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Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку!

5
1 отзыв
Лия М.
Лия М. – Гид из Баку
Азербайджанский город 🏙️ Баку после ряда кризисов в конце 20-го века начал превращаться в мегаполис.

Сейчас столица ⭐️ страны поражает туристов архитектурой будущего.

Мы проедем по старым и новым районам Баку, которые гармонично сочетаются друг с другом.

Город славится Дворцом ширваншахов, древними сооружениями и культурным центром Гейдара Алиева.

Я расскажу вам, что каждое из этих зданий значит для Баку и раскрою секреты его истории 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $120 за экскурсию

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Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку!
Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку!

Что вы увидите

  • Старый город
  • Дворец ширваншахов
  • культурный центр Гейдара Алиева
  • проспект Гейдара Алиева

Эти вопросы помогут вам сделать хорошее описание экскурсии:

    Напишите о деталях
    • Каков маршрут экскурсии? Напишите о нем настолько подробно, чтобы турист понял, что он увидит во время тура.
    • Что вы будете делать на экскурсии?

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    • Почему ваша экскурсия ⛳ интересна?
    • В чем разница между вашей экскурсией и похожими на нее другими?
    • Почему пойти на экскурсию с вами путешественнику будет интереснее, чем самому гулять 👣 по городу с печатным путеводителем?
    Что входит
    • Услуги гида
    • Автотранспорт
    • Все платные парковки
    Что не входит
    • Входные билеты
    • Питание
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 AZ1001, г. Баку Истиглалият 4. Сабаильский район
    Место завершения
    🏁 AZ1001, г. Баку Истиглалият 4. Сабаильский район.
    Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку!
    Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку!
    Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку!
    Лучшие панорамы вечернего и ночного Баку!

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лия М.
    Лия М.
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    1 отзыв оставили туристы

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