Лия М. – Гид из Баку

Азербайджанский город 🏙️ Баку после ряда кризисов в конце 20-го века начал превращаться в мегаполис.



Сейчас столица ⭐️ страны поражает туристов архитектурой будущего.



Мы проедем по старым и новым районам Баку, которые гармонично сочетаются друг с другом.



Город славится Дворцом ширваншахов, древними сооружениями и культурным центром Гейдара Алиева.



Я расскажу вам, что каждое из этих зданий значит для Баку и раскрою секреты его истории 📖.