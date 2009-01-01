Нагорный Парк

Панорамный вид на Бакинскую бухту с самой высокой точки города.

Площадь Государственного Флага

Один из самых высоких флагов в мире развевается на площади Государственного Флага в Баку. Площадь занимает территорию в размере 60 гектаров, а верхняя её часть составляет 31 тысячу квадратных метров. Строительство площади обошлось примерно в 32 миллиона долларов 💵 Towers

«Пламенные башни»— высочайшие здания в Азербайджане, расположенные в Баку. Своим внешним видом башни напоминают три языка пламени. Являются символом современного Баку.

Приморский Парк 🌳 (Бакинский Бульвар)

Бакинский приморский бульвар — один из достопримечательностей 🏛️ Баку, излюбленное место отдыха бакинцев и гостей города. В 2009 году отметил свой 100 летний юбилей.

Музей ковра

Ковроткачество является одним из древнейших видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Данные археологических исследований, проводимых на территории Азербайджана, свидетельствуют о том, что искусство ковроткачества зародилось в Азербайджане еще в глубокой древности.

«Малая Венеция»

Малая Венеция— система прогулочных водных каналов, расположенных в столице Азербайджана, городе Баку, на территории приморского бульвара. «Малая Венеция» существует с 1960 года, является достопримечательностью приморского парка и считается любимым местом отдыха посетителей парка. Общая протяженность каналов «Малой Венеции» равна 1350 м, глубина — 1, 3 м, на заполнение же каналов расходуется 7 тысяч м³ воды. Площадь территории городка составляет 9740 м².

Музейный Центр Гейдара Алиева

Это культурный центр, представляющий собой комплексное сооружение с оригинальным дизайном (не имеет аналогов в мире), которое включает в себя аудиториум (конгресс-центр), музей 🖼, выставочные залы, административные офисы. Проект центра был разработан знаменитым архитектором Захой Хадид.

Губернаторский садик.

Одним из главных этаких мест в Баку является Губернаторский Садик. Особенно в летний сезон здесь с трудом отыщешь свободное местечко. Сад полюбился всем – и бакинцам, и гостям города. Сейчас это – большой скульптурный фонтан ⛲, красивая архитектура, декоративная растительность, уютные кафе с живой музыкой по вечерам. Непосредственная близость к самым интересным достопримечательностям города – делает его еще больше привлекательным. Но по мне, этот небольшой клочок земли – сам по себе очень существенная достопримечательность…

Все началось в далеком 1830. В моей экскурсии 🧭, я расскажу вам как создался этот уютный клочок, и кто являлся инициатором всей этой красоты.

Дом Муртуза и Лиза Мухтаровы.

В центре Баку, на улице Муртузы Мухтарова высится необычайно красивый дворец, который был построен в начале XX века известным бакинским меценатом в знак любви к жене Лизе Тугановой-Мухтаровой, происходившей из семьи осетинских военных аристократов. Долгие годы дворец был культовым местом у молодоженов благодаря трогательной истории 📖 любви Мухтаровых.

Первая светская гимназия для девочек мусульманок.

В конце XIX в. в Баку было несколько женских учебных заведений: заведение св. Нины, Мариинская гимназия. Но это были светские учебные заведения, где обучение проходило на русском языке. А вот женской школы для девочек-мусульманок, где обучение проходило бы на родном языке, не было. Причем не только в Баку, но и на всем мусульманском Востоке. В данной экскурсии, я расскажу вам кто являлся основателем этой гимназии. Благодаря кому, девушки-мусульманки получали образование.