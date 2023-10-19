К Розовому озеру и Горящей горе Первая остановка в нашем путешествии будет у соленого озера Масазыр. Его также называют розовым или мертвым озером. В мире есть всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли в воде цвет озера принимает различные оттенки розового.

Следующей точкой на нашем маршруте будет «Горящая гора Янардаг». Это знаменитая природная достопримечательность Азербайджана. Вы увидите впечатляющее зрелище природного вечного огня, горящего с древнейших времен и выбрасывающего пламя шириной в десять метров.

Храм Огня А на окраине селения Сураханы находится храм огня Атешгях. Это место почиталось зорастрийцами, индуистами и сикхами. Древний храм огнепоклонников был основан на месте горения вечных огней — точке выхода природного газа. Первый храм поклонения огню был основан на территории Азербайджана в III веке. В 15-16 вв возле поселка Сураханы этот храм восстановили и использовали в качестве индуистского и сикского святилища. Дословный перевод Атешгях — «Дом огня» Раньше здесь подземный газ вырывался наружу и при встрече с кислородом начинал гореть естественным образом. Потом, когда в 1855 годах были обнаружены месторождения нефти, понаехали русские промышленники. Из-за этого земля теряла ресурсы, огни храма начали постепенно слабеть, а в 1902 году погас последний огонь.

Несколько лет назад храм отреставрировали, провели специальные трубы, по которым поступает газ. Огни снова горят. Теперь в Атешгях интересный музей в кельях восковые фигуры демонстрируют сцены из жизни огнепоклонников.