Старинные сёла и исторические памятники, огромный заповедник и 30-метровые водопады, горящий целебный источник и цитрусовые сады – окрестности Астары вобрали в себя столько всего колоритного! Я с удовольствием познакомлю вас с этим чудесным краем и расскажу об истории региона. Угощу ароматным азербайджанским чаем и сладкими мандаринами.

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Описание

Что вас ожидает

Высокогорная деревня Сим

Старинные кладбища, развалины минарета, каменный бассейн — следы некогда существующей цивилизации гармонично соседствуют тут с сочными природными ландшафтами. Вы увидите два водопада высотой до 30 метров, родники с минеральной водой и многочисленные пещеры.

Гирканский национальный парк

Площадь заповедника огромна — более 20 тысяч гектаров. Мы обойдём его малую часть — прогуляемся по лесу, найдём исчезающие растения, внесённые в Красную книгу, и даже заглянем в старые крепости.

Село Арчиван

Здесь сохранилось несколько исторических памятников — мечеть Ханафи 15 века, баня Хамида Абдуллы и хамам Мешади Абулаба. Тут же мы найдём и горящий источник Янар Булаг с целебной серной водой.

Минеральные источники горного массива Истису

В окрестностях их несколько десятков. Считается, что серный состав воды помогает восстанавливать силы.

Крепость Зиндан

На высоте 2 километров над уровнем моря вы осмотрите архитектурный памятник доисламской эпохи и сохранившееся на его территории старинное кладбище. Я расскажу об этом древнем сооружении, которое было частью Ленкоранской крепости.

Село Пилекеш

Вы увидите старинный мост и канатную дорогу над рекой, трёхметровый водопад, скалу Али Чапан с выдолбленной сквозь неё дорогой.

Цитрусовые сады и чайная плантация

Я покажу вам, как растут лимоны, мандарины, апельсины, фейхоа и киви. Вы сможете их попробовать. А затем мы отправимся на чайную плантацию. Вы продегустируете разные сорта местного чая и научитесь в них разбираться. Я объясню, как и когда в Азербайджане начали выращивать этот напиток.

Организационные детали