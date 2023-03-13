Джип-сафари в Гобустане

Прокатиться с ветерком по бездорожью, увидеть грязевые вулканы и восхититься дикой природой

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Гобустан — предгорный район Большого Кавказа. Вы исследуете его самые живописные уголки на подготовленных джипах.

Насладитесь заповедной природой, увидите гигантские каменные валуны, наскальные рисунки и руины древних поселений.

Впечатлитесь необычными грязевыми вулканами и заглянете в уютный музей, посвящённый природным особенностям этих мест.
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане
Джип-сафари в Гобустане
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Интересные факты о Гобустане

Вы посетите интерактивный музей, где узнаете о флоре, фауне и ландшафте Гобустана. Рассмотрите наскальные рисунки под открытым небом, остатки древних поселений, могильные камни и природный литофон гавалдаш. Раскроете культурные особенности этого региона и услышите о людях, которые жили здесь на протяжении Каменного века и позднее.

На джипах по бездорожью!

На подготовленных джипах вы проедете 25 километров по бездорожью. Вы знали, что Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих грязевых вулканов? Часть из них вы увидите! А также подниметесь с ветерком на вершину горы, с которой открывается изумительный вид на окрестности и Каспийское море.

Организационные детали

  • Общая протяженность маршрута — около 170 км
  • Экскурсия проводится в любое время года
  • Продолжительность экскурсии — 4-6 часов
  • Транспорт включен в стоимость
  • Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: 10 манат – взрослые, 0,40 манат – дети до 16 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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