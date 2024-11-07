Шемаха - город из сказок Пушкина: горы, памятники, обсерватория и винодельня - из Баку
Познакомиться с разными гранями одного из древнейших городов Востока
Шемаха пережила множество драматичных событий. Её камни помнят землетрясения, набеги, пожары, сражения. Но сколько бы испытаний ни было, она всякий раз восставала из пепла.
Вы узнаете главное из истории 2000-летнего города, увидите средневековую крепость, одну из крупнейших мечетей страны и культовые мавзолеи. А также посетите советскую обсерваторию и откроете секреты местного вина.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Мавзолей Дири-Баба
Экскурсия начинается с главного центра притяжения Шемахи — неприступного мавзолея. Когда-то именно его мощные стены скрывали шемахинцев от нашествия врагов. До сих пор стены мавзолея, зависшего над землей в гроте, поражают воображение, а внутреннее устройство впечатляет практичностью и находчивостью.
Усыпальница «шемахинских ханов»
После знакомства с мавзолеем вы осмотрите усыпальницу Ширваншахов — мавзолей «Семь куполов», названный так по числу захороненных правителей.
Джума-мечеть
И конечно, я познакомлю вас с одной из самых больших, величественных и древних мечетей Азербайджана — Джума-мечетью 8 века. Вы услышите историю сооружения и узнаете об особенностях её конструкции.
Пиркулинский заповедник и Шамаханская царица
Затем мы отправимся в живописное место, расположенное на высоте 1400 метров. Вы узнаете о сокровищах заповедника — его реликтовой растительности, богатых лесах и животных, включая таких редких зверей как зубры. Здесь же, на высоте 1500 метров над уровнем моря, в горах Большого Кавказа, вы узнаете, почему великий поэт увековечил этот древний город в лице Шамаханской царица в своей знаменитой «Сказке о золотом петушке».
Шемахинская астрофизическая обсерватория
В 1960 году в Пиркули открыли одну из самых значимых обсерваторий в СССР. Вы оцените, как гармонично она вписывается в красоту окрестных пейзажей. Окажетесь внутри учреждения и увидите метеорит, который весит несколько десятков килограммов.
Винодельня
В заключение вы посетите винное хозяйство, где проследите этапы производства и посмотрите, как хранится напиток в одном из крупнейших погребов страны. В программу тура входит прогулка по винодельне и дегустация. А если проголодаетесь, для вас приготовят блюда национальной кухни из экологически чистых продуктов. Обед с прекрасным видом на Кавказские горы станет прекрасным завершением поездки.
Организационные детали
Экскурсию можно начать из Шемахи, детали уточняйте в переписке с гидом
Экскурсия проходит на комфортабельном джипе (я сама за рулем)
При благоприятной погоде можно поехать в город ремесленников Лагич или на ферму альпак за дополнительную плату
Цена за дегустацию 1 вида вина — 7 евро за человека
Дополнительно оплачиваются билеты в мавзолеи (6 евро), музеи (2 евро) и обсерваторию (25 евро)
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лия — ваш гид в Баку
Провела экскурсии для 1028 туристов
Дорогие друзья! Азербайджан — это удивительная, гостеприимная, безумно красивая страна! Я с большим удовольствием открою вам все её потайные уголки, покажу самые красивые города, деревни, бескрайние виноградники, строгие зелёные горы читать дальше
с заснеженными вершинами, лазурное Каспийское море, угощу настоящим азербайджанским чаем с традиционными сладостями и необычными видами варенья и отведу в места, которые ещё не оккупировали туристы и где готовят вкуснейшие азербайджанские блюда. Помогу составить маршрут лично для вас, посоветую и подберу отели и транспорт, встречу в аэропорту, организую трансфер, бронирование билетов, отеля, апартаментов. Имеется в наличии комфортабельный автомобиль. Поверьте, экскурсия вместе с опытным гидом — это совсем другое. Я преподнесу интересную, уникальную и достоверную информацию — то, что не всегда найдёшь в интернете. Азербайджан влюбляет в себя с первого взгляда! Буду рада разделить эту любовь с вами!