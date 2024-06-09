Трансфер из аэропорта Баку с гидом — это ваш комфорт и сэкономленное время. Я встречу вас в зоне прилёта, довезу до центра, покажу все популярные места и расскажу их историю.
Вы увидите дворец Ширваншахов и символ города — Пламенные башни, прогуляетесь по Старому городу и Нагорному парку. А после я отвезу вас обратно в аэропорт или в гостиницу.
Вы увидите дворец Ширваншахов и символ города — Пламенные башни, прогуляетесь по Старому городу и Нагорному парку. А после я отвезу вас обратно в аэропорт или в гостиницу.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание трансфер
Что вас ожидает
- Мы проедем по проспекту Нефтяников: именно здесь проходит маршрут гонок «Формулы 1».
- Остановимся у Культурного центра Гейдара Алиева — одного из самых удачных проектов Захи Хадид, который был признан лучшим зданием в мире в 2014 году.
- Полюбуемся видами на современную часть столицы на Приморском бульваре.
- Проезжая по центральным улицам Старого города, ощутим ритм Баку и понаблюдаем за его жителями.
- Рассмотрим символ Баку — Парные ворота, крепостные стены, дворец Ширваншахов, бани, караван-сараи и Девичью башню. Сфотографируемся там, где древний Баку соединяется с эпохой нефтяного бума и современными зданиями.
- Как Никулин упадём на месте съёмок «Бриллиантовой руки».
- Поднимемся на смотровую площадку и насладимся великолепным видом на город, набережную и Пламенные башни.
Вы узнаете:
- Какую роль во внешнем облике Баку сыграли польские зодчие.
- Как братья Нобели и Менделеев связаны с добычей нефти в Баку.
- Где находится самая высокая точка в городе.
- Почему Бакинское ханство прекратило своё существование.
- Где проходили съёмки «Бриллиантовой руки» и «Человека-амфибии».
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Toyota Prius или Nissan X-trail.
- При бронировании сообщите, пожалуйста, номер рейса, город вылета, время прилёта, адрес и название гостиницы.
- Отдельно по желанию оплачивается обед — 10-20 манат/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Латиф — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 140 туристов
Приветствую всех! Зовут меня Латиф. Родился и живу я в огненной столице Азербайджана — Баку. Работаю в сфере туризма уже 6 лет. Окончил Бакинский государственный университет (исторический факультет). Готов рассказать все истории и удивительные факты о нашей стране! Со мной вы не только узнаете много интересного, но и увидите красоту нашей республики!Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку
Похожие экскурсии из Баку
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У аэропорта или вокзала
11 июня в 01:30
12 июня в 01:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Баку: комфорт и удобство по доступной цене
Индивидуальный трансфер в Баку с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу
Сегодня в 18:00
11 июня в 00:00
€22 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта в Баку с гидом: комфорт и знания о городе
Встреча в аэропорту Баку с гидом - ваш первый шаг к незабываемому путешествию. Узнайте все о городе, не покидая комфортного транспорта
Начало: В аэропорту (или в вашем отеле, если это обратный ...
18 июня в 00:00
24 июня в 00:00
€33 за всё до 3 чел.