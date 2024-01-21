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Джип-сафари в Гобустане

Откройте для себя удивительный мир Гобустана на джипах! Насладитесь видами Кавказа, грязевыми вулканами и древними наскальными рисунками
Гобустан - это место, где каждый найдет что-то интересное. Здесь вы увидите уникальные грязевые вулканы, которые делают Азербайджан лидером по их количеству.

Путешествие на джипах по бездорожью добавит адреналина и позволит
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насладиться захватывающими видами на Каспийское море.

В интерактивном музее можно узнать о древних поселениях и увидеть наскальные рисунки, которые рассказывают о жизни людей Каменного века. Это идеальная возможность погрузиться в историю и природу этого уникального региона

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚙 Незабываемое джип-сафари
  • 🌋 Уникальные грязевые вулканы
  • 🏞️ Виды на Каспийское море
  • 🖼️ Древние наскальные рисунки
  • 🏛️ Интерактивный музей
  • 🌄 Потрясающие горные пейзажи
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане

Что можно увидеть

  • Наскальные рисунки
  • Грязевые вулканы
  • Интерактивный музей

Описание экскурсии

Интересные факты о Гобустане

Вы посетите интерактивный музей, где узнаете о флоре, фауне и ландшафте Гобустана. Рассмотрите наскальные рисунки под открытым небом, остатки древних поселений, могильные камни и природный литофон гавалдаш. Раскроете культурные особенности этого региона и услышите о людях, которые жили здесь на протяжении Каменного века и позднее.

На джипах по бездорожью!

На подготовленных джипах вы проедете 25 километров по бездорожью. Вы знали, что Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих грязевых вулканов? Часть из них вы увидите! А также подниметесь с ветерком на вершину горы, с которой открывается изумительный вид на окрестности и Каспийское море.

Организационные детали

  • Общая протяженность маршрута — около 170 км
  • Экскурсия проводится в любое время года
  • Продолжительность экскурсии — 4-6 часов
  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: 10 манат – взрослые, 0,40 манат – дети до 16 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала
Лала — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1111 туристов
Я лицензированный гид в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA в Азербайджане. Два высших образования — училась в Азербайджане
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и Норвегии. Прошла сотни курсов и тренингов, в том числе и в WFTGA. Я и мои коллеги проводим обзорные, тематические и авторские экскурсии для взрослых и детей на датском, норвежском, русском и английском языках. У нас свыше 125 программ. Разрабатываем индивидуальные программы любой сложности по всему Азербайджану. Также предлагаем экскурсии и мастер-классы для школьных групп.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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Д
Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса. Кроме Гобустана мы побывали в мечети Биби-Эйбат, в заброшенном караван-сарае XV века, а на
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обратном пути заехали к очень колоритному мавзолею Софи Гамида XVIII века. Поднялись на грязевые вулканы и посмотрели нефтяные лужи. Сам Гобустан с музеем и древними наскальными рисунками - тоже полный восторг. Рекомендую.

Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса.
Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса.
Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса.
Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса.
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Нина
Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами даже захватывало дух:) Очень милый коллега водитель, с которым чувствуешь себя в надёжных руках даже на самых крутых виражах:) Лала очень приятная и душевная! В конце экскурсии нас ждали неожиданно приятные сувениры от Лалы в подарок на память:)
Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами
Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами
Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами
Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами
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Н
Лала спасибо за увлекательное путешествие! Отдельное спасибо нашему водителю- виртуозу 🤣. Рекомендую эту экскурсию👍
Лала спасибо за увлекательное путешествие! Отдельное спасибо нашему водителю- виртуозу 🤣. Рекомендую эту экскурсию👍
Лала спасибо за увлекательное путешествие! Отдельное спасибо нашему водителю- виртуозу 🤣. Рекомендую эту экскурсию👍
Лала спасибо за увлекательное путешествие! Отдельное спасибо нашему водителю- виртуозу 🤣. Рекомендую эту экскурсию👍
Лала спасибо за увлекательное путешествие! Отдельное спасибо нашему водителю- виртуозу 🤣. Рекомендую эту экскурсию👍
Лала спасибо за увлекательное путешествие! Отдельное спасибо нашему водителю- виртуозу 🤣. Рекомендую эту экскурсию👍
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Н
Очень увлекательная экскурсия! Удалось побывать на грязевых вулканах; в предгорных районах Большого Кавказа; увидеть живописные уголки на джипе, заповедную природу, наскальные рисунки, руины и пещеры древних поселений в гобустанском музее. Природные особенности этих мест создают острые ощущения!
Сплошные приключения с посещнием бакинского пляжа!

Лала, огромное спасибо Вам и Руфату! Руфат - потрясающий водитель!
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Яна
Огромное спасибо Лале и Рефату за прекрасную экскурсию! Было очень интересно, познавательно и комфортно. Самое главное было весело и в меру. Когда снова вернемся в Азербайджан снова обязательно обратимся!
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Антон
Все было хорошо.

Лала прекрасный, многогранный гид. Общаться с ней одно удовольствие.

Однозначно рекомендую.
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