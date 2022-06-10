Баку и его необычные окрестности

Прогулка по Старому городу и автопутешествие в Гобустан, к грязевым вулканам и горящей горе

Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть не только столицу Азербайджана, но и другие необыкновенные места в этой стране. Вы прикоснётесь к древнейшей истории в парке наскальных рисунков, поразитесь уникальным природным явлениям и прогуляетесь по самым атмосферным улочкам Баку.

Что вас ожидает:

20-тысячилетнее искусство;

Вы отправитесь на юг Азербайджана в Национальный парк Гобустан — уникальный историко-географический заповедник, где сможете прикоснуться к древнейшим наскальным рисункам и увидите старейшие стоянки жителей эпохи каменного века. Здесь вас также ждёт закрытый музей, где представлены экспонаты-свидетели первобытной истории человечества.

Грязевые вулканы

Следующая остановка — месторождения нефти и газа, где вы увидите необычное и редкое явление: вырывающуюся из недр земли серую жидкость, образующую небольшие водоёмы. Я расскажу вам о возникновении этого природного феномена, его органике и географии распространения.

Старый город Баку

После поездки вы немного отдохнёте (при желании пообедаете в рыбном ресторанчике), а затем отправитесь изучать улочки Старого Баку. Вы узнаете об истории города, изучите его архитектуру, увидите знаменитые бакинские двери — некоторым из них уже 150 лет. Пройдёте по местам съёмок фильма «Бриллиантовая рука» и узнаете об особенностях Дворца Ширваншахов. И, конечно, услышите самые интересные истории о выдающихся жителях Баку и городские легенды.

Огонь Янардага

И вновь вас ждёт уникальное явление — природный огонь, который никогда не гаснет. Вы увидите это место в идеальное время — вечером, когда языки пламени освещают всё вокруг, и чувствуется особая атмосфера тайны и древности Янардага.

Организационныедетали

Расписание тура

Трансфер входит в стоимость экскурсии (новые комфортабельные автомобили).

По вашему желанию возможен обед в рыбном ресторане (не входит в стоимость экскурсии).

Экскурсия начинается в 09:00 у места вашего проживания.

Все входные билеты и бутилированная вода включены в стоимость экскурсии.

09:30 - 10:30 - Баку - Гобустан. Посещение Национального Заповедника"Гобустан" где Вы посетите музей и пройдете по открытой части Национального Парка, где Вы сможете воочию увидеть наскальные рисунки времен палеолита (20.000 лет до нашей эры);

12:30 - 13:00 - трансфер до грязевых вулканов. Вулканы представляют собой удивительное зрелище. Всего в мире насчитывается около 900 грязевых вулканов из которых 386 находятся в Азербайджане.

13:00 - 14:00 - трансфер в Баку, отдых;

17:30 - 18:00 - трансфер до Старого Города. рикоснуться к культурному наследию. Мы проведём вас по аутентичным улочкам и нетуристическим тропам: вы увидите дом Святой Нины и дом братьев Садыховых, элегантную бакинскую Филармонию, дома Мухтаровых, Караевых и Ассадуллаевых, а также первую в мире школу для девочек-мусульманок. Город поделится с вами историей каждого дома, своими легендами и необычными историями. Вы узнаете, как на развитие Баку влияло расположение на перекрёстке культур и цивилизаций, какие вещи появились здесь раньше всего в мире и как в Баку стали добывать нефть.

20:30 - 21:00 - Трансфер в Янардаг, фотосет. Янардаг - одно из немногих оставщихся мест на Абшероне, где природный газ вырываясь из земли, горит на проятежении уже 50-ти лет. Раньше таких мест было много, они и дали повод называть Баку - городом огней;

21:30 - трансфер в отель;

•21:30 - трансфер в отель