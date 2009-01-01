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Баку. Экскурсия по «Городу ветров»

4.9
18 отзывов
Анар Р.
Анар Р. – Гид из Баку
С корабля на бал, а именно, прямиком из вашего отеля в самое сердце Баку вас доставит гид.

Площадь Государственного флага, Пламенные башни, Приморский парк 🌳, «Малая Венеция», Мугам центр и Губернаторский садик — частичная выдержка из всей экскурсионной программы.

Апофеозом путешествия станет панорамный вид на Бакинскую бухту с самой высокой точки столицы ⭐️.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $75 за экскурсию

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Баку. Экскурсия по «Городу ветров»
Баку. Экскурсия по «Городу ветров»

Что вы увидите

  • Нагорный Парк
  • Площадь Государственного Флага
  • Flame Towers
  • Приморский Парк (Бакинский Бульвар)
  • Музей ковра
  • «Малая Венеция»
  • Музейный Центр Гейдара Алиева
  • а также Мугам центр
  • Губернаторский садик
  • Государственная филармония и т. д.
Нагорный Парк
Панорамный вид на Бакинскую бухту с самой высокой точки города.
Площадь Государственного Флага
Один из самых высоких флагов в мире развевается на площади Государственного Флага в Баку. Площадь занимает территорию в размере 60 гектаров, а верхняя её часть составляет 31 тысячу квадратных метров. Строительство площади обошлось примерно в 32 миллиона долларов 💵 Towers
«Пламенные башни»— высочайшие здания в Азербайджане, расположенные в Баку. Своим внешним видом башни напоминают три языка пламени. Являются символом современного Баку.
Приморский Парк 🌳 (Бакинский Бульвар)
Бакинский приморский бульвар — один из достопримечательностей 🏛️ Баку, излюбленное место отдыха бакинцев и гостей города. В 2009 году отметил свой 100 летний юбилей.
Музей ковра
Ковроткачество является одним из древнейших видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Данные археологических исследований, проводимых на территории Азербайджана, свидетельствуют о том, что искусство ковроткачества зародилось в Азербайджане еще в глубокой древности.
«Малая Венеция»
Малая Венеция— система прогулочных водных каналов, расположенных в столице Азербайджана, городе Баку, на территории приморского бульвара. «Малая Венеция» существует с 1960 года, является достопримечательностью приморского парка и считается любимым местом отдыха посетителей парка. Общая протяженность каналов «Малой Венеции» равна 1350 м, глубина — 1, 3 м, на заполнение же каналов расходуется 7 тысяч м³ воды. Площадь территории городка составляет 9740 м².
Музейный Центр Гейдара Алиева
Это культурный центр, представляющий собой комплексное сооружение с оригинальным дизайном (не имеет аналогов в мире), которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей 🖼, выставочные залы, административные офисы. Проект центра был разработан знаменитым архитектором Захой Хадид.
Губернаторский садик.
Одним из главных этаких мест в Баку является Губернаторский Садик. Особенно в летний сезон здесь с трудом отыщешь свободное местечко. Сад полюбился всем – и бакинцам, и гостям города. Сейчас это – большой скульптурный фонтан ⛲, красивая архитектура, декоративная растительность, уютные кафе с живой музыкой по вечерам. Непосредственная близость к самым интересным достопримечательностям города – делает его еще больше привлекательным. Но по мне, этот небольшой клочок земли – сам по себе очень существенная достопримечательность…
Все началось в далеком 1830. В моей экскурсии 🧭, я расскажу вам как создался этот уютный клочок, и кто являлся инициатором всей этой красоты.
Дом Муртуза и Лиза Мухтаровы.
В центре Баку, на улице Муртузы Мухтарова высится необычайно красивый дворец, который был построен в начале XX века известным бакинским меценатом в знак любви к жене Лизе Тугановой-Мухтаровой, происходившей из семьи осетинских военных аристократов. Долгие годы дворец был культовым местом у молодоженов благодаря трогательной истории 📖 любви Мухтаровых.
Первая светская гимназия для девочек мусульманок.
В конце XIX в. в Баку было несколько женских учебных заведений: заведение св. Нины, Мариинская гимназия. Но это были светские учебные заведения, где обучение проходило на русском языке. А вот женской школы для девочек-мусульманок, где обучение проходило бы на родном языке, не было. Причем не только в Баку, но и на всем мусульманском Востоке. В данной экскурсии, я расскажу вам кто являлся основателем этой гимназии. Благодаря кому, девушки-мусульманки получали образование.
Что входит
  • Транспорт
  • гид-экскурсовод
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты в музеи.
Начало
🚩 У вашего отеля.
Место завершения
🏁 старый город Улица Истиглалият
Баку. Экскурсия по «Городу ветров»
Баку. Экскурсия по «Городу ветров»
Баку. Экскурсия по «Городу ветров»
Баку. Экскурсия по «Городу ветров»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анар Р.
Анар Р.
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18 отзывов оставили туристы

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