Вы посетите интерактивный музей, где узнаете о флоре, фауне и ландшафте Гобустана. Рассмотрите наскальные рисунки под открытым небом, остатки древних поселений, могильные камни и природный литофон гавалдаш. Раскроете культурные особенности этого региона и услышите о людях, которые жили здесь на протяжении Каменного века и позднее.
На подготовленных джипах вы проедете 25 километров по бездорожью. Вы знали, что Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих грязевых вулканов? Часть из них вы увидите! А также подниметесь с ветерком на вершину горы, с которой открывается изумительный вид на окрестности и Каспийское море.