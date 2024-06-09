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Трансфер из аэропорта Баку с гидом — это ваш комфорт и сэкономленное время. Я встречу вас в зоне прилёта, довезу до центра, покажу все популярные места и расскажу их историю.



Вы увидите дворец Ширваншахов и символ города — Пламенные башни, прогуляетесь по Старому городу и Нагорному парку. А после я отвезу вас обратно в аэропорт или в гостиницу.