4 часа по Старому городу и центру Баку

В рамках 4-часовой пешеходной экскурсии в компании коренного бакинца вам откроется многовековая история и культура Баку

5
2 оценки
В рамках 4-часовой пешеходной экскурсии в компании коренного бакинца вам откроется многовековая история и культура Баку.

Столица Азербайджана — это сплав восточных и европейских традиций: здесь соседствуют старинные мечети и древние христианские храмы, а сооружения Средневековья граничат с ультрасовременным небоскребами.

Вы увидите главные красоты исторической части города, прогуляетесь по булыжным улочкам и узнаете много новых фактов о традициях и культуре Азербайджана.
4 часа по Старому городу и центру Баку
4 часа по Старому городу и центру Баку
4 часа по Старому городу и центру Баку
4 часа по Старому городу и центру Баку
4 часа по Старому городу и центру Баку
4 часа по Старому городу и центру Баку

Что вас ожидает 🤩

  • Квартал Ичери-шехер
  • Дом Гаджинского
  • Девичья Башня
  • Губернаторский садик
  • Дворец Ширваншахов
  • Дом Святой Нины
  • Дом братьев Садыховых
  • Бакинская Филармония
  • Дома Мухтаровых, Караевых и Ассадуллаевых
  • Первая в мире школа для девочек-мусульманок
Обзорная экскурсия по историческому Старому Городу и пешеходной части города познакомит вас со знаковыми достопримечательностями Баку.
Вы узнаете богатую историю 2000-летнего города, в котором органично переплелись Европа и Восток, христианство и ислам, реальные судьбы и легенды. Откроете для себя многообразную бакинскую архитектуру — шедевры зодчих, приезжавших сюда со всего мира — увидите башню-символ Баку и побываете в исторической резиденции правителей средневекового Кавказа.
Экскурсия начнётся в сквере у Кукольного театра, откуда вдоль крепостных стен, окружающих старый средневековый город, вы дойдёте до изящного дома Гаджинского и Девичьей Башни, о возникновении которой ходит много красивых легенд. Углубляясь в улочки Старого города, полюбуетесь шедеврами средневекового зодчества, узнаете об их истории и особенностях.
Вы прогуляетесь по Губернаторскому садику — старейшему парку с живописным фонтаном — и конечно, посетите Дворец Ширваншахов — бывшую резиденцию правителей древнего государства.
Мы проведём вас по аутентичным улочкам и нетуристическим тропам: вы увидите дом Святой Нины и дом братьев Садыховых, элегантную бакинскую Филармонию, дома Мухтаровых, Караевых и Ассадуллаевых, а также первую в мире школу для девочек-мусульманок. Город поделится с вами историей каждого дома, своими легендами и необычными историями. Вы узнаете, как на развитие Баку влияло расположение на перекрёстке культур и цивилизаций, какие вещи появились здесь раньше всего в мире и как в Баку стали добывать нефть.
В Баку в разное время бывали и работали Велимир Хлебников, Сергей Есенин, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Рюрик Ивнев. Вы пройдёте по местам, связанным с этими выдающимися поэтами, и услышите их строки, посвящённые нашему городу. А еще вас ждут места съёмок фильмов «Человек-амфибия» и «Бриллиантовая рука», Молоканский сад, тагиевский пассаж, азербайджанские караван-сараи и множество других интересных достопримечательностей.

Ежедневно в 09:30, 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входный билеты в Девичью Башню и Дворец Ширваншахов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возможно из Вашего отеля
Завершение: Центр Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30, 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🚌На автобусе🔭ОбзорныеСтарый город🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Баку

Старый город Баку
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Naila
Нет отзывов
Старый город Баку
Отправляемся исследовать Старый город Баку, ведь именно отсюда начинается история города
13 июня
14 июня
15 июня
16 июня
$65 за 1-5 чел.
Душа Старого города Баку
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Amir
4.8
42 отзыва
Душа Старого города Баку
Узнать историю и изучить архитектуру старинного центра на пешеходной экскурсии
10 июня
11 июня
12 июня
13 июня
67 за 1-6 чел.
Старый и новый Баку. Обзорная экскурсия
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Али
4.8
38 отзывов
Старый и новый Баку. Обзорная экскурсия
История города и его героев на автомобильно-пешеходной экскурсии по знаковым достопримечательностям
Завтра
10 июня
11 июня
12 июня
95 за 1-3 чел.
Узнать Баку за 3 часа
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Тоф
4.9
98 отзывов
Узнать Баку за 3 часа
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
10 июня
11 июня
12 июня
13 июня
от 80 за 1-5 чел.
Пешая экскурсия по Старому городу
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Орхан
Нет отзывов
Пешая экскурсия по Старому городу
Баку - это современный динамичный мегаполис. Однако сердце Баку - это Старый город
13 июня
14 июня
15 июня
16 июня
от $50 за 1-3 чел.
Баку. История Старого города
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сабина
5
255 отзывов
Баку. История Старого города
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
Завтра
12 июня
13 июня
14 июня
65 за 1-6 чел.
Современный Баку и Старый город
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Орхан
5
1 отзыв
Современный Баку и Старый город
Баку безусловно является красивейшим городом нашей страны, ее культурным, развлекательным, а также туристическим
13 июня
14 июня
15 июня
16 июня
от $90 за 1-3 чел.
Баку и бакинцы
5 часов
Индивидуальная
Самир
5
32 отзыва
Баку и бакинцы
Колоритная прогулка с акцентом на историях о жителях города
13 июня
14 июня
20 июня
21 июня
10075 за 1-5 чел.
Старый Город - история в сердце твоем
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лия
5
1 отзыв
Старый Город - история в сердце твоем
История, архитектура, краски и колорит на пешеходной экскурсии по лабиринтам Ичери-Шехер
от $80 за 1-4 чел.
По каменным улочкам Старого города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алиса
5
23 отзыва
По каменным улочкам Старого города
Узнать об истории и сакральных местах Баку на экскурсии за крепостными стенами Ичери-шехер
10 июня
11 июня
12 июня
13 июня
75 за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Баку с посещением Старого города
4 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Tez Tour
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Баку с посещением Старого города
Смешанная: автомобильная и пешеходная
$95 за экскурсию
Секреты Старого города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Эвелина
5
7 отзывов
Секреты Старого города
Нескучная прогулка по центру Баку и таинственные истории его достопримечательностей
Завтра
10 июня
11 июня
12 июня
75 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Баку
ХОРОШО
🧭
ТАМ