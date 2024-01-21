Гобустан - это место, где каждый найдет что-то интересное. Здесь вы увидите уникальные грязевые вулканы, которые делают Азербайджан лидером по их количеству.Путешествие на джипах по бездорожью добавит адреналина и позволит

насладиться захватывающими видами на Каспийское море. В интерактивном музее можно узнать о древних поселениях и увидеть наскальные рисунки, которые рассказывают о жизни людей Каменного века. Это идеальная возможность погрузиться в историю и природу этого уникального региона

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Интересные факты о Гобустане

Вы посетите интерактивный музей, где узнаете о флоре, фауне и ландшафте Гобустана. Рассмотрите наскальные рисунки под открытым небом, остатки древних поселений, могильные камни и природный литофон гавалдаш. Раскроете культурные особенности этого региона и услышите о людях, которые жили здесь на протяжении Каменного века и позднее.

На джипах по бездорожью!

На подготовленных джипах вы проедете 25 километров по бездорожью. Вы знали, что Азербайджан занимает первое место в мире по количеству действующих грязевых вулканов? Часть из них вы увидите! А также подниметесь с ветерком на вершину горы, с которой открывается изумительный вид на окрестности и Каспийское море.

Организационные детали