Мы отправляемся на родину Шемаханской царицы! Вы убедитесь: в этом краю высоких гор, густых лесов и звонких водопадов можно родиться только невероятной красавицей! Посетите семикаскадный водопад и высокогорное озеро Нохур. Увидите скальный мавзолей Дири-Баба и насладитесь головокружительными видами Большого Кавказа. А ещё получите от нас подарок: вечернюю прогулку по Баку.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мавзолей-мечеть Дири-Баба — уникальный архитектурный памятник 15 века, словно вдавленный в скалу. Овеян легендами о погребённом здесь нетленном шейхе Дири Баба.
- Водопад Семь красавиц, состоящий из семи каскадов разной высоты.
- Озеро Нохур в Габале — живописный водоём с берегами, покрытыми пышной растительностью. Вас ждёт прогулка и обед прямо на озёрном берегу.
- Канатная дорога Туфандаг — поездка по ней подарит вам незабываемые впечатления и десяток фото с открыточными видами.
Бонусом мы проведём для вас экскурсию по вечернему Баку (время обговорим дополнительно) и подарим скидочную карту на посещение некоторых ресторанов и сувенирных магазинов столицы.
Организационные детали
— Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
— Гид подаёт информацию одновременно на русском и английском языках, путешественники не разделяются на языковые группы
Дополнительные расходы
- Обед — от 15 манатов за человека
- Билет на канатную дорогу — 19 манатов за человека
- Билет в мавзолей Дири-Баба — 9 манатов за человека
ежедневно в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€44
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Парных ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиш — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 340 туристов
Мы уже более 5 лет организовываем яркие и незабываемые путешествия по Азербайджану! Наша профессиональная команда работает для вас 4 сезона в году. Дружелюбные гиды, интересные маршруты и захватывающие дух пейзажи сделают отдых вашей мечты реальностью.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Настя
5 июня 2024
Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня своей величественностью и красотой. Гид рассказал очень интересную историю этого
А
Артем
5 июня 2024
Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
Л
Леонид
31 мая 2024
Великолепная природа! Все очень понравилось, гид очаровательный, поделился большим количеством очень интересной информации. Советую к посещению, планирую брать еще экскурсию с ребятами)
А
Арина
26 мая 2024
Великолепная экскурсия. Все прошло идеально, очень понравилось времяпровождение. Природа завораживает
Т
Таисия
24 мая 2024
Хотелось бы выразить свою благодарность за потрясающий опыт! Уже заказала другую экскурсию) на следующие дни) спасибо, всем рекомендую 😉
К
Кира
19 мая 2024
Хотелось бы выразить огромную благодарность за незабываемую экскурсию! Приятно удивил высокий уровень сервиса и профессионализм гидов. Обязательно буду рекомендовать всем, кто посетит Азербайджан🥰
В
Виктор
19 мая 2024
Путешествие прошло на высшем уровне — от момента бронирования до возвращения обратно. Удобный транспорт, интересные места, классный гид) Ребята не только профессионалы дела, но и очень дружелюбные люди, готовые помочь. Ко всем клиентам заметил индивидуальный подход. Спасибо, что скрасили отдых)
М
Марк
19 мая 2024
все очень понравилось) спасибо за четкую организацию
Е
Елизавета
17 мая 2024
спасибо за организацию, все очень понравилось)
В
Владислав
17 мая 2024
Очень понравилось. Гид поделился обширной информацией про места, которые посетили по маршруту. Транспорт действительно был комфортным. Природа в регионе это вообще отдельный вид искусства.
Н
Надежда
15 мая 2024
Отличная экскурсия. С гидом было очень комфортно общаться. Узнала много интересной информации. Спасибо за великолепный день!
В
Василий
14 мая 2024
Экскурсия прошла просто шикарно) Все очень понравилось, рекомендую!)
Н
Никита
14 мая 2024
Все прошло супер) спасибо за организацию.
С
Светлана
14 мая 2024
Очень хорошо провела день! Однозначно советую эту команду, экскурсовод рассказал очень много интересной информации, машина была очень комфортной, еда вкусной) Спасибо за организацию! Советую к посещению!
В
Вера
14 мая 2024
отличная экскурсия! несмотря на не очень хорошую погоду, нам удалось посетить все интересные места, указанные в маршруте. гид великолепный, все прошло очень весело)
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