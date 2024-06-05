Автобусная поездка в Шемаху и Габалу

Познакомиться с уникальной природой Азербайджана и прокатиться по канатной дороге Туфандаг
Мы отправляемся на родину Шемаханской царицы! Вы убедитесь: в этом краю высоких гор, густых лесов и звонких водопадов можно родиться только невероятной красавицей! Посетите семикаскадный водопад и высокогорное озеро Нохур. Увидите скальный мавзолей Дири-Баба и насладитесь головокружительными видами Большого Кавказа. А ещё получите от нас подарок: вечернюю прогулку по Баку.
4.6
20 отзывов
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мавзолей-мечеть Дири-Баба — уникальный архитектурный памятник 15 века, словно вдавленный в скалу. Овеян легендами о погребённом здесь нетленном шейхе Дири Баба.
  • Водопад Семь красавиц, состоящий из семи каскадов разной высоты.
  • Озеро Нохур в Габале — живописный водоём с берегами, покрытыми пышной растительностью. Вас ждёт прогулка и обед прямо на озёрном берегу.
  • Канатная дорога Туфандаг — поездка по ней подарит вам незабываемые впечатления и десяток фото с открыточными видами.

Бонусом мы проведём для вас экскурсию по вечернему Баку (время обговорим дополнительно) и подарим скидочную карту на посещение некоторых ресторанов и сувенирных магазинов столицы.

Организационные детали

— Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
— Гид подаёт информацию одновременно на русском и английском языках, путешественники не разделяются на языковые группы

Дополнительные расходы

  • Обед — от 15 манатов за человека
  • Билет на канатную дорогу — 19 манатов за человека
  • Билет в мавзолей Дири-Баба — 9 манатов за человека

ежедневно в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€44
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Парных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
1
3
2
1
1
1
Н
5 июня 2024
Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня своей величественностью и красотой. Гид рассказал очень интересную историю этого
читать дальше

места, что придало посещению дополненительный смысл. Некоторое время мы провели на водопаде, наслаждаясь звуком падающей воды и свежестью воздуха. Озеро идеально подходит для спокойного отдыха. Окружающие горы создают завораживающий пейзаж, а с учетом того, что тут проходит обед, это вообще супер! Завершением тура стала поездка на канатной дороге. Удалось насладится панорамными видами на всю округу. Этот маршрут рекомендую всем любителям природы, истории и приключений! ❤️

А
5 июня 2024
Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
Л
31 мая 2024
Великолепная природа! Все очень понравилось, гид очаровательный, поделился большим количеством очень интересной информации. Советую к посещению, планирую брать еще экскурсию с ребятами)
А
26 мая 2024
Великолепная экскурсия. Все прошло идеально, очень понравилось времяпровождение. Природа завораживает
Т
24 мая 2024
Хотелось бы выразить свою благодарность за потрясающий опыт! Уже заказала другую экскурсию) на следующие дни) спасибо, всем рекомендую 😉
К
19 мая 2024
Хотелось бы выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию! Приятно удивил высокий уровень сервиса и профессионализм гидов. Обязательно буду рекомендовать всем, кто посетит Азербайджан🥰
В
19 мая 2024
Путешествие прошло на высшем уровне — от момента бронирования до возвращения обратно. Удобный транспорт, интересные места, классный гид) Ребята не только профессионалы дела, но и очень дружелюбные люди, готовые помочь. Ко всем клиентам заметил индивидуальный подход. Спасибо, что скрасили отдых)
М
19 мая 2024
все очень понравилось) спасибо за четкую организацию
Е
17 мая 2024
спасибо за организацию, все очень понравилось)
В
17 мая 2024
Очень понравилось. Гид поделился обширной информацией про места, которые посетили по маршруту. Транспорт действительно был комфортным. Природа в регионе это вообще отдельный вид искусства.
Н
15 мая 2024
Отличная экскурсия. С гидом было очень комфортно общаться. Узнала много интересной информации. Спасибо за великолепный день!
В
14 мая 2024
Экскурсия прошла просто шикарно) Все очень понравилось, рекомендую!)
Н
14 мая 2024
Все прошло супер) спасибо за организацию.
С
14 мая 2024
Очень хорошо провела день! Однозначно советую эту команду, экскурсовод рассказал очень много интересной информации, машина была очень комфортной, еда вкусной) Спасибо за организацию! Советую к посещению!
В
14 мая 2024
отличная экскурсия! несмотря на не очень хорошую погоду, нам удалось посетить все интересные места, указанные в маршруте. гид великолепный, все прошло очень весело)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньМавзолей Дири БабаПопулярные местаПо АзербайджануГабалаКанатная дорога

Похожие экскурсии из Баку

В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
63 за человека
Шемаха и Габала: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
69 отзывов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10090 за человека
Из Баку - в Шемаху и Лагич
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 180 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Баку
ХорошоТам