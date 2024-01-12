Из Баку - в живописные окрестности Астары
Индивидуальная экскурсия в Баку

Увидеть 3 древних поселения, десятки минеральных источников, национальный парк и чайные плантации

Старинные сёла и исторические памятники, огромный заповедник и 30-метровые водопады, горящий целебный источник и цитрусовые сады – окрестности Астары вобрали в себя столько всего колоритного! Я с удовольствием познакомлю вас с этим чудесным краем и расскажу об истории региона. Угощу ароматным азербайджанским чаем и сладкими мандаринами.
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Из Баку - в живописные окрестности Астары
Из Баку - в живописные окрестности Астары
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Описание

Что вас ожидает

Высокогорная деревня Сим

Старинные кладбища, развалины минарета, каменный бассейн — следы некогда существующей цивилизации гармонично соседствуют тут с сочными природными ландшафтами. Вы увидите два водопада высотой до 30 метров, родники с минеральной водой и многочисленные пещеры.

Гирканский национальный парк

Площадь заповедника огромна — более 20 тысяч гектаров. Мы обойдём его малую часть — прогуляемся по лесу, найдём исчезающие растения, внесённые в Красную книгу, и даже заглянем в старые крепости.

Село Арчиван

Здесь сохранилось несколько исторических памятников — мечеть Ханафи 15 века, баня Хамида Абдуллы и хамам Мешади Абулаба. Тут же мы найдём и горящий источник Янар Булаг с целебной серной водой.

Минеральные источники горного массива Истису

В окрестностях их несколько десятков. Считается, что серный состав воды помогает восстанавливать силы.

Крепость Зиндан

На высоте 2 километров над уровнем моря вы осмотрите архитектурный памятник доисламской эпохи и сохранившееся на его территории старинное кладбище. Я расскажу об этом древнем сооружении, которое было частью Ленкоранской крепости.

Село Пилекеш

Вы увидите старинный мост и канатную дорогу над рекой, трёхметровый водопад, скалу Али Чапан с выдолбленной сквозь неё дорогой.

Цитрусовые сады и чайная плантация

Я покажу вам, как растут лимоны, мандарины, апельсины, фейхоа и киви. Вы сможете их попробовать. А затем мы отправимся на чайную плантацию. Вы продегустируете разные сорта местного чая и научитесь в них разбираться. Я объясню, как и когда в Азербайджане начали выращивать этот напиток.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, Wi-Fi, бутилированная вода, дегустации на чайной плантации и в цитрусовом саду
  • Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz Vito
  • Дополнительно оплачиваются обед — от $10/чел., трансфер до водопада в селе Сим — $6/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любом удобном для вас месте в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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