Баку 4 дня, бронировали данную экскурсию, при этом, также, просили трансфер. Все было организовано на высшем уровне. С нами все дни был Турал. Шикарный гид! Рассказал
читать дальше

и об истории, традициях и прочем. Ответил на все вопросы, даже самые дурацкие 😁. Пережил с нами ветер, дождь и все стихии погоды. Места очень красивые, экскурсия насыщенная и интересная. Глаза радовались каждую минуту от увиденного. Мы точно вернутся еще раз. Рекомендую!

Е
Елена
31 мар 2025
Название говорит само за себя!
Действительно три дня пролетели на одном дыхании. Турал - просто великолепный гид! Показал все то, что нужно увидеть, рассказал интересно про историю страны, культуру, обычаи, традиции.
читать дальше

Расставил акценты так, что хочется вернуться.
Плюс, программа составлена таким образом, что успеваешь увидеть и Старый город со всеми его достопримечательностями, сам Баку и его окрестности, а также природные шедевры и почувствовать себя частью природы.
Спасибо огромное за прекрасно проведенное время!

А
Анна
28 мар 2025
Доброго времени суток!!! Как то спонтанно мы с девочками собрались в Баку!!! И вот сразу возник вопрос, как организовать досуг. И вот я начала смотреть, что к чему, я точно
читать дальше

знала, что хочу посетить гору Бешбармаг и конечно как же без Старого города. Соответственно два дня заняты, а что же делать третий и вот листая экскурсии я набрела на экскурсию 3 волшебных дня в Баку, и вот оно «Эврика», то что надо, да еще и предложение забрать в аэропорту, совсем круто, не надо искать Такси. И вот мы прилетели, гид Орхан встретил нас как и договаривались и началось наше путешествие. Баку удивил с первых минут. По экскурсии все было четко и по плану, гид легко подстроился под наше настроение и даже завез нас на завтрак, как только мы проголодались и после экскурсии доставил нас в отель. В следующие дни мы так же четко и по плану слушая рассказы Орхана посетили Гобустан и грязевые вулканы, розовое озеро и гору Бешбармаг. В ходе всего путешествия мы чувствовали заботу и доброжелательность со стороны гида.
В общем наше путешествие прошло на ура!!! Рекомендую эту команду, если хотите просто отдыхать, так как гиды все решат за вас, вам останется привезти с собой только себя и желание познавать культуру и природу страны!!!

D
Dmitrii
23 мар 2025
Идеальное путешествие по Баку с потрясающим гидом!
Недавно мы провели три волшебных дня в Баку, и это путешествие превзошло все наши ожидания! Наш гид Турал – настоящий профессионал, который с любовью
читать дальше

и энтузиазмом знакомит гостей с историей, культурой и тайнами Азербайджана.
С первых минут экскурсии было понятно, что мы в надежных руках. Турал обладает глубокими знаниями о каждом уголке Баку и его окрестностей, но главное – он умеет рассказывать так, что каждая деталь оживает! Мы гуляли по старинным улочкам Ичеришехер, слушая легенды о Девичьей башне и истории караван-сараев. Также мы окунулись в современный Баку, восхищаясь футуристической архитектурой Центра Гейдара Алиева.
Но самое интересное нас ждало за пределами города! Гобустанские петроглифы, грязевые вулканы, храм огня Атешгях – каждый объект сопровождался интересными фактами и увлекательными рассказами. Турал позаботился обо всем: от удобного транспорта до бутылочек с водой и Wi-Fi в дороге.
На третий день нас ждали Берег Каспийского моря и подъем на гору Бешбармаг – священное место с невероятными видами. Этот момент стал идеальным завершением нашего путешествия!
Мы благодарны Туралу за профессионализм, доброжелательность и любовь к своей стране, которую он передал нам. Это была не просто экскурсия, а настоящее путешествие во времени и культуре! Если вы планируете поездку в Баку, обязательно выбирайте Турала – гарантирую, что это будет одно из лучших впечатлений в вашей жизни! 5/5 – Незабываемый опыт!

Н
Надежда
26 дек 2024
Стоит ли выезжать из Баку? - Всенесомненно и обязательно! Эта комбо экскурсия Турала просто Пушка! Лучший вариант узнать всю страну всего за 3 полдня. Свободного времени самим почилить в Баку
читать дальше

после было выше небоскребов🤟
Безмерно благодарны Туралу, что после брони лишь одной экскурсии за наши 4 дня в Баку, он предложил это швепсовое путешествие, шикарно рассказал и по делу. Не сомневаясь, согласились, тем более, Турал встретит в аэропорту и отвезëт в отель, все включено, даже вода✌
Встреча и трансфер - класс🤘 без гемора с такси и его оплатой. С обменом на изи - Турал предложил обменять лишь минимум на пожарку в аэропорту, а на следующий день отвëз в мега выгодный обменник (а это было в субботу!)☝
Все 3 дня на расслабоне😌 Встреча у отеля в удобное для нас время. План Турала одновременно и четкий и гибкий, учитывал наши пожелания и даже форс-мажорики. Подача инфы супер - современно, ярко, интересно, актуально, ничего занудного и лишнего - запоминается👍
Особые фишки от нашего гида🤟😎 Благодаря Туралу никогда не попадали в толпу-кипиш, побывали в самых зрелищных засекреченных местах, о которых туристам неизвестно или не пройти ха🙌, пробовали улëтные блюда с 5* от местных или вовсе доступные только им😋, видели Шоу поджигания грязевых вулканов от Турала Огонь🔥 (этого не видит никто), по бездорожью с асами водилами внедорожников💪, лушие виды для фото, банкоматы VTB с Миром… ♾️спс! Восторг от впечатлений, комфорта, индивидуального подхода и заботы🖖РЕСПЕКТ!

