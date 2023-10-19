Экскурсия из Баку: Посетите древний Храм Огня и уникальное Розовое озеро
Приглашаю вас в удивительное путешествие к Огненной горе, Розовому озеру и Храму Огня.
Вы узнаете как жили индийские огнепоклонники, а также посмотрите на природный вечный огонь, горящий с древнейших времён.
Полюбуетесь на уникальное озеро Масазыр, площадью в десять квадратных метров, цвет воды которого переливается различными оттенками розового.
Вы узнаете как жили индийские огнепоклонники, а также посмотрите на природный вечный огонь, горящий с древнейших времён.
Полюбуетесь на уникальное озеро Масазыр, площадью в десять квадратных метров, цвет воды которого переливается различными оттенками розового.
Ближайшие даты:
19
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Что вас ожидает:
- Розовое озеро Масазыр
- Горящая гора Янардаг
- Храм огня Атешгях
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
К Розовому озеру и Горящей горе Первая остановка в нашем путешествии будет у соленого озера Масазыр. Его также называют розовым или мертвым озером. В мире есть всего восемь озер с розовым цветом воды, и одно из них находится в Азербайджане. В зависимости от освещения и концентрации соли в воде цвет озера принимает различные оттенки розового.
Следующей точкой на нашем маршруте будет «Горящая гора Янардаг». Это знаменитая природная достопримечательность Азербайджана. Вы увидите впечатляющее зрелище природного вечного огня, горящего с древнейших времен и выбрасывающего пламя шириной в десять метров.
Храм Огня А на окраине селения Сураханы находится храм огня Атешгях. Это место почиталось зорастрийцами, индуистами и сикхами. Древний храм огнепоклонников был основан на месте горения вечных огней — точке выхода природного газа. Первый храм поклонения огню был основан на территории Азербайджана в III веке. В 15-16 вв возле поселка Сураханы этот храм восстановили и использовали в качестве индуистского и сикского святилища. Дословный перевод Атешгях — «Дом огня» Раньше здесь подземный газ вырывался наружу и при встрече с кислородом начинал гореть естественным образом. Потом, когда в 1855 годах были обнаружены месторождения нефти, понаехали русские промышленники. Из-за этого земля теряла ресурсы, огни храма начали постепенно слабеть, а в 1902 году погас последний огонь.
Несколько лет назад храм отреставрировали, провели специальные трубы, по которым поступает газ. Огни снова горят. Теперь в Атешгях интересный музей в кельях восковые фигуры демонстрируют сцены из жизни огнепоклонников.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По указанию клиентаЗавершение: Гостиница клиента
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Можете связаться по WhatsApp
- Viber
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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