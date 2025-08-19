Вас ждет увлекательная трёхдневная экскурсия, которая будет совмещать в себе все главные природные, исторические, культурные, архитектурные и религиозные достопримечательности Баку и его окрестностей.
Описание экскурсии
1 День:
Баку — город ветров.
Знакомство с Азербайджаном начинается со столицы. Баку называют «орех в скорлупе». Орехом считается Старый город, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а скорлупой весь остальной Баку. В ходе экскурсии услышите историю Старого города: как по приказу Ширваншаха Ахситана I в конце XII в. столица была перенесена из-за сокрушительного землетрясения из города Шемаха в город Баку, когда была построена 1-я крепостная стена и как образовались «Парные ворота»; как город пытался взять генерал Матюшкин по приказу Петра I. Побываем на местах съемок культового советского фильма «Бриллиантовая рука». Услышим легенды о «Девичьей Башне», увидим старые хамамы и караван сараи, мечети; осмотрим без посещения дворец «Ширваншахов» и посетим единственный музей миниатюрной книги в мире, который 2014-м году был внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству книг, соответствующих размеру 3x3 дюйма Далее отправимся к центру Гейдар Алиева — спроектировано всемирно известным архитектором Захой Хадид, которое было признано самым красивым зданием мира в 2014-м году (осмотр без посещения); рассмотрим с услышим историю дворца «Исмаилия», который был построен по заказу миллионера и нефтепромышленника Муса Нагиева в память своего безвременно умершего от туберкулёза сына Исмаила в стиле мрачной венецианской готики; прогуливаясь на набережной, увидим музей ковров, международный центр «Мугама», колесо обозрение, при желании погуляем на гондолах «Малой Венеции»; на фуникулере поднимемся к смотровой площадке, откуда открывается восхитительный вид на город и к «Пламенным башням» (Flame Towers) в форме языков пламени — которые являются одним из современных символов города и освещаются в ночное время суток, посетим аллею почетного захоронения, где покоятся такие личности, как Муслим Магомаев, Гейдар Алиев, Рашид Бейбутов и др и полюбуемся архитектурными зданиями, которые были построены в конце XIX в начале XX веков после нефтяного бума. Во время экскурсии можем прерваться на обед. В завершении тура, отвезу вас обратно в отель, или апартаменты. 2 День: Гобустанский заповедник, Грязевые вулканы, мечеть «Биби-Эйбат», макет первой в мире нефтяной вышки и храм огня «Атешгях»Наше экскурсия начнется утром, после вашего завтрака и мы отправимся исследовать Апшеронский полуостров. Гобустанский государственный историко-художественный заповедник. Наскальные рисунки — петроглифы древних людей, датируемые эпохой от позднего палеолита до средневековья, которые включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Было обнаружено более 6000 петроглифов, размещенных на многочисленных скалах. Грязевые вулканы. Невероятное природное явление, расположенное в 60 км. от Баку. Гобустан известен своим высоким сосредоточением грязевых вулканов. Здесь их насчитывают более 300, что составляет половину грязевых вулканов мира. Отправимся к ним на внедорожнике. При извержении грязи, выделяется газ – метан, который можно поджечь. Мечеть «Биби-Эйбат» Первоначальная мечеть была построена в XIII веке по приказу Ширванского шаха Фаррухзад II на месте захоронения Укеймы-ханум, предполагаемой потомки Пророка Мухаммеда, что делает ее важным центром паломничества для мусульман. Мечеть была взорвана большевиками в 1936 году и восстановлена в 1990-ых годах. Мечеть занимает третье место по количеству священных могил среди святых мест исламского мира. Макет первой в мире нефтяной вышки. Первая в мире нефтяная скважина глубиной 21 метр была пробурена в Баку в 1846 году, которое положило начало современному нефтяному делу. Макет представляет собой деревяную конструкцию буровой установки, созданную по технологии XIX века. Храм огня «Атешгях» - храм огнепоклонников (Зороастрийцев), уникальный, не имеющий себе подобного историко-религиозный комплекс. Храм является символом многовековой истории Азербайджана, как центра поклонения Огню. Храм процветал с 1713 по 1881-е года. «Вечные огни» и «Шелковый путь» объединили паломников разных религий у этого храма: зороастрийцев, сикхов и индуистов. Услышите историю этого храма и узнаете, как Менделеев и царь Александр III были связаны с этим храмом. Во время экскурсии можем прерваться на обед в рыбном ресторане. В завершении тура, отвезу вас обратно в отель, или апартаменты. 3 День:
