Хайкинг на мистическое озеро Гаранохур
Групповая экскурсия в Баку

Пройти по одному из самых живописных маршрутов в Азербайджане на групповой экскурсии

5
1 отзыв
Вы устали от городской суеты, хотите побыть наедине с природой и подышать свежим воздухом? Тогда эта экскурсия точно для вас! Вас ждёт неспешный треккинг по лесным тропам и каменистым рекам, во время которого вам откроются потрясающие виды на каньоны и скалы, а финалом станет пикник у озера Гаранохур.
Хайкинг на мистическое озеро Гаранохур
Хайкинг на мистическое озеро Гаранохур
Хайкинг на мистическое озеро Гаранохур
Ближайшие даты:
5
мая
12
мая
19
мая
26
мая
2
июн
9
июн
16
июн
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€70
Дети до 12 лет€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В окружении природы

Приглашаем вас на экскурсию по одной из самых красивых троп в Азербайджане — держите камеры наготове! Вы окажетесь на территории Шахдагского национального парка, пройдёте по живописным местам в окружении густого леса, несколько раз пересечёте каменистые реки, преодолеете подъёмы и спуски, полюбуетесь каньонами и скалами величественных гор Кавказа.

Мистическое озеро

Финальной точкой нашего похода станет окружённое горами озеро Гаранохур, которое очень любит прятаться от глаз путешественников. В водной глади отражаются краски леса, и не все сразу понимают, что это озеро. Здесь мы отдохнём у костра и устроем пикник.

Гид расскажет, почему Гаранохур называют мистическим, как оно образовалось, каких животных можно встретить на его берегах, а также познакомит вас с культурой и традициями жителей нашей страны.

Кому подойдёт маршрут

Всем, кто любит природу и прогулки по живописным местам. Особая физическая подготовка не нужна. С нами ходили и бабушки, и дети — все справились на «отлично». Маршрут несложный, небольшой подъём есть только во второй его части. Но будьте готовы преодолеть 4 км в одну сторону и столько же в другую.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги профессионального русскоговорящего гида, входные билеты в Шахдагский национальный парк, пикник у озера
  • Дорога к началу тропы и обратно в Баку занимает около 6 часов, треккинг — примерно 4,5 часа
  • Пожалуйста, наденьте удобную обувь (кроссовки)
  • Возьмите с собой воду и перекус
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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