скалу Желания Бешбармак. Это место словно из другой планеты, с непередаваемой атмосферой и особой энергетикой. Поднимались мы в сопровождении нашего гида Азика, человека с огромным сердцем и открытой душой. Он рассказывал нам истории, легенды, делился интересными фактами, и всё это происходило с улыбкой и искренним вниманием к каждому из нас.



Во время подъема мы не просто любовались природой, но и делали много красивых фотографий. Азик помогал нам выбрать лучшие ракурсы, шутил, создавал настроение, и сама дорога превратилась в удовольствие. На самой вершине открылся потрясающий вид на море, над которым парили орлы. Огромные, гордые, свободные птицы, будто символ всей этой красоты вокруг.



Когда мы спустились вниз, нас уже ждал Яшар, смотрител этих мест и близкий друг Азика. Все мы были в прекрасном настроении, чувствовали себя как одна дружная компания. По просьбе Азика нам постелили большой ковер прямо на поляне. Погода стояла удивительно хорошая, не жарко и не холодно, и это было замечательное решение. Мы расположились на ковре, пили ароматный чай и наслаждались каждой минутой.



Яшар был рядом всё время. Он не отходил от нас ни на шаг, только иногда отлучался, чтобы подлить чай или принести новые угощения. И каждый раз возвращался с чем-то вкусным и особенным. Гранаты, хурма, халва, разные национальные сладости и закуски — всё это подавалось с таким теплом, будто нас принимали не туристов, а дорогих гостей.



Мы сидели, разговаривали, смеялись, слушали рассказы Азика и не хотели, чтобы этот день заканчивался. Было ощущение, что время остановилось и вокруг остались только горы, небо, чай и добрые люди.



Эта экскурсия стала для нас не просто прогулкой, а настоящим путешествием души. Благодаря Азика и Яшару мы почувствовали дух этого места, узнали много нового и просто отдохнули сердцем.



Я уверена, что в экскурсии самое главное это не только красивые виды, но и тот, кто тебя сопровождает. Когда рядом человек, который любит своё дело и людей, всё становится особенным. Азик именно такой гид. Профессиональный, внимательный, с чувством юмора и доброй душой.



От всего сердца рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать настоящую атмосферу гор, теплоту местных людей и увидеть красоту природы. А если вам посчастливится, чтобы вашим гидом был Азик, считайте, вам действительно повезло. Этот день останется в сердце надолго.