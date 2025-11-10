Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Познакомимся со старинным азербайджанский посёлком Балаханы, известным как один из первых нефтяных центров мира с захватывающими видами. Увидим уникальное природное явление — Розовое озеро, подобных в мире всего 8. Полюбуемся на природный феномен — горящую гору Янардаг, а после окунёмся в таинственное зороастрийское (огнепоклонническое) прошлое нашей страны, посетив храм огня Атешгях.