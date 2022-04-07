Куба - сказочный край

Куба - это один из красивейших уголков Азербайджана, который славится живописными видами, историческими

Индивидуальная
Куба — это один из красивейших уголков Азербайджана, который славится живописными видами, историческими достопримечательностями, яблоневыми садами, коврами ручной работы, сладостями и еще многим другим, что Вы увидите во время тура по Кубе.
Куба - сказочный край
Куба - сказочный край
Куба - сказочный край
Куба - сказочный край
Куба - сказочный край
Куба - сказочный край
Куба - сказочный край

Что вас ожидает 🤩

  • Куба
  • Гора Бешбармаг
  • Джуму-мечеть
  • Мечеть Сакины-ханум
  • Восточные купольные бани
  • Фабрику ковров
  • Гудиалчайский мост
  • Парк Низами
  • Арочный лес
  • Ущелье Тенгеалты
  • Водопады

Что вас ждет:

    Гора Бешбармаг
    По пути в Кубу мы остановимся у горы Бешбармаг, что означает «5 пальцев». Это мистическая гора, с которой связано много легенд. Высота ее чуть больше 500 метров, однако ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить эту гору. Гора обладает непередаваемой энергетикой.

    В ходе экскурсии мы увидим исторические памятники:

      Джуму-мечеть
      Джума-мечеть напоминает огранённый цилиндр и имеет форму восьмиугольника. Внутри мечети есть большой зал, увенчанный огромным куполом диаметром 16 м.

      Мечеть Сакины-ханум

      Мечеть Сакины-Ханум была построена из красного кирпича и похожа на гранёный цилиндр. Каждая грань имеет окно в виде полукруглой арки. Верх фасада окружён оригинальными карнизами из небольших кирпичей. Сверху это величественное здание увенчано большим белым металлическим куполом в форме многогранного шлема.

      Восточные купольные бани XIX века

      Чухур хамам — это баня. Хамам уникален благодаря своему кирпичному куполу, имеющему форму улья. Во время своего пребывания в Кубе в этой бане купался Александр Дюма.
      Гудиалчайский мост и поселок Красная Слобода
      Куба также является одним из центров ковроткачества. Мы сможем посетить фабрику, где вручную ткутся знаменитые азербайджанские ковры. Затем мы прогуляемся по Гудиалчайскому мосту — это единственный оставшийся мост, из существовавших в Губинском уезде в XVII-XIX вв. Мост был построен в 1894 году по проекту Александра III. По этому мосту мы попадем в кавказский Иерусалим — поселок Красная Слобода, где с середины V в. проживают горские евреи. Здесь мы посетим синагогу и прогуляемся по поселку, а также посетим парк Низами.

      Гэшрэш

      В окрестностях Губы множество живописных уголков природы, таких как Гэшрэш, где можно увидеть арочный лес, ущелье Тенгеалты глубиной от 400 до 600 метров, множество водопадов.

      Дополнительная информация:

      • По вашему желанию длительность экскурсии может продлена до2-х дней и более.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Услуги гида
      • Транспорт
      Что не входит
      • Питание
      • Входные билеты
      Место начала и завершения?
      Баку
      Когда и сколько длится
      Когда: По договоренности с туристом
      Экскурсия длится около 9 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 17 чел.
      Важная информация
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      По договоренности с туристом

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