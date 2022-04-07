Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан

Старый город Баку, именуемый Ичери-Шехером, является главным историческим районом столицы Азербайджана, где

Индивидуальная
Старый город Баку, именуемый Ичери-Шехером, является главным историческим районом столицы Азербайджана, где сосредоточены её главные достопримечательности.

Этот участок окружён величественной крепостной стеной, заботливо оберегающей уникальные архитектурные памятники, давно ставшие важнейшим культурным достоянием всей страны.
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан
Старый город Ичери-Шехер очарование исторической части столицы Азербайджан

Что вас ожидает 🤩

  • Девичья башня.
  • Крепость Ичери Шехер.
  • Шемахинские ворота.
  • Дворец Ширваншахов.
  • Мечеть Мухаммеда.
  • Комплекс Бакинских ханов.
  • Башня Донжон.
  • Базарная площадь.
  • Часовня Святого Апостола Варфоломея.
  • Бухарский карван-сарай
  • Карван-сарай Мултани

Вас ожидает:

  • Ичери-Шехер, в простонародье Крепость, или Старый город — старинный жилой квартал, историко-архитектурный заповедник в столице Азербайджана, городе Баку.
  • Старый город Баку, именуемый Ичери-Шехером, является главным историческим районом столицы Азербайджана, где сосредоточены её главные достопримечательности. Этот участок окружён величественной крепостной стеной, заботливо оберегающей уникальные архитектурные памятники, давно ставшие важнейшим культурным достоянием всей страны.
  • Территория Ичери-Шехера насчитывает 221 тысячу кв. м, где помимо прогуливающихся по узким улочкам туристов живут обычные семьи простых местных жителей. Здесь всё буквально пропитано духом старины, и царящая атмосфера полностью соответствует статусу этого места, словно магнитом притягивая многочисленных гостей азербайджанской столицы. В 1977 году Ичери-Шехер был объявлен историко-архитектурным заповедником, а в 2000 году был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ичери-Шехер стал первым объектом из Азербайджана, включенным в Список Всемирного наследия.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Гид-экскурсовод
Что не входит
  • Питание
  • Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель, апартаменты
Завершение: У вашего отеля, апартаменты
Когда и сколько длится
Когда: Все дни. С 10.00-20.00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Все дни. С 10.00-20.00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Баку

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🏡Выездные🔭ОбзорныеСтарый город🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Баку

Современный Баку и Старый город
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Орхан
Нет отзывов
Современный Баку и Старый город
Баку безусловно является красивейшим городом нашей страны, ее культурным, развлекательным, а также туристическим центром
от $90 за 1-3 чел.
Душа Старого города Баку
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Amir
4.8
42 отзыва
Душа Старого города Баку
Узнать историю и изучить архитектуру старинного центра на пешеходной экскурсии
67 за 1-6 чел.
Очарование ночного Баку
1.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Али
4.7
19 отзывов
Очарование ночного Баку
Автомобильная экскурсия по главным проспектам города
44 за 1-3 чел.
Весь Баку по маршруту «Формула 1»
5 часов
Индивидуальная
Фуад
5
1 отзыв
Весь Баку по маршруту «Формула 1»
Маршрут «Формулы 1» охватывает все главные достопримечательности Старого города Баку
$50 за 1 человека
Старый город: 22 гектара колорита
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Лия
4.9
33 отзыва
Старый город: 22 гектара колорита
История, архитектура, краски и колорит на пешеходной экскурсии по лабиринтам Ичери-Шехер
20 за 1 человека
Баку. История Старого города
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сабина
4.9
251 отзыв
Баку. История Старого города
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
6030 за 1-6 чел.
По каменным улочкам Старого города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алиса
5
23 отзыва
По каменным улочкам Старого города
Узнать об истории и сакральных местах Баку на экскурсии за крепостными стенами Ичери-шехер
75 за 1-6 чел.
Тайны жителей Старого города
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
АНАР
5
15 отзывов
Тайны жителей Старого города
Рассмотреть исторические постройки, познать жизнь горожан и проникнуться духом Баку
20 за 1 человека
Весь Баку на велосипеде
4 часа
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
Самир
5
33 отзыва
Весь Баку на велосипеде
Насыщенная велопрогулка по главным объектам и аутентичным улочкам города
от 5645 за 1-4 чел.
Секреты Старого города
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Эвелина
5
4 отзыва
Секреты Старого города
Нескучная прогулка по центру Баку и таинственные истории его достопримечательностей
75 за 1-6 чел.
Старый и новый Баку. Обзорная экскурсия
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Али
4.8
38 отзывов
Старый и новый Баку. Обзорная экскурсия
История города и его героев на автомобильно-пешеходной экскурсии по знаковым достопримечательностям
80 за 1-3 чел.
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Лия
5
24 отзыва
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
Старый город, главные современные объекты и Приморский бульвар за день на авто-пешеходной экскурсии
от 50 за 1-2 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Баку. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Баку
ХОРОШО
🇦🇿
ТАМ