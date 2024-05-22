Изучать Старый Баку можно долго — достопримечательностей на каждом шагу не счесть. А заплутать на извилистых улочках среди средневековой архитектуры проще простого. Поэтому лучше отправиться сюда вместе с нами. Мы по полной погрузим вас в историю колоритного города и познакомим с его главными сокровищами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:00, 13:00, 16:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Ичери-шехер (Старый город)
Вы увидите такие известные локации, как дворец Ширваншахов, Девичью башню, Парные ворота, Дом с цепями, здание Исмаилия, мастерскую Али Шамси и многие другие. Полюбуетесь на караван-сараи, мечети и минареты. Посетите то самое легендарное место из фильма «Бриллиантовая рука».
Всё самое важное о Баку
Гид расскажет об истории Девичьей башни и дворца Ширваншахов, средневековом Баку и его религиях — зороастризме, христианстве и исламе. Объяснит, почему Баку называют городом ветров и отчего местные жители считают его самым красивым местом на земле.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€18
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Ичери-шехер
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Агиль — ваша команда гидов в Баку
Провели экскурсии для 31 туриста
Наша команда гидов — высококвалифицированные профессионалы, обладающие глубоким знанием и опытом в своей области. Наша миссия — не просто показать местные достопримечательности, но и поделиться историческими и культурными нюансами, чтобы каждый гость ощутил атмосферу и аутентичность мест, которые мы посещаем.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
22 мая 2024
Мы были с двумя детьми 2и 4 года с коляской. Агиль был терпелив и вежлив, помогал с перемениями. нам удалось познакомиться со старым городом. Рассказ был лёгкий и непринуждённый.
Е
Елена
15 мая 2024
У Агиля брали 2 экскурсии. По старому городу проводила Улья, молодая девушка. Нам понравилось, с ней было интересно. Уверенно разговаривала на русском, общалась на темы не касающиеся экскурсии. Хорошенькая.
И Тогрул возил нас в высокогорное село Хыналыг. Парень очень грамотный, хотя некоторые русские слова путает. Было весело. Сама поездка по красоте - непередаваемая. Рекомендуем!
И Тогрул возил нас в высокогорное село Хыналыг. Парень очень грамотный, хотя некоторые русские слова путает. Было весело. Сама поездка по красоте - непередаваемая. Рекомендуем!
Е
Евгений
5 мая 2024
Очень интересная экскурсия, отличный экскурсовод Аги. Отлично подан материал, грамотная русская речь,
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку
Похожие экскурсии из Баку
скидка
18%
Мини-группа
2 часа
Тайны Старого Баку: историческое путешествие по древнему городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В Сабирском саду
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
22€18 за человека
Индивидуальная
2 часа
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
18 июня в 09:00
24 июня в 09:00
€77 за всё до 4 чел.