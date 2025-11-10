Познакомимся со старинным азербайджанский посёлком Балаханы, известным как один из первых нефтяных центров мира с захватывающими видами. Увидим уникальное природное явление — Розовое озеро, подобных в мире всего 8. Полюбуемся на природный феномен — горящую гору Янардаг, а после окунёмся в таинственное зороастрийское (огнепоклонническое) прошлое нашей страны, посетив храм огня Атешгях.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание экскурсии
Места, которые мы увидим:
- Балаханы: старинный азербайджанский поселок, известный как один из первых нефтяных центров мира. Здесь сохранились древние мечети, караван-сараи и старинные дома, красивейшие отреставрированные улицы с интереснейшими рисунками от местных художников.
- Мечеть Хаджи Шахла (1385 год).
- Мавзолей Шакир-Ага, сына визиря ширваншаха Ибрагима I (1427 год).
- Овдан глубиной 15 метров, средневековое хранилище воды.
- Исторические нефтяные промыслы, связанные с бакинской нефтью.
- Розовое озеро Масазыр: уникальное природное явление — солёное озеро с розоватым оттенком, возникающим из-за микроорганизмов и высокого содержания соли. Солёность озера сравнима с Мёртвым морем, что делает его уникальным для региона. Подобных озёр в мире всего 8. Насладимся панорамным видом на озеро и узнаем немного о процессе добычи соли, которая здесь ведётся с 1813 года.
- Янардаг: уникальный природный феномен, расположенный в 25 км. от Баку. Название переводится как «Горящая гора». На её склонах постоянно горит природный газ, вырывающийся из-под земли. Пламя не затухает ни днём, ни ночью, даже под дождём, что придаёт этому месту мистическую атмосферу. Янардаг имеет тесную связь с зороастрийской религией, для которой огонь был священным. Считается, что именно такие природные явления вдохновляли ранних огнепоклонников.
- Храм огня Атешгях: исторический памятник зороастрийской религии, расположенный в посёлке Сураханы, недалеко от Баку. Храм построен в XVII-XVIII веках на месте природного газового источника, где пламя вырывалось из-под земли. Его название происходит от персидского слова «атеш» (огонь). Это место был центром поклонения огню для зороастрийцев, индуистов и сикхов.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посёлок Балаханы
- Розовое озеро Масазыр
- Горящая гора Янардаг
- Храм огня Атешгях
Что включено
- Услуги гида
- Услуги водителя
- Бутилированная вода
- Доступ к Интернету через Wi-Fi
Что не входит в цену
- Единый входной билет к горе Янардаг и в Атешгях - $9/чел.
- Питание и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Баку
Похожие экскурсии из Баку
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам, горящей горе, розовому озеру и скале Бешбармаг
Почувствовать себя на другой планете, подняться на мистическую гору и попробовать чёрную икру
Начало: По вашему адресу
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
от €98
€150 за всё до 4 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 15 чел.
Бакинский Санторини, крепость Рамана и храм огня
Откройте для себя атмосферу Азербайджана: храм огня Атешгях, крепость Рамана и улицы Балаханы ждут вас на этой уникальной экскурсии
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от €95
€190 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горящая гора, храм огня, розовое озеро и агатовые горы - на экскурсии из Баку
Увидеть главные природные жемчужины Азербайджана за 1 день
Начало: У вашего отеля
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
от €130 за всё до 4 чел.