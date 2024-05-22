Изучать Старый Баку можно долго — достопримечательностей на каждом шагу не счесть. А заплутать на извилистых улочках среди средневековой архитектуры проще простого. Поэтому лучше отправиться сюда вместе с нами. Мы по полной погрузим вас в историю колоритного города и познакомим с его главными сокровищами.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ичери-шехер (Старый город)

Вы увидите такие известные локации, как дворец Ширваншахов, Девичью башню, Парные ворота, Дом с цепями, здание Исмаилия, мастерскую Али Шамси и многие другие. Полюбуетесь на караван-сараи, мечети и минареты. Посетите то самое легендарное место из фильма «Бриллиантовая рука».

Всё самое важное о Баку

Гид расскажет об истории Девичьей башни и дворца Ширваншахов, средневековом Баку и его религиях — зороастризме, христианстве и исламе. Объяснит, почему Баку называют городом ветров и отчего местные жители считают его самым красивым местом на земле.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.