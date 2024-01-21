Гобустан - это место, где каждый найдет что-то интересное. Здесь вы увидите уникальные грязевые вулканы, которые делают Азербайджан лидером по их количеству.
Путешествие на джипах по бездорожью добавит адреналина и позволит
Путешествие на джипах по бездорожью добавит адреналина и позволит
6 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Незабываемое джип-сафари
- 🌋 Уникальные грязевые вулканы
- 🏞️ Виды на Каспийское море
- 🖼️ Древние наскальные рисунки
- 🏛️ Интерактивный музей
- 🌄 Потрясающие горные пейзажи
Что можно увидеть
- Наскальные рисунки
- Грязевые вулканы
- Интерактивный музей
Описание экскурсии
Интересные факты о Гобустане
Вы посетите интерактивный музей, где узнаете о флоре, фауне и ландшафте Гобустана. Рассмотрите наскальные рисунки под открытым небом, остатки древних поселений, могильные камни и природный литофон гавалдаш. Раскроете культурные особенности этого региона и услышите о людях, которые жили здесь на протяжении Каменного века и позднее.
На джипах по бездорожью!
На подготовленных джипах вы проедете 25 километров по бездорожью. Вы знали, что Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих грязевых вулканов? Часть из них вы увидите! А также подниметесь с ветерком на вершину горы, с которой открывается изумительный вид на окрестности и Каспийское море.
Организационные детали
- Общая протяженность маршрута — около 170 км
- Экскурсия проводится в любое время года
- Продолжительность экскурсии — 4-6 часов
- Транспорт включен в стоимость
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: 10 манат – взрослые, 0,40 манат – дети до 16 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лала — ваша команда гидов в Баку
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1111 туристов
Я лицензированный гид в Азербайджане, международный мастер по шахматам, коренная бакинка. До 2010 года работала корреспондентом крупнейшего немецкого информационного агентства DPA в Азербайджане. Два высших образования — училась в Азербайджане
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Несмотря на сильный ветер и недавно прошедший дождь (такая она - зима в Азербайджане) впечатлений масса. Кроме Гобустана мы побывали в мечети Биби-Эйбат, в заброшенном караван-сарае XV века, а на
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Огромное спасибо Лале за наш незабываемый день, очень необычная экскурсия. Сафари на джипе очень понравилось, временами даже захватывало дух:) Очень милый коллега водитель, с которым чувствуешь себя в надёжных руках даже на самых крутых виражах:) Лала очень приятная и душевная! В конце экскурсии нас ждали неожиданно приятные сувениры от Лалы в подарок на память:)
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Н
Лала спасибо за увлекательное путешествие! Отдельное спасибо нашему водителю- виртуозу 🤣. Рекомендую эту экскурсию👍
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Н
Очень увлекательная экскурсия! Удалось побывать на грязевых вулканах; в предгорных районах Большого Кавказа; увидеть живописные уголки на джипе, заповедную природу, наскальные рисунки, руины и пещеры древних поселений в гобустанском музее. Природные особенности этих мест создают острые ощущения!
Сплошные приключения с посещнием бакинского пляжа!
Лала, огромное спасибо Вам и Руфату! Руфат - потрясающий водитель!
Сплошные приключения с посещнием бакинского пляжа!
Лала, огромное спасибо Вам и Руфату! Руфат - потрясающий водитель!
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Огромное спасибо Лале и Рефату за прекрасную экскурсию! Было очень интересно, познавательно и комфортно. Самое главное было весело и в меру. Когда снова вернемся в Азербайджан снова обязательно обратимся!
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Все было хорошо.
Лала прекрасный, многогранный гид. Общаться с ней одно удовольствие.
Однозначно рекомендую.
Лала прекрасный, многогранный гид. Общаться с ней одно удовольствие.
Однозначно рекомендую.
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