Горящая гора «Янардаг», Розовое озеро «Масазыргёль», Радужные горы, священная гора «Бешбармаг» и дегустация черной икры
После вашего завтрака мы отправимся исследовать окрестности Баку и северные города. Горящая гора «Янардаг» — природный феномен, расположенный неподалеку от Баку. Это место известно своим вечным пламенем, которое вырывается из-под земли и горит круглый год. «Янардаг» горит благодаря выходящему на поверхность природному газу. При соприкосновении с воздухом он самовоспламеняется. Это место считается символом «земли огней» и связано с древней историей зороастризма, в котором огонь играл важную ритуальную роль. Розовое озеро «Масазыргёль» - соленое озеро площадью 10 квадратных км. Оно известно и необычно своим ярким розовым оттенком, который делает его одной из уникальных природных достопримечательностей страны. В мире насчитывается 8 озер, которые имеют такую же особенность, как озеро «Масазыргёль». Озеро имеет розовый цвет из-за наличия галофильных водорослей, которые производят красноватый пигмент каротиноид, в последствии придающее озеру красноватый оттенок. В озере имеется огромный запас пищевой соли. Не даром это озеро называют мертвым морем. Радужные горы, расположены в 100 км. к северу от Баку, известными своими яркими разноцветными цветами и невероятным пейзажем, который напоминает марсианские ландшафты. Горы покрыты разноцветными слоями, которые сформировались в результате осадочных процессов происходивших миллионы лет назад, а также из-за минералов, содержащихся в породах. Разнообразие оттенков обусловлено окислением железа и других минералов в осадочных слоях. Этот процесс создает яркий «полосатый» узор. В мире насчитывается около 5-и подобных скалистых сланцевых гор. Поднимемся на 600 метровую священную гору желаний «Бешбармаг», которая служила ориентиром для древних караванов, следовавших по «Шёлковому пути». Многие люди считают это место священным и приезжают сюда для паломничества и молитвы. Здесь находится небольшое святилище. Окрестности горы -живописный регион с богатой флорой и фауной. С вершины открывается прекрасные виды на Каспийское море и прилегающие территории. На самой вершине горы насладимся самоварным чаем из семи трав со сладостями. Загадаем желание. И оно непременно сбудется. Дегустация черной икры. Вам выпадет возможность продегустировать осетровую икру (включено в стоимость экскурсии), при желании приобрести. Можно прерваться на обед в одном из рыбных ресторанов региона. В завершении тура, отвезу вас обратно в отель, или апартаменты. Важная информация: Экскурсия 3-х дневная и проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером. В летнюю погоду желательно взять головной убор и солнцезащитные очки, а в зимнюю погоду теплую одежду. Для комфортного передвижения на локациях наденьте удобную обувь. Дни можно поменять соглосовав с организатором (например не 1,2,3-е числа, а 1, 3, 6 числа и т. д.) Мы вас заберем с места вашего проживания, а после завершении экскурсии привезем обратно. Во время экскурсии можем прерваться на обед. Все наши гиды русскоговорящие. При желании можем изменить даты экскурсий. При желании можем увелилить количество участников. Цену уточняйте у гида.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Культурный Центр Гейдар Алиева (осмотрт без посещения)
- Пламенные башни (Flame Towers)
- Нагорный парк (Смотровая площадка)
- Аллея почетного захоронения, где покоятся такие личности, как Муслим Магомаев, Гейдар Алиев, Рашид Бейбутов и др
- Дворец «Исмаилия»
- «Зеленый» рынок
- Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви (осмотр без посещения)
- Старый город
- Комплекс Дворца Ширваншахов (осмотр без посещения)
- Караван-Сараи: Мултани, Бухара, Маленький, Двухэтажный
- Бани (Хамамы): баня Ага Микаила, баня Касум-Бека
- Дом Рамазановых
- Девичья Башня (осмотр без посещения)
- Музей миниатюрной книги
- Улица, где снимался культовый фильм «Бриллиантовая Рука» (Черт Побери!)
