Экскурсия 4 в 1: лучший тур по Баку и окрестностям

Экскурсия по Баку и предместьям - отличный выбор для тех, кто хочет за один день увидеть не только Баку, но

5
2 оценки
Экскурсия по Баку и предместьям — отличный выбор для тех, кто хочет за один день увидеть не только Баку, но и посетить другие интересные места Азербайджана.

В рамках 10-часового путешествия в окрестности столицы вы осмотрите первые поселения людей и попробуете разгадать значение рисунков на древних скалах, отправитесь к грязевым вулканам и поднимитесь на средневековую башню, прогуляетесь по историческим улочкам Древнего города и новым элитным районам Баку.
Экскурсия 4 в 1: лучший тур по Баку и окрестностям
Экскурсия 4 в 1: лучший тур по Баку и окрестностям
Экскурсия 4 в 1: лучший тур по Баку и окрестностям
Экскурсия 4 в 1: лучший тур по Баку и окрестностям
Экскурсия 4 в 1: лучший тур по Баку и окрестностям
Экскурсия 4 в 1: лучший тур по Баку и окрестностям

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный парк Гобустан
  • Грязевые вулканы
  • Старый город
  • Биби-Эйбат
  • Янардаг

Баку и его необычные окрестности

Прогулка по Старому городу и автопутешествие в Гобустан, к грязевым вулканам и горящей горе
Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть не только столицу Азербайджана, но и другие необыкновенные места в этой стране. Вы прикоснётесь к древнейшей истории в парке наскальных рисунков, поразитесь уникальным природным явлениям и прогуляетесь по самым атмосферным улочкам Баку.

Что вас ожидает:

  • 20-тысячилетнее искусство;
  • Вы отправитесь на юг Азербайджана в Национальный парк Гобустан — уникальный историко-географический заповедник, где сможете прикоснуться к древнейшим наскальным рисункам и увидите старейшие стоянки жителей эпохи каменного века. Здесь вас также ждёт закрытый музей, где представлены экспонаты-свидетели первобытной истории человечества.

Грязевые вулканы

Следующая остановка — месторождения нефти и газа, где вы увидите необычное и редкое явление: вырывающуюся из недр земли серую жидкость, образующую небольшие водоёмы. Я расскажу вам о возникновении этого природного феномена, его органике и географии распространения.

Старый город Баку

После поездки вы немного отдохнёте (при желании пообедаете в рыбном ресторанчике), а затем отправитесь изучать улочки Старого Баку. Вы узнаете об истории города, изучите его архитектуру, увидите знаменитые бакинские двери — некоторым из них уже 150 лет. Пройдёте по местам съёмок фильма «Бриллиантовая рука» и узнаете об особенностях Дворца Ширваншахов. И, конечно, услышите самые интересные истории о выдающихся жителях Баку и городские легенды.

Огонь Янардага

И вновь вас ждёт уникальное явление — природный огонь, который никогда не гаснет. Вы увидите это место в идеальное время — вечером, когда языки пламени освещают всё вокруг, и чувствуется особая атмосфера тайны и древности Янардага.

Организационныедетали

Расписание тура

  • Трансфер входит в стоимость экскурсии (новые комфортабельные автомобили).
  • По вашему желанию возможен обед в рыбном ресторане (не входит в стоимость экскурсии).
  • Экскурсия начинается в 09:00 у места вашего проживания.
  • Все входные билеты и бутилированная вода включены в стоимость экскурсии.
  • 09:30 - 10:30 - Баку - Гобустан. Посещение Национального Заповедника"Гобустан" где Вы посетите музей и пройдете по открытой части Национального Парка, где Вы сможете воочию увидеть наскальные рисунки времен палеолита (20.000 лет до нашей эры);
  • 12:30 - 13:00 - трансфер до грязевых вулканов. Вулканы представляют собой удивительное зрелище. Всего в мире насчитывается около 900 грязевых вулканов из которых 386 находятся в Азербайджане.
  • 13:00 - 14:00 - трансфер в Баку, отдых;
  • 17:30 - 18:00 - трансфер до Старого Города. рикоснуться к культурному наследию. Мы проведём вас по аутентичным улочкам и нетуристическим тропам: вы увидите дом Святой Нины и дом братьев Садыховых, элегантную бакинскую Филармонию, дома Мухтаровых, Караевых и Ассадуллаевых, а также первую в мире школу для девочек-мусульманок. Город поделится с вами историей каждого дома, своими легендами и необычными историями. Вы узнаете, как на развитие Баку влияло расположение на перекрёстке культур и цивилизаций, какие вещи появились здесь раньше всего в мире и как в Баку стали добывать нефть.
  • 20:30 - 21:00 - Трансфер в Янардаг, фотосет. Янардаг - одно из немногих оставщихся мест на Абшероне, где природный газ вырываясь из земли, горит на проятежении уже 50-ти лет. Раньше таких мест было много, они и дали повод называть Баку - городом огней;
  • 21:30 - трансфер в отель;

•21:30 - трансфер в отель

Каждый день в 09:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер
  • Индивидуальный гид
  • Бутилированная вода
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Бронирование экскурсии возможно не позднее, чем за 36 часов до начала.
  • Не забудьте взять с собой деньги для оплаты обеда и личных расходов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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