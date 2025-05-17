Мы составили для вас оптимальный маршрут для знакомства с Азербайджаном! Вы увидите разнообразия природы, узнаете о государстве Ширваншахов и посетите мечеть 8 века. Услышите историю о каждом месте, которое мы будем проезжать. А также подниметесь на высоту 2400 метров на канатной дороге и пообедаете в ресторане с шикарными видами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мавзолей Дири Баба

Вы увидите действующий пир (так у нас называют место для паломничества) «Тленного Старца» — Дири Баба. Мы расскажем вам о немецком писателе Адаме Олеарии, который посетил это место и описывал его ещё в 1636 году.

Джума-мечеть в Шемахе

Посетим старинную мечеть 8-го века. Вы узнаете историю этого места и услышите, с какими трудностями сталкивалась мечеть. А также, что было сделано для её сохранения в советское время.

Обед в живописном месте

Нас ждёт обеденный перерыв в ресторане, который находится на территории винодельни. Вы сможете насладиться не только вкусным обедом, но и попробовать местное вино!

Канатная дорога в городе Габала

Следующей точкой будет город Габала, который не зря называют Швейцарией Азербайджана. Вы убедитесь в справедливости этого сравнения, любуясь видами с канатной дороги Туфандага (горнолыжный курорт).

Озеро Нохур Гёль

Последней локацией путешествия станет красивое озеро у подножья гор. Вы насладитесь красотой природы, по желанию отдохнёте в местном ресторане или прокатитесь на катамаране.

Локации по желанию:

Мы можем посетить ферму с альпаками или винзавод по производству гранатового вина

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Audi Q5 с wi-fi и водой для вашего удобства

Дорога из Баку до первой локации занимает около 1,5 часов. С последней точки до Баку — примерно 4,5 часа

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается: