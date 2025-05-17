Разнообразный Азербайджан: города Шемаха и Габала (из Баку)
Отправиться в виноградную столицу, зайти в старинную мечеть и полюбоваться местной Швейцарией
Мы составили для вас оптимальный маршрут для знакомства с Азербайджаном! Вы увидите разнообразия природы, узнаете о государстве Ширваншахов и посетите мечеть 8 века. Услышите историю о каждом месте, которое мы будем проезжать.
А также подниметесь на высоту 2400 метров на канатной дороге и пообедаете в ресторане с шикарными видами.
Вы увидите действующий пир (так у нас называют место для паломничества) «Тленного Старца» — Дири Баба. Мы расскажем вам о немецком писателе Адаме Олеарии, который посетил это место и описывал его ещё в 1636 году.
Джума-мечеть в Шемахе
Посетим старинную мечеть 8-го века. Вы узнаете историю этого места и услышите, с какими трудностями сталкивалась мечеть. А также, что было сделано для её сохранения в советское время.
Обед в живописном месте
Нас ждёт обеденный перерыв в ресторане, который находится на территории винодельни. Вы сможете насладиться не только вкусным обедом, но и попробовать местное вино!
Канатная дорога в городе Габала
Следующей точкой будет город Габала, который не зря называют Швейцарией Азербайджана. Вы убедитесь в справедливости этого сравнения, любуясь видами с канатной дороги Туфандага (горнолыжный курорт).
Озеро Нохур Гёль
Последней локацией путешествия станет красивое озеро у подножья гор. Вы насладитесь красотой природы, по желанию отдохнёте в местном ресторане или прокатитесь на катамаране.
Локации по желанию:
Мы можем посетить ферму с альпаками или винзавод по производству гранатового вина
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Audi Q5 с wi-fi и водой для вашего удобства
Дорога из Баку до первой локации занимает около 1,5 часов. С последней точки до Баку — примерно 4,5 часа
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается:
Канатная дорога — €12
Обед — в зависимости от заказа
Расходы по желанию: посещение мавзолея Дири Баба — €6, ферма с альпаками — до 3-х человек €60
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсиф — ваша команда гидов в Баку
Ваш персональный проводник по Азербайджану — лицензированный гид Юсиф!
Приветствую вас! Меня зовут Юсиф, и уже более 3 лет мы вместе с командой с радостью показываем гостям уникальные сокровища Азербайджана. От читать дальше
древних городов до невероятных природных ландшафтов — вместе мы погрузимся в атмосферу восточного гостеприимства, познаем культуру и традиции этой удивительной страны. Присоединяйтесь к нам в путешествии по Азербайджану, где каждый уголок рассказывает свою историю!