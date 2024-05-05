Пройти по одному из самых живописных маршрутов в Азербайджане на групповой экскурсии
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1 отзыв
Вы устали от городской суеты, хотите побыть наедине с природой и подышать свежим воздухом? Тогда эта экскурсия точно для вас! Вас ждёт неспешный треккинг по лесным тропам и каменистым рекам, во время которого вам откроются потрясающие виды на каньоны и скалы, а финалом станет пикник у озера Гаранохур.
Ближайшие даты:
5 мая
12 мая
19 мая
26 мая
2 июн
9 июн
16 июн
Ещё даты
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€70
Дети до 12 лет
€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В окружении природы
Приглашаем вас на экскурсию по одной из самых красивых троп в Азербайджане — держите камеры наготове! Вы окажетесь на территории Шахдагского национального парка, пройдёте по живописным местам в окружении густого леса, несколько раз пересечёте каменистые реки, преодолеете подъёмы и спуски, полюбуетесь каньонами и скалами величественных гор Кавказа.
Мистическое озеро
Финальной точкой нашего похода станет окружённое горами озеро Гаранохур, которое очень любит прятаться от глаз путешественников. В водной глади отражаются краски леса, и не все сразу понимают, что это озеро. Здесь мы отдохнём у костра и устроем пикник.
Гид расскажет, почему Гаранохур называют мистическим, как оно образовалось, каких животных можно встретить на его берегах, а также познакомит вас с культурой и традициями жителей нашей страны.
Кому подойдёт маршрут
Всем, кто любит природу и прогулки по живописным местам. Особая физическая подготовка не нужна. С нами ходили и бабушки, и дети — все справились на «отлично». Маршрут несложный, небольшой подъём есть только во второй его части. Но будьте готовы преодолеть 4 км в одну сторону и столько же в другую.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле с кондиционером, услуги профессионального русскоговорящего гида, входные билеты в Шахдагский национальный парк, пикник у озера
Дорога к началу тропы и обратно в Баку занимает около 6 часов, треккинг — примерно 4,5 часа
Пожалуйста, наденьте удобную обувь (кроссовки)
Возьмите с собой воду и перекус
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Натаван — Организатор в Баку
Провёл экскурсии для 5 туристов
Наше агентство — одно из самых востребованных для всех дорогих нам путешественников, которые посещают гостеприимный и дружелюбный Азербайджан. Основанное ещё в 2016 году, оно все эти годы успешно занимается продажами экскурсий по сказочной столице и великолепным регионам Азербайджана. Политика компании направлена на то, чтобы обеспечить в независимости от времени года незабываемые туры для всех уважаемых клиентов. Наши гиды — профессионалы своего дела. Они оставляют у гостей незабываемые впечатления о солнечном Азербайджане, о его культуре, истории, они относятся к своей работе как к приятному времяпрепровождению.