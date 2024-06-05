Мы отправляемся на родину Шемаханской царицы! Вы убедитесь: в этом краю высоких гор, густых лесов и звонких водопадов можно родиться только невероятной красавицей! Посетите семикаскадный водопад и высокогорное озеро Нохур. Увидите скальный мавзолей Дири-Баба и насладитесь головокружительными видами Большого Кавказа. А ещё получите от нас подарок: вечернюю прогулку по Баку.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мавзолей-мечеть Дири-Баба — уникальный архитектурный памятник 15 века, словно вдавленный в скалу. Овеян легендами о погребённом здесь нетленном шейхе Дири Баба.

— уникальный архитектурный памятник 15 века, словно вдавленный в скалу. Овеян легендами о погребённом здесь нетленном шейхе Дири Баба. Водопад Семь красавиц , состоящий из семи каскадов разной высоты.

, состоящий из семи каскадов разной высоты. Озеро Нохур в Габале — живописный водоём с берегами, покрытыми пышной растительностью. Вас ждёт прогулка и обед прямо на озёрном берегу.

— живописный водоём с берегами, покрытыми пышной растительностью. Вас ждёт прогулка и обед прямо на озёрном берегу. Канатная дорога Туфандаг — поездка по ней подарит вам незабываемые впечатления и десяток фото с открыточными видами.

Бонусом мы проведём для вас экскурсию по вечернему Баку (время обговорим дополнительно) и подарим скидочную карту на посещение некоторых ресторанов и сувенирных магазинов столицы.

Организационные детали

— Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

— Гид подаёт информацию одновременно на русском и английском языках, путешественники не разделяются на языковые группы

Дополнительные расходы