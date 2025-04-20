Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Перезагрузка» в Баку на русском языке, цены от €48, скидки до 60%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине
На машине
6 часов
-
40%
298 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине
Побывать в самых красивых местах Азербайджана
Начало: Место проживания
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
€78€130 за всё до 4 чел.
Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
На машине
8 часов
-
60%
153 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Яркость на максимум: розовое озеро и горы
Отправьтесь в путешествие по уникальным местам Баку: розовое озеро, горы Хызы и пикник на горе Бешмармаг. Незабываемые виды и впечатления гарантированы
Начало: В Старом городе
Расписание: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€48€120 за человека
Едем в «Шахдаг»: 2 дня среди головокружительных гор
На машине
13 часов
-
10%
14 отзывов
Индивидуальная
Едем в Шахдаг: 2 дня среди гор
Откройте для себя красоту Азербайджана за два дня: горы Хызы, Красная слобода и живописные водопады ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: У вашего отеля в Баку или Шахдаге
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €396€440 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    20 апреля 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Дата посещения: 19 апреля 2025
    все очень понравилось) интересная экскурсия, потрясающая природа, понравилось, что все спокойно, на всех локациях было достаточно времени) Спасибо большое☺️
  • Э
    Элина
    8 декабря 2025
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине
    Как же мы счастливы, что встретили Намика! 😊 Теперь это Друг нашей семьи! Человек абсолютно влюбленный в свое дело, страну
    читать дальше

    Как же мы счастливы, что встретили Намика! 😊 Теперь это Друг нашей семьи! Человек абсолютно влюбленный в свое дело, страну и людей! ❤️ Мы были на экскурсии с 3х летней дочкой, и она была увлечена не меньше, чем мы, и это полностью его заслуга! ☺️🙏🏼Экскурсия была чудесная, муж в восторге от радужных гор, а мне хотелось, чтобы меня «забыли» на горе 5 пальцев, такие сильные были эмоции! Ну и конечно, доброта и гостеприимство «хозяина» горы дяди Яши-это отдельная любовь, сердце замирало, когда он скакал по вершинам 😄 Розовое озеро тоже удивительное, когда удивлю видишь такое чудо природы! И да, Намик сделал нам супер фото и подсказал прекрасный ресторан на ужин со свежайшей рыбкой! ☺️ Намик, мы очень тебе благодарны за чудесный день, и ждем новой встречи! 💞☺️

  • О
    Ольга
    6 декабря 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Прекрасная душевная организация! Нет фото обеда, но это было тоже супер!!!
    Прекрасная душевная организация! Нет фото обеда, но это было тоже супер!!!
  • A
    Alesia
    3 декабря 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Вчера посетили экскурсию с гидом Фуадом — это было невероятно! Настоящим сюрпризом стало то, что групповая экскурсия прошла только для
    читать дальше

    нас двоих, и организатор её не отменил. Так мы получили индивидуальную экскурсию, что добавило ценности и комфорта нашему путешествию. Фуад — не просто профессионал, а настоящий мастер своего дела. Мы пили чай с местными сладостями,фруктами и домашней халвой в горах у легендарного дяди Яши — это было незабываемо! Фуад поддерживал любые наши идеи, лазили по горам, любовались озером, а в конце дня была вкуснейшая трапеза в рыбном ресторане и дегустация настоящей черной икры. Отдельное спасибо Фуаду за душевную атмосферу, гостеприимство и интересные рассказы. Экскурсия прошла на высшем уровне, всем рекомендую!

