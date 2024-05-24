Альпаки – экскурсии в Баку

Найдено 5 экскурсий в категории «Альпаки» в Баку на русском языке, цены от €160, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 3 чел.
Шемаха - современная и древняя
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
8 отзывов
Шемаха - современная и древняя
Увидеть самобытную архитектуру, познакомиться с альпаками и приобщиться к культуре страны
Начало: в холле вашего отеля
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
160 за всё до 2 чел.
Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Приключение в горах Шемахи: эксклюзивная семейная экскурсия
Откройте для себя сокровища Шемахи: от древних мавзолеев до уникальных виноделен и встречи с альпаками
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
Обнять дружелюбных альпак, посетить древний суфийский мавзолей и отдохнуть на винодельне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
Посетить две исторических святыни и старинный центр медного производства со своим укладом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ильвира
    24 мая 2024
    Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
    Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось! Джавид очень внимательный и эрудированный гид, интересно рассказывал обо всем, не только
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    о том, что касалось непосредственно экскурсии, но и в целом об истории и современности страны, отвечал на все вопросы и пожелания. В целом весь день царила непринужденная атмосфера. Мавзолей Дири Баба несмотря на кажущуюся простоту и незамысловатость оставляет очень приятное впечатление, ощущение спокойствия и умиротворения. Джума-мечеть. Интересная архитектура, мечеть красивая, внутри высокие каменные своды, оформлена в песчано охристых тонах, здорово перекликается с внешним видом. Красивый внутренний дворик, садик, территория очень ухоженная, чистая. Лагич словно дает возможность прикоснуться к истории, увидеть жизнь деревни как встарь. Прогулка по мощеной улице вдоль мастерских, где действительно работают мастера под аккомпанемент рассказов Джавида была очень занимательной. Дорога в Лагич стоит отдельного упоминания. Постоянно меняющиеся горные пейзажи великолепны, куда ни кинь взгляд восхитительные виды природы. Везде хочется остановиться, чтобы запечатлеть их на память. Кажется, что вот оно – самый лучший вид, но стоит дать дороге дать увести себя дальше, как за очередным поворотом ждет не менее прекрасная картина:) Весомым аргументом в пользу выбора экскурсии с Джавидом стало посещение фермы с альпаками. И не зря – альпаки просто чудесны и очаровательны! Замечательное завершение классного путешествия. Ко всему прочему во время нашего путешествия мы смогли полностью насладиться красотами Азербайджана благодаря тому, что Джавид оказался изумительным фотосопровождающим. В конце, помимо замечательных впечатлений, мы получили необычайно живые репортажные фото- и видеозарисовки, сделанные в самые подходящие моменты и в самых лучших местах с необычным антуражем.

    Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!Большое спасибо Джавиду за прекрасную экскурсию, все очень понравилось!
  • Т
    Таисия
    13 мая 2024
    Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
    Эльдар провел для нас замечательный тур! Всё было очень четко, понятно, по нашему пожеланию добавил еще локации и удлиннил тур
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    на несколько часов, очень интересный рассказчик, замечательно общается и видно, что знает предмет от А до Я. Очень быстро и четко отвечает, не дает ложных обещаний, выполняет всё, за что взялся. Благодаря Эльдару мы влюбились в Баку и Азербайджан, обязательно приедем еще и привезем друзей! Рекомендую всем

  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
    Такой тур подойдет всем, каждый найдет что-то интересное для себя! Недолгая дорога до Гобустана и Шемахи, посещение мавзолея (поднимаетесь высоко
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    в горы, изучаете пещеры суфиев), очень уютная ферма альпак, где можно покормить их и пообнимать, винодельня, дегустация вин. Моим гидом был Фуад. И этого гида я очень рекомендую. Вежливый, пунктуальный, много знает, прекрасный собеседник! В будущем хотела бы именно с ним побывать и в других местах!

  • Г
    Гульнара
    7 мая 2024
    Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
    Путешествие в Габалу оказалось очень интересным, нас сопровождал лучший гид Мурад, поездка получилась очень насыщенной, мы посмотрели и исторические достопримечательности
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    и природные красоты Азербайджана. Мы брали индивидуальный тур, нам предоставили хороший внедорожник, было очень комфортно. Вся поездка сопровождалась интересным рассказом нашего гида и просто приятной беседой, конечной точкой были виноградники и дегустация вин. Вообщем очень советую, красиво, вкусно и интересно. Особая благодарность нашему гиду за внимание и за это прекрасный день.

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  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Шемаха - современная и древняя
    Прекрасное путешествие, которое совмещает в себе все: много интересной информации, прекрасные виды, антистресс от общения с милыми альпаками, вкусный обед.
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    Ну и, конечно, посмотреть на страну, а не только на ее столицу. Наиля очень легкий в общении человек, заботливый гид и прекрасный рассказчик. Получили большое удовольствие. Запомним этот волшебный день надолго. Спасибо, Наиля!

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
    На экскурсию ездили с гидом Эмином. Поездка прошла весело и динамично. Альпаки чудесные,обед на винодельне был очень вкусный. Всем рекомендуем
  • В
    Виктор
    20 марта 2024
    Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
    Большое спасибо Джавиду! Всё было продумано и хорошо организовано! На удивление, очень понравилась ферма с альпаками. Дорога в Лахич среди гор великолепна. Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    29 июля 2023
    Шемаха - современная и древняя
    Наиля обладает глубокими знаниями истории и культуры Азербайджана, мы узнали много новой информации о течениях в мусульманстве. Очень советую этого
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    гида для туристов, которые хотят получить удовольствие от общения с знающим гидом и хорошим человеком. Nailya can provide curous tourists with a lot of amazing information about culture and Islamic branches of Azerbaijan. I stronly recommend everyone this guide.

  • И
    Ирина
    22 июля 2023
    Шемаха - современная и древняя
    Ну что сказать, сказка и есть сказка. Наиля прекрасный экскурсовод и очень позитивный человек, любящий свою страну.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Альпаки»

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  1. Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
  2. Шемаха - современная и древняя
  3. Приключение в горах Шемахи: семейная поездка из Баку
  4. Ферма альпак, винодельня и мавзолей в скале: путешествие из Баку
  5. Мавзолей Дири Баба, Шемаха и деревня ремесленников Лагич
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "Альпаки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 160 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Альпаки», 17 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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