Разнообразный Азербайджан: города Шемаха и Габала (из Баку)

Отправиться в виноградную столицу, зайти в старинную мечеть и полюбоваться местной Швейцарией
Мы составили для вас оптимальный маршрут для знакомства с Азербайджаном! Вы увидите разнообразия природы, узнаете о государстве Ширваншахов и посетите мечеть 8 века. Услышите историю о каждом месте, которое мы будем проезжать.

А также подниметесь на высоту 2400 метров на канатной дороге и пообедаете в ресторане с шикарными видами.
Разнообразный Азербайджан: города Шемаха и Габала (из Баку)
Разнообразный Азербайджан: города Шемаха и Габала (из Баку)
Разнообразный Азербайджан: города Шемаха и Габала (из Баку)
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Мавзолей Дири Баба

Вы увидите действующий пир (так у нас называют место для паломничества) «Тленного Старца» — Дири Баба. Мы расскажем вам о немецком писателе Адаме Олеарии, который посетил это место и описывал его ещё в 1636 году.

Джума-мечеть в Шемахе

Посетим старинную мечеть 8-го века. Вы узнаете историю этого места и услышите, с какими трудностями сталкивалась мечеть. А также, что было сделано для её сохранения в советское время.

Обед в живописном месте

Нас ждёт обеденный перерыв в ресторане, который находится на территории винодельни. Вы сможете насладиться не только вкусным обедом, но и попробовать местное вино!

Канатная дорога в городе Габала

Следующей точкой будет город Габала, который не зря называют Швейцарией Азербайджана. Вы убедитесь в справедливости этого сравнения, любуясь видами с канатной дороги Туфандага (горнолыжный курорт).

Озеро Нохур Гёль

Последней локацией путешествия станет красивое озеро у подножья гор. Вы насладитесь красотой природы, по желанию отдохнёте в местном ресторане или прокатитесь на катамаране.

Локации по желанию:

  • Мы можем посетить ферму с альпаками или винзавод по производству гранатового вина

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Audi Q5 с wi-fi и водой для вашего удобства
  • Дорога из Баку до первой локации занимает около 1,5 часов. С последней точки до Баку — примерно 4,5 часа
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается:

  • Канатная дорога — €12
  • Обед — в зависимости от заказа
  • Расходы по желанию: посещение мавзолея Дири Баба — €6, ферма с альпаками — до 3-х человек €60

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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