  • К
    Карина
    23 ноября 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Отличная экскурсия, которую для нас провел гид Лачин. Большая благодарность гиду! Понравилось все: и сервис (включая новую чистую машину, бутылки
    читать дальше

    с водой), и сама экскурсия. Порадовала даже погода, было солнечно и тепло. Побывали на розовом озере, затем на Агатовых горах и горе Бешбармак, где нам предложили ароматный чай со сладостями на фоне красивых пейзажей. Далее вкусный рыбный ужин (форель на мангале) в ресторане и дегустация черной икры. Все было очень комфортно спланировано по таймингу, без спешки и опозданий.
    Очень рекомендую гида и экскурсию! Еще раз большое спасибо:)

    Отличная экскурсия, которую для нас провел гид Лачин. Большая благодарность гиду! Понравилось все: и сервис (включаяОтличная экскурсия, которую для нас провел гид Лачин. Большая благодарность гиду! Понравилось все: и сервис (включаяОтличная экскурсия, которую для нас провел гид Лачин. Большая благодарность гиду! Понравилось все: и сервис (включая
  • А
    Анна
    23 ноября 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Потрясающая экскурсия! Большое спасибо гиду Идрису за подробные рассказы и ответы на вопросы) в ноябре очень комфортно подниматься на гору, и чаепитие проходит в чудесной комнатке у дяди Яши! Всем советую эту экскурсию, не пожалеете!! 🫶🏻🫶🏻
    Потрясающая экскурсия! Большое спасибо гиду Идрису за подробные рассказы и ответы на вопросы) в ноябре очень комфортно подниматься на гору, и чаепитие проходит в чудесной комнатке у дяди Яши! Всем советую эту экскурсию, не пожалеете!! 🫶🏻🫶🏻
  • К
    Ксения
    20 ноября 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Часто пользуюсь услугами гидов и экскурсиями с этого сайта, т. к. путешествую много одна, прав нет, машину не арендую, поэтому
    читать дальше

    удобнее взять местного гида и съездить в красивые места.
    Маршрут хороший, не утомил, не перегрузил, можно было бы выбрать и более насыщенную программу (это исключительно моя вкусовщина).
    Меня интересовали агатовые горы, локация, конечно, куда привозят, это просто с дороги 20 минут заскочить, краем глаза посмотреть - хотелось бы более включенного погружения.
    С озером тоже не повезло, я была на подобном в Крыму, и оно реально было розовым. Здесь же просто грязная вода цвета детской неожиданности, розового цвета не было, само озеро выглядит совсем не презентабельно - идешь буквально по мусору к воде.
    За вышесказанное минус звезда моих впечатлений.
    Но если оценивать в общем, то все было хорошо. Виды красивые. Люди приветливые - особенно чаепитие было островком отдыха с доброжелательным мужчиной Яшей (если я правильно запомнила имя), ну и сам гид Идрис тоже был вежлив, предлагал пофотографировать, помогал, если были какие-то трудности по маршруту гостям. Итог - красивые места, приятные впечатления, вкусный рыбный обед.

  • Н
    Надежда
    19 ноября 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Огромное спасибо Фуаду и Идрису за проведение экскурсии замечательный рассказ, помощь в создании памяти в виде чудесных фотографий, непередаваемые захватывающие
    читать дальше

    виды, отличная организация экскурсии, вкуснейший рыбный обед и чаепитие у дяди Яши, дегустация черной икры, оставили только самые приятные отклики в душе…. Желаю дальнейшего развития и процветания…..

