Увидеть 3 древних поселения, десятки минеральных источников, национальный парк и чайные плантации
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
даты
Описание
Что вас ожидает
Высокогорная деревня Сим
Старинные кладбища, развалины минарета, каменный бассейн — следы некогда существующей цивилизации гармонично соседствуют тут с сочными природными ландшафтами. Вы увидите два водопада высотой до 30 метров, родники с минеральной водой и многочисленные пещеры.
Гирканский национальный парк
Площадь заповедника огромна — более 20 тысяч гектаров. Мы обойдём его малую часть — прогуляемся по лесу, найдём исчезающие растения, внесённые в Красную книгу, и даже заглянем в старые крепости.
Село Арчиван
Здесь сохранилось несколько исторических памятников — мечеть Ханафи 15 века, баня Хамида Абдуллы и хамам Мешади Абулаба. Тут же мы найдём и горящий источник Янар Булаг с целебной серной водой.
Минеральные источники горного массива Истису
В окрестностях их несколько десятков. Считается, что серный состав воды помогает восстанавливать силы.
Крепость Зиндан
На высоте 2 километров над уровнем моря вы осмотрите архитектурный памятник доисламской эпохи и сохранившееся на его территории старинное кладбище. Я расскажу об этом древнем сооружении, которое было частью Ленкоранской крепости.
Село Пилекеш
Вы увидите старинный мост и канатную дорогу над рекой, трёхметровый водопад, скалу Али Чапан с выдолбленной сквозь неё дорогой.
Цитрусовые сады и чайная плантация
Я покажу вам, как растут лимоны, мандарины, апельсины, фейхоа и киви. Вы сможете их попробовать. А затем мы отправимся на чайную плантацию. Вы продегустируете разные сорта местного чая и научитесь в них разбираться. Я объясню, как и когда в Азербайджане начали выращивать этот напиток.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, Wi-Fi, бутилированная вода, дегустации на чайной плантации и в цитрусовом саду
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz Vito
- Дополнительно оплачиваются обед — от $10/чел., трансфер до водопада в селе Сим — $6/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любом удобном для вас месте в Баку
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.