- Мечети старого города: Шахская мечеть, мечеть Мухаммеда, Джума мечеть и т. д
- Старая стена от часовни Святого Варфоломея
- Бакинский Бульвар (Набережная)
- Грязевые вулканы
- Гобустанский государственный историко-художественный заповедник
- Мечеть «Биби-Эйбат»
- Первая нефтяная вышка в мире
- Храм огня «Атешгях»
- Горящая гора «Янардаг»
- Розовое озеро «Масазыргель»
- Гора «Бешбармаг»
- Радужные горы Хызы
- Дегустация икры
- Рыбный ресторан
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Бутылированная вода
- Доступ к интернету через wi-fi
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Поездка к грязевым вулканам и горе Бешбармаг на внедорожнике - 30 долларов за группу (1-4 чел)
- Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, или место вашего проживания (центр)
Завершение: Аэропорт, или место вашего проживания (в черте города)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 21 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Здравствуйте! Со мной можно связаться по номеру: +994774455522 (Турал)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
19 авг 2025
Были в Баку в начале августа неделю, 3 дня провели с Туралом на экскурсиях. Очень положительные впечатления от страны, столицы, достопримечательностей, жителей. Турал - отличный гид!!! Подача информации - свободная,
Ю
Юлия
6 мая 2025
Всем добрый день, отдыхали в Баку и приобрели экскурсию « 3 волшебных дня в Баку», нашим гидом был Орхан! Хотим сказать большое спасибо за прекрасное время и море впечатлений! Мы
О
Оксана
26 апр 2025
Экскурсия, которая оправдала каждую минуту!
Если коротко — это было идеально! В первый день нас сопровождал Маис — суперприятный и лёгкий в общении гид, с которым гулять по Баку было одно
Если коротко — это было идеально! В первый день нас сопровождал Маис — суперприятный и лёгкий в общении гид, с которым гулять по Баку было одно
Ю
Юлия
21 апр 2025
Экскурсия топ! Были в Баку 4 дня, бронировали данную экскурсию, при этом, также, просили трансфер. Все было организовано на высшем уровне. С нами все дни был Турал. Шикарный гид! Рассказал
Е
Елена
31 мар 2025
Название говорит само за себя!
Действительно три дня пролетели на одном дыхании. Турал - просто великолепный гид! Показал все то, что нужно увидеть, рассказал интересно про историю страны, культуру, обычаи, традиции.
Действительно три дня пролетели на одном дыхании. Турал - просто великолепный гид! Показал все то, что нужно увидеть, рассказал интересно про историю страны, культуру, обычаи, традиции.
А
Анна
28 мар 2025
Доброго времени суток!!! Как то спонтанно мы с девочками собрались в Баку!!! И вот сразу возник вопрос, как организовать досуг. И вот я начала смотреть, что к чему, я точно
D
Dmitrii
23 мар 2025
Идеальное путешествие по Баку с потрясающим гидом!
Недавно мы провели три волшебных дня в Баку, и это путешествие превзошло все наши ожидания! Наш гид Турал – настоящий профессионал, который с любовью
Недавно мы провели три волшебных дня в Баку, и это путешествие превзошло все наши ожидания! Наш гид Турал – настоящий профессионал, который с любовью
Н
Надежда
26 дек 2024
Стоит ли выезжать из Баку? - Всенесомненно и обязательно! Эта комбо экскурсия Турала просто Пушка! Лучший вариант узнать всю страну всего за 3 полдня. Свободного времени самим почилить в Баку