    Огромное спасибо Фуаду и Идрису за проведение экскурсии замечательный рассказ, помощь в создании памяти в видеОгромное спасибо Фуаду и Идрису за проведение экскурсии замечательный рассказ, помощь в создании памяти в видеОгромное спасибо Фуаду и Идрису за проведение экскурсии замечательный рассказ, помощь в создании памяти в видеОгромное спасибо Фуаду и Идрису за проведение экскурсии замечательный рассказ, помощь в создании памяти в видеОгромное спасибо Фуаду и Идрису за проведение экскурсии замечательный рассказ, помощь в создании памяти в видеОгромное спасибо Фуаду и Идрису за проведение экскурсии замечательный рассказ, помощь в создании памяти в видеОгромное спасибо Фуаду и Идрису за проведение экскурсии замечательный рассказ, помощь в создании памяти в видеОгромное спасибо Фуаду и Идрису за проведение экскурсии замечательный рассказ, помощь в создании памяти в виде
  • А
    Алексей
    19 ноября 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Всё понравилось, побывали в интересных местах, в которые вряд ли бы попали самостоятельно.
  • Б
    Багема
    13 ноября 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Идрис-профессионал своего дела, прекрасно рассказывал о каждой достопримечательности, очень отзывчивый и заботливый!
    Экскурсия была индивидуальной, но все же она прошла с достоинством, прекрасные места!
    Отдельное спасибо за программу🙏🏻 Буду долго вспоминать
  • А
    Анастасия
    12 ноября 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Была на экскурсии с подругами и нам очень понравилось! Нашим гидом был Фуад. Он рассказывал нам про все места, нигде
    читать дальше

    нас не торопил и дал насладиться красотой. Гид отвечал на все наши вопросы и рассказал про жизнь в Азербайджане. В горах нам устроили пикник, напоили вкусным чаем, угостили местными фруктами. После отвезли на обед и это было очень вкусно.
Берите данную экскурсию и вы точно не пожалеете!
Фуаду отдельное спасибо за гостеприимство и душевность!
    Берите данную экскурсию и вы точно не пожалеете!
    Фуаду отдельное спасибо за гостеприимство и душевность!

    Была на экскурсии с подругами и нам очень понравилось! Нашим гидом был Фуад. Он рассказывал намБыла на экскурсии с подругами и нам очень понравилось! Нашим гидом был Фуад. Он рассказывал намБыла на экскурсии с подругами и нам очень понравилось! Нашим гидом был Фуад. Он рассказывал намБыла на экскурсии с подругами и нам очень понравилось! Нашим гидом был Фуад. Он рассказывал намБыла на экскурсии с подругами и нам очень понравилось! Нашим гидом был Фуад. Он рассказывал намБыла на экскурсии с подругами и нам очень понравилось! Нашим гидом был Фуад. Он рассказывал намБыла на экскурсии с подругами и нам очень понравилось! Нашим гидом был Фуад. Он рассказывал нам
  • А
    Александр
    11 ноября 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Ни когда не оставлял комментарий,но этот тут превзошел моих ожиданий!Идрис как гид был великолепен,на протяжение всего тура рассказывал про истории
    читать дальше

    локаций и не только,про истории города где проезжали!
    А локации были просто бомба!
    Советую эту экскурсию,вы не пожалеете! и дядя Яша (надеюсь правильно написал имя)отдельная благодарность за гостеприимство и душевную атмосферу!

    Ни когда не оставлял комментарий,но этот тут превзошел моих ожиданий!Идрис как гид был великолепен,на протяжение всегоНи когда не оставлял комментарий,но этот тут превзошел моих ожиданий!Идрис как гид был великолепен,на протяжение всегоНи когда не оставлял комментарий,но этот тут превзошел моих ожиданий!Идрис как гид был великолепен,на протяжение всегоНи когда не оставлял комментарий,но этот тут превзошел моих ожиданий!Идрис как гид был великолепен,на протяжение всегоНи когда не оставлял комментарий,но этот тут превзошел моих ожиданий!Идрис как гид был великолепен,на протяжение всегоНи когда не оставлял комментарий,но этот тут превзошел моих ожиданий!Идрис как гид был великолепен,на протяжение всегоНи когда не оставлял комментарий,но этот тут превзошел моих ожиданий!Идрис как гид был великолепен,на протяжение всего
  • K
    Ksenia
    10 ноября 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    У нас был гид Идрис! Экскурсия прошла на одном дыхании. Локации просто отличные, чаепитие наверху горы было душевное. Также классно пообедали, однозначно рекомендую. Всегда плюс, если гид может сделать отличные фотографии 🙂
    У нас был гид Идрис! Экскурсия прошла на одном дыхании. Локации просто отличные, чаепитие наверху горы было душевное. Также классно пообедали, однозначно рекомендую. Всегда плюс, если гид может сделать отличные фотографии 🙂
  • А
    Анастасия
    9 ноября 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Эта экскурсия однозначно стоит своих денег. Она позволяет за один день прочувствовать всю многогранность Азербайджана — его природу, историю и
    читать дальше

