Бакинские бани – колоритная особенность культуры

Среди всего обилия монументов, элементов зодчества, парков 🌳, заповедников, мечетей и других архитектурных воздвижений в Баку есть место невероятным баням. Строительство банно-купальных зданий в этой местности было и есть также популярным, как и по всему Востоку. Их возводили непосредственно в дворцовых комплексах, в жилых кварталах, в зданиях общественного использования и в отдельных коммунально-хозяйственных зонах города.

Самыми знаменитыми банями, которые функционировали в Баку, считаются:

•Ага Микаила;

•Гаджи Гаиба;

•Касум Бека;

•Дворца Ширваншахов.

Банные заведения занимали очень важное место в повседневной жизни горожан. Они были повсеместно. Купальни посещали и восточные правители, и простые люди. С древних времен изучались целительные свойства воды и ее благотворное влияние на организм и душевное состояние. Неудивительно, что среди желающих посетить оздоровительную баню можно было встретить и государственного владыку, и ремесленника.

Бакинские бани строились в виде квадратных сооружений, которые затем делились на маленькие комнатки. Предусматривались комнаты для переодевания («байыр» - наружная) и для купания («ичери» - внутренняя). Также прилагались отдельные водоемы, в которых была холодная и горячая вода, и небольшие бассейны.

Бани в Баку – место, где можно отдохнуть душой и телом

На сегодняшний день есть уникальная возможность отправиться в оздоровительный тур, от которого Вы получите не только массу положительных впечатлений, расслабитесь и оздоровите свое тело, но также и сможете перенять незабываемый банный опыт другой страны.

Азербайджанцы хранят и чтят свои традиции и до сих пор регулярно посещают изумительные хаммамы, являющиеся достойным продолжением древних купален.

Что Вас ожидает?

Отправляясь в национальный банный тур в Баку, Вы узнаете, какое место отводится бане в общей культуре азербайджанского народа. Для Вас приоткроется тайна технологии установления бани, познакомитесь со средневековой обувью и банными принадлежностями и, таким образом, прочувствуете неизгладимые временем традиции.

В программу входит пешая экскурсия ⛳ с посещением древних бань, где вы узнаете об особенностях строительства восточных бан, об истории 📖 и традициях банной культуры в Азербайджане, а далее мы посетим одну из действующих древних бань, где вас ждут банные процедуры кисе и намыливание, а также ароматный азербайджанский чай с необычными вареньями, а также потрясающий массаж, который творит настоящие чудеса.

ВНИМАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГИДОВ:

ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ 🧭 ЗАПАТЕНТОВАН, ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУДЕТ ОБЖАЛОВАНО В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ!