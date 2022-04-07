Ичери-Шехер, в простонародье Крепость, или Старый город — старинный жилой квартал, историко-архитектурный заповедник в столице Азербайджана, городе Баку.
Старый город Баку, именуемый Ичери-Шехером, является главным историческим районом столицы Азербайджана, где сосредоточены её главные достопримечательности. Этот участок окружён величественной крепостной стеной, заботливо оберегающей уникальные архитектурные памятники, давно ставшие важнейшим культурным достоянием всей страны.
Территория Ичери-Шехера насчитывает 221 тысячу кв. м, где помимо прогуливающихся по узким улочкам туристов живут обычные семьи простых местных жителей. Здесь всё буквально пропитано духом старины, и царящая атмосфера полностью соответствует статусу этого места, словно магнитом притягивая многочисленных гостей азербайджанской столицы. В 1977 году Ичери-Шехер был объявлен историко-архитектурным заповедником, а в 2000 году был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ичери-Шехер стал первым объектом из Азербайджана, включенным в Список Всемирного наследия.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Гид-экскурсовод
Что не входит
Питание
Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель, апартаменты
Завершение: У вашего отеля, апартаменты
Когда и сколько длится
Когда: Все дни. С 10.00-20.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.