Вы устали от городской суеты, хотите побыть наедине с природой и подышать свежим воздухом? Тогда эта экскурсия точно для вас! Вас ждёт неспешный треккинг по лесным тропам и каменистым рекам, во время которого вам откроются потрясающие виды на каньоны и скалы, а финалом станет пикник у озера Гаранохур.

Описание

Что вас ожидает

В окружении природы

Приглашаем вас на экскурсию по одной из самых красивых троп в Азербайджане — держите камеры наготове! Вы окажетесь на территории Шахдагского национального парка, пройдёте по живописным местам в окружении густого леса, несколько раз пересечёте каменистые реки, преодолеете подъёмы и спуски, полюбуетесь каньонами и скалами величественных гор Кавказа.

Мистическое озеро

Финальной точкой нашего похода станет окружённое горами озеро Гаранохур, которое очень любит прятаться от глаз путешественников. В водной глади отражаются краски леса, и не все сразу понимают, что это озеро. Здесь мы отдохнём у костра и устроем пикник.

Гид расскажет, почему Гаранохур называют мистическим, как оно образовалось, каких животных можно встретить на его берегах, а также познакомит вас с культурой и традициями жителей нашей страны.

Кому подойдёт маршрут

Всем, кто любит природу и прогулки по живописным местам. Особая физическая подготовка не нужна. С нами ходили и бабушки, и дети — все справились на «отлично». Маршрут несложный, небольшой подъём есть только во второй его части. Но будьте готовы преодолеть 4 км в одну сторону и столько же в другую.

Организационные детали