Добро пожаловать в захватывающее путешествие по Баку — мегаполису, где старинные каменные улочки переплетаются с современной архитектурой.
На нашей обзорной экскурсии вы окунетесь в атмосферу удивительного города, посетите все самые захватывающие места, насладитесь видами современных зданий и знаковых монументов.
Под руководством опытного гида вы также узнаете множество интересных фактов о культуре и богатой истории Азербайджана.
На нашей обзорной экскурсии вы окунетесь в атмосферу удивительного города, посетите все самые захватывающие места, насладитесь видами современных зданий и знаковых монументов.
Под руководством опытного гида вы также узнаете множество интересных фактов о культуре и богатой истории Азербайджана.
Ближайшие даты:
30
янв
янв
31
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янв
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Что вас ожидает:
- Парные ворота старого города
- Старинные хамамы и караван-сараи
- Культурный центр Гейдара Алиева
- Музей миниатюрной книги
- Дворец Ширваншахов
- Девичья башня
- Старинная рыночная площадь
- Мечеть Биби-Хейбат
- Приморский бульвар
- «Малая Венеция»
- Нагорный парк
Описание
Добро пожаловать на обзорную экскурсию по Баку — городу, в котором гармонично сочетаются древность и современность. Во время этого туры вы посетите все самые интересные места, увидите современные здания, знаковые монументы, а также узнаете много интересного о культуре и истории Азербайджана.
Старый добрый Баку
Историческая часть города — настоящий архитектурный заповедник с характерным обликом. Приготовьтесь увидеть самые узнаваемые и окутанные тайнами достопримечательности:
- Начнём экскурсию у Парных Ворот Старого Города, где вы ощутите атмосферу древности и загадочности.
- Отправимся в старинные хаммамы и караван-сараи, которые в прошлом были важными торговыми и культурными центрами. Я расскажу о роли этих зданий в истории Азербайджана и их уникальной архитектуре • По желанию заглянем в Музей миниатюрной книги, где выставлены произведения искусства размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
- Затем мы направимся к Дворцу Ширваншахов — рассматривать детали на фасаде и погружаться в атмосферу восточной роскоши.
- Продолжим у Девичьей башни, известной множеством легенд и историй из прошлого.
- Прогуляемся по улице, где снимался легендарный фильм «Бриллиантовая рука».
- Осмотрим старинную рыночную площадь и развалины часовни Святого Варфоломея.
- Дивный новый Баку.
- Переходим к изучению современной архитектуры! Вы увидите ансамбли и строения, которые заслужили не только народную любовь, но и признание среди профессионалов.
- Первой остановкой будет зона отдыха «Малая Венеция». Здесь можно покататься на лодках с настоящими гондольерами и насладиться окружающей природой.
- После этого мы погуляем по Приморскому бульвару, где увидим Национальный музей ковра, один из самых красивых и уникальных культурных объектов города.
- Следующей остановкой станет мечеть Биби-Хейбат — одна из самых старинных в Баку. Здесь покоится прямой потомок пророка Мухаммада. В её декоре сочетаются элементы современного дизайна и традиционной арабской архитектуры.
- Продолжим знакомство с современным Баку возле Центра Гейдара Алиева. Пока вы будете восхищаться обликом здания, я расскажу о вкладе первого президента Азербайджана в развитие страны.
- За панорамными видами на город отправимся на Нагорный парк — излюбленное место отдыха бакинцев. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание, вода
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По месту проживанияЗавершение: По желанию гостя
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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