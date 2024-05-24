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о том, что касалось непосредственно экскурсии, но и в целом об истории и современности страны, отвечал на все вопросы и пожелания. В целом весь день царила непринужденная атмосфера. Мавзолей Дири Баба несмотря на кажущуюся простоту и незамысловатость оставляет очень приятное впечатление, ощущение спокойствия и умиротворения. Джума-мечеть. Интересная архитектура, мечеть красивая, внутри высокие каменные своды, оформлена в песчано охристых тонах, здорово перекликается с внешним видом. Красивый внутренний дворик, садик, территория очень ухоженная, чистая. Лагич словно дает возможность прикоснуться к истории, увидеть жизнь деревни как встарь. Прогулка по мощеной улице вдоль мастерских, где действительно работают мастера под аккомпанемент рассказов Джавида была очень занимательной. Дорога в Лагич стоит отдельного упоминания. Постоянно меняющиеся горные пейзажи великолепны, куда ни кинь взгляд восхитительные виды природы. Везде хочется остановиться, чтобы запечатлеть их на память. Кажется, что вот оно – самый лучший вид, но стоит дать дороге дать увести себя дальше, как за очередным поворотом ждет не менее прекрасная картина:) Весомым аргументом в пользу выбора экскурсии с Джавидом стало посещение фермы с альпаками. И не зря – альпаки просто чудесны и очаровательны! Замечательное завершение классного путешествия. Ко всему прочему во время нашего путешествия мы смогли полностью насладиться красотами Азербайджана благодаря тому, что Джавид оказался изумительным фотосопровождающим. В конце, помимо замечательных впечатлений, мы получили необычайно живые репортажные фото- и видеозарисовки, сделанные в самые подходящие моменты и в самых лучших местах с необычным антуражем.