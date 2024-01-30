Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку

Индивидуальная экскурсия в Баку
Добро пожаловать в захватывающее путешествие по Баку — мегаполису, где старинные каменные улочки переплетаются с современной архитектурой.

На нашей обзорной экскурсии вы окунетесь в атмосферу удивительного города, посетите все самые захватывающие места, насладитесь видами современных зданий и знаковых монументов.

Под руководством опытного гида вы также узнаете множество интересных фактов о культуре и богатой истории Азербайджана.
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Ближайшие даты:
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
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даты

Что вас ожидает:

  • Парные ворота старого города
  • Старинные хамамы и караван-сараи
  • Культурный центр Гейдара Алиева
  • Музей миниатюрной книги
  • Дворец Ширваншахов
  • Девичья башня
  • Старинная рыночная площадь
  • Мечеть Биби-Хейбат
  • Приморский бульвар
  • «Малая Венеция»
  • Нагорный парк

Описание

Добро пожаловать на обзорную экскурсию по Баку — городу, в котором гармонично сочетаются древность и современность. Во время этого туры вы посетите все самые интересные места, увидите современные здания, знаковые монументы, а также узнаете много интересного о культуре и истории Азербайджана.

Старый добрый Баку

Историческая часть города — настоящий архитектурный заповедник с характерным обликом. Приготовьтесь увидеть самые узнаваемые и окутанные тайнами достопримечательности:

  • Начнём экскурсию у Парных Ворот Старого Города, где вы ощутите атмосферу древности и загадочности.
  • Отправимся в старинные хаммамы и караван-сараи, которые в прошлом были важными торговыми и культурными центрами. Я расскажу о роли этих зданий в истории Азербайджана и их уникальной архитектуре • По желанию заглянем в Музей миниатюрной книги, где выставлены произведения искусства размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.
  • Затем мы направимся к Дворцу Ширваншахов — рассматривать детали на фасаде и погружаться в атмосферу восточной роскоши.
  • Продолжим у Девичьей башни, известной множеством легенд и историй из прошлого.
  • Прогуляемся по улице, где снимался легендарный фильм «Бриллиантовая рука».
  • Осмотрим старинную рыночную площадь и развалины часовни Святого Варфоломея.
  • Дивный новый Баку.
  • Переходим к изучению современной архитектуры! Вы увидите ансамбли и строения, которые заслужили не только народную любовь, но и признание среди профессионалов.
  • Первой остановкой будет зона отдыха «Малая Венеция». Здесь можно покататься на лодках с настоящими гондольерами и насладиться окружающей природой.
  • После этого мы погуляем по Приморскому бульвару, где увидим Национальный музей ковра, один из самых красивых и уникальных культурных объектов города.
  • Следующей остановкой станет мечеть Биби-Хейбат — одна из самых старинных в Баку. Здесь покоится прямой потомок пророка Мухаммада. В её декоре сочетаются элементы современного дизайна и традиционной арабской архитектуры.
  • Продолжим знакомство с современным Баку возле Центра Гейдара Алиева. Пока вы будете восхищаться обликом здания, я расскажу о вкладе первого президента Азербайджана в развитие страны.
  • За панорамными видами на город отправимся на Нагорный парк — излюбленное место отдыха бакинцев. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание, вода
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту проживания
Завершение: По желанию гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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