    вкус. Очень рекомендую!
    Идеальный баланс между активностью (прогулка, восхождение) и отдыхом (дегустация, любование видами).
    Профессионализм гида Фуада, который с любовью рассказывал о своей стране, ее истории и легендах.
    Безумно ароматная форель, с хрустящей золотистой корочкой и сочной мякотью стала великолепным основным блюдом.
    На дегустации черной икры рассказали о традициях добычи икры в регионе Каспийского моря. Икра была свежайшей, ее нежный, сливочный вкус идеально раскрывался. Даже сделали фото с соседней группой искромётного гида Намига!

    Эта экскурсия однозначно стоит своих денег. Она позволяет за один день прочувствовать всю многогранность Азербайджана —Эта экскурсия однозначно стоит своих денег. Она позволяет за один день прочувствовать всю многогранность Азербайджана —Эта экскурсия однозначно стоит своих денег. Она позволяет за один день прочувствовать всю многогранность Азербайджана —Эта экскурсия однозначно стоит своих денег. Она позволяет за один день прочувствовать всю многогранность Азербайджана —Эта экскурсия однозначно стоит своих денег. Она позволяет за один день прочувствовать всю многогранность Азербайджана —Эта экскурсия однозначно стоит своих денег. Она позволяет за один день прочувствовать всю многогранность Азербайджана —
  • А
    Алина
    9 ноября 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Экскурсия была просто замечательной! Хочу выразить огромную благодарность гиду Фуаду — он оказался не только профессионалом своего дела, но и
    читать дальше

    очень интересным рассказчиком 😍👍🏻

    Компания оказалась очень дружной и веселой, а маршрут просто сказочный!!

    Познакомились с природой Азербайджана, попробовали местные блюда, сделали невероятные фотографии 😍

    Маршрут был продуман до мелочей, и мы смогли не только узнать много нового о природе Азербайджана, но и попробовать местные блюда. Это было невероятно вкусно и атмосферно!

    Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему проникнуться культурой и природой Азербайджана 😊

    Экскурсия была просто замечательной! Хочу выразить огромную благодарность гиду Фуаду — он оказался не только профессионаломЭкскурсия была просто замечательной! Хочу выразить огромную благодарность гиду Фуаду — он оказался не только профессионаломЭкскурсия была просто замечательной! Хочу выразить огромную благодарность гиду Фуаду — он оказался не только профессионаломЭкскурсия была просто замечательной! Хочу выразить огромную благодарность гиду Фуаду — он оказался не только профессионалом
  • Н
    Наталия
    9 ноября 2025
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине
    Прекрасная экскурсия! Чувствовалась забота экскурсовода Намика о нашем комфорте, удобстве, чувствовали себя долгожданными и лучшими гостями!
    Экскурсия началась только сели в
    читать дальше

    машину: рассказы, история, архитектура, геология, природа, разные подробности сделали экскурсию незабываемой! А вкуснейший чай со сладостями на вершине придал изысканности, вкуса и красоты вида на Каспий. Благодарность большая организаторам!

  • A
    Ani
    9 ноября 2025
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине
    Недавно мы побывали на удивительной экскурсии, которая оставила в душе тепло, радость и море впечатлений. Мы посетили Марсианские горы и
    читать дальше

    скалу Желания Бешбармак. Это место словно из другой планеты, с непередаваемой атмосферой и особой энергетикой. Поднимались мы в сопровождении нашего гида Азика, человека с огромным сердцем и открытой душой. Он рассказывал нам истории, легенды, делился интересными фактами, и всё это происходило с улыбкой и искренним вниманием к каждому из нас.

