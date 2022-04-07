Что вас ждет:

Гора Бешбармаг

По пути в Кубу мы остановимся у горы Бешбармаг, что означает «5 пальцев». Это мистическая гора, с которой связано много легенд. Высота ее чуть больше 500 метров, однако ни одному альпинисту до сих пор не удалось покорить эту гору. Гора обладает непередаваемой энергетикой.

В ходе экскурсии мы увидим исторические памятники:

Джуму-мечеть

Джума-мечеть напоминает огранённый цилиндр и имеет форму восьмиугольника. Внутри мечети есть большой зал, увенчанный огромным куполом диаметром 16 м.

Мечеть Сакины-ханум

Мечеть Сакины-Ханум была построена из красного кирпича и похожа на гранёный цилиндр. Каждая грань имеет окно в виде полукруглой арки. Верх фасада окружён оригинальными карнизами из небольших кирпичей. Сверху это величественное здание увенчано большим белым металлическим куполом в форме многогранного шлема.

Восточные купольные бани XIX века

Чухур хамам — это баня. Хамам уникален благодаря своему кирпичному куполу, имеющему форму улья. Во время своего пребывания в Кубе в этой бане купался Александр Дюма.

Гудиалчайский мост и поселок Красная Слобода

Куба также является одним из центров ковроткачества. Мы сможем посетить фабрику, где вручную ткутся знаменитые азербайджанские ковры. Затем мы прогуляемся по Гудиалчайскому мосту — это единственный оставшийся мост, из существовавших в Губинском уезде в XVII-XIX вв. Мост был построен в 1894 году по проекту Александра III. По этому мосту мы попадем в кавказский Иерусалим — поселок Красная Слобода, где с середины V в. проживают горские евреи. Здесь мы посетим синагогу и прогуляемся по поселку, а также посетим парк Низами.

Гэшрэш

В окрестностях Губы множество живописных уголков природы, таких как Гэшрэш, где можно увидеть арочный лес, ущелье Тенгеалты глубиной от 400 до 600 метров, множество водопадов.

Дополнительная информация: