1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€198 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Шемаха - современная и древняя
Увидеть самобытную архитектуру, познакомиться с альпаками и приобщиться к культуре страны
Начало: в холле вашего отеля
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
€160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Приключение в горах Шемахи: эксклюзивная семейная экскурсия
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Посетить две исторических святыни и старинный центр медного производства со своим укладом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИльвира24 мая 2024Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось! Джавид очень внимательный и эрудированный гид, интересно рассказывал обо всем, не только
- ТТаисия13 мая 2024Эльдар провел для нас замечательный тур! Всё было очень четко, понятно, по нашему пожеланию добавил еще локации и удлиннил тур
- ЮЮлия12 мая 2024Такой тур подойдет всем, каждый найдет что-то интересное для себя! Недолгая дорога до Гобустана и Шемахи, посещение мавзолея (поднимаетесь высоко
- ГГульнара7 мая 2024Путешествие в Габалу оказалось очень интересным, нас сопровождал лучший гид Мурад, поездка получилась очень насыщенной, мы посмотрели и исторические достопримечательности
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Прекрасное путешествие, которое совмещает в себе все: много интересной информации, прекрасные виды, антистресс от общения с милыми альпаками, вкусный обед.
- ЕЕлена27 апреля 2024На экскурсию ездили с гидом Эмином. Поездка прошла весело и динамично. Альпаки чудесные,обед на винодельне был очень вкусный. Всем рекомендуем
- ВВиктор20 марта 2024Большое спасибо Джавиду! Всё было продумано и хорошо организовано! На удивление, очень понравилась ферма с альпаками. Дорога в Лахич среди гор великолепна. Рекомендую!
- ННадежда29 июля 2023Наиля обладает глубокими знаниями истории и культуры Азербайджана, мы узнали много новой информации о течениях в мусульманстве. Очень советую этого
- ИИрина22 июля 2023Ну что сказать, сказка и есть сказка. Наиля прекрасный экскурсовод и очень позитивный человек, любящий свою страну.
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Альпаки»
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