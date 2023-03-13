Гобустан — предгорный район Большого Кавказа. Вы исследуете его самые живописные уголки на подготовленных джипах. Насладитесь заповедной природой, увидите гигантские каменные валуны, наскальные рисунки и руины древних поселений. Впечатлитесь необычными грязевыми вулканами и заглянете в уютный музей, посвящённый природным особенностям этих мест.

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Описание

Что вас ожидает

Интересные факты о Гобустане

Вы посетите интерактивный музей, где узнаете о флоре, фауне и ландшафте Гобустана. Рассмотрите наскальные рисунки под открытым небом, остатки древних поселений, могильные камни и природный литофон гавалдаш. Раскроете культурные особенности этого региона и услышите о людях, которые жили здесь на протяжении Каменного века и позднее.

На джипах по бездорожью!

На подготовленных джипах вы проедете 25 километров по бездорожью. Вы знали, что Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих грязевых вулканов? Часть из них вы увидите! А также подниметесь с ветерком на вершину горы, с которой открывается изумительный вид на окрестности и Каспийское море.

Организационные детали