    Во время подъема мы не просто любовались природой, но и делали много красивых фотографий. Азик помогал нам выбрать лучшие ракурсы, шутил, создавал настроение, и сама дорога превратилась в удовольствие. На самой вершине открылся потрясающий вид на море, над которым парили орлы. Огромные, гордые, свободные птицы, будто символ всей этой красоты вокруг.

    Когда мы спустились вниз, нас уже ждал Яшар, смотрител этих мест и близкий друг Азика. Все мы были в прекрасном настроении, чувствовали себя как одна дружная компания. По просьбе Азика нам постелили большой ковер прямо на поляне. Погода стояла удивительно хорошая, не жарко и не холодно, и это было замечательное решение. Мы расположились на ковре, пили ароматный чай и наслаждались каждой минутой.

    Яшар был рядом всё время. Он не отходил от нас ни на шаг, только иногда отлучался, чтобы подлить чай или принести новые угощения. И каждый раз возвращался с чем-то вкусным и особенным. Гранаты, хурма, халва, разные национальные сладости и закуски — всё это подавалось с таким теплом, будто нас принимали не туристов, а дорогих гостей.

    Мы сидели, разговаривали, смеялись, слушали рассказы Азика и не хотели, чтобы этот день заканчивался. Было ощущение, что время остановилось и вокруг остались только горы, небо, чай и добрые люди.

    Эта экскурсия стала для нас не просто прогулкой, а настоящим путешествием души. Благодаря Азика и Яшару мы почувствовали дух этого места, узнали много нового и просто отдохнули сердцем.

    Я уверена, что в экскурсии самое главное это не только красивые виды, но и тот, кто тебя сопровождает. Когда рядом человек, который любит своё дело и людей, всё становится особенным. Азик именно такой гид. Профессиональный, внимательный, с чувством юмора и доброй душой.

    От всего сердца рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать настоящую атмосферу гор, теплоту местных людей и увидеть красоту природы. А если вам посчастливится, чтобы вашим гидом был Азик, считайте, вам действительно повезло. Этот день останется в сердце надолго.

    Недавно мы побывали на удивительной экскурсии, которая оставила в душе тепло, радость и море впечатлений. МыНедавно мы побывали на удивительной экскурсии, которая оставила в душе тепло, радость и море впечатлений. МыНедавно мы побывали на удивительной экскурсии, которая оставила в душе тепло, радость и море впечатлений. МыНедавно мы побывали на удивительной экскурсии, которая оставила в душе тепло, радость и море впечатлений. МыНедавно мы побывали на удивительной экскурсии, которая оставила в душе тепло, радость и море впечатлений. Мы
  • З
    Зина
    9 ноября 2025
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине
    Экскурсия ну просто великолепная!
    Наш гид Миша настоящий профессионал своего дела.
    Обязательно попробуйте чай у Яшара с халвой незабываемо вкусно!
  • К
    Карина
    9 ноября 2025
    Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
    Экскурсия состоялась несмотря на то, что другие гости не смогли поехать. Гид Идрис не только рассказал интересные факты про локации,
    читать дальше

    город и Азербайджан в целом, но еще и заботливо пофоткал на всех достопримечательностях, проследил, чтобы я не осталась голодной и терпеливо отвечал на все вопросы. А еще я не пробовала в жизни чая вкуснее, чем у дяди Яшара на Бешбармаке, куда мы заезжали! В общем, мне оказали максимально гостеприимный и радушный прием, и этот опыт я рекомендую испытать всем:)

  • Е
    Егор
    9 ноября 2025
    Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине
    Спасибо гиду Намику! Очень познавательно и интересно!
    Спасибо гиду Намику! Очень познавательно и интересно!

