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Национальный банный тур «Хаммам -подарок Востока»

Лия М.
Лия М. – Гид из Баку
Национальный банный тур «Хаммам -подарок Востока»
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $120 за экскурсию

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Национальный банный тур «Хаммам -подарок Востока»
Национальный банный тур «Хаммам -подарок Востока»

Что вы увидите

  • Старинные бани города Баку
  • Сувенирные лавки с банными принадлежностями
  • Артефакты средневековья, свидетельствующие об особенностях банной культуры азербайджанцев
Бакинские бани – колоритная особенность культуры
Среди всего обилия монументов, элементов зодчества, парков 🌳, заповедников, мечетей и других архитектурных воздвижений в Баку есть место невероятным баням. Строительство банно-купальных зданий в этой местности было и есть также популярным, как и по всему Востоку. Их возводили непосредственно в дворцовых комплексах, в жилых кварталах, в зданиях общественного использования и в отдельных коммунально-хозяйственных зонах города.

Самыми знаменитыми банями, которые функционировали в Баку, считаются:

  • •Ага Микаила;
  • •Гаджи Гаиба;
  • •Касум Бека;
  • •Дворца Ширваншахов.
  • Банные заведения занимали очень важное место в повседневной жизни горожан. Они были повсеместно. Купальни посещали и восточные правители, и простые люди. С древних времен изучались целительные свойства воды и ее благотворное влияние на организм и душевное состояние. Неудивительно, что среди желающих посетить оздоровительную баню можно было встретить и государственного владыку, и ремесленника.
  • Бакинские бани строились в виде квадратных сооружений, которые затем делились на маленькие комнатки. Предусматривались комнаты для переодевания («байыр» - наружная) и для купания («ичери» - внутренняя). Также прилагались отдельные водоемы, в которых была холодная и горячая вода, и небольшие бассейны.
Бани в Баку – место, где можно отдохнуть душой и телом
На сегодняшний день есть уникальная возможность отправиться в оздоровительный тур, от которого Вы получите не только массу положительных впечатлений, расслабитесь и оздоровите свое тело, но также и сможете перенять незабываемый банный опыт другой страны.
Азербайджанцы хранят и чтят свои традиции и до сих пор регулярно посещают изумительные хаммамы, являющиеся достойным продолжением древних купален.
Что Вас ожидает?
Отправляясь в национальный банный тур в Баку, Вы узнаете, какое место отводится бане в общей культуре азербайджанского народа. Для Вас приоткроется тайна технологии установления бани, познакомитесь со средневековой обувью и банными принадлежностями и, таким образом, прочувствуете неизгладимые временем традиции.
В программу входит пешая экскурсия ⛳ с посещением древних бань, где вы узнаете об особенностях строительства восточных бан, об истории 📖 и традициях банной культуры в Азербайджане, а далее мы посетим одну из действующих древних бань, где вас ждут банные процедуры кисе и намыливание, а также ароматный азербайджанский чай с необычными вареньями, а также потрясающий массаж, который творит настоящие чудеса.

ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГИДОВ:

    ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 🧭 ЗАПАТЕНТОВАН, ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ ОБЖАЛОВАНО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ!
    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    • Банные процедуры и принадлежности
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало и место завершения
    🚩 Станция метро Ичери Шехер
    Национальный банный тур «Хаммам -подарок Востока»
    Национальный банный тур «Хаммам -подарок Востока»
    Национальный банный тур «Хаммам -подарок Востока»
    Национальный банный тур «Хаммам -подарок Востока»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Лия М.
    Лия М.
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