Экскурсия, которая охватывает все исторические и самые интересные уголки Старого города. Всем нашим гостям, для первого знакомства с Баку, я рекомендую именно эту экскурсию, ведь Ичери-шехер – это самое сердце нашего города. Во время экскурсии я параллельно расскажу вам и про остальные достопримечательности Баку, которые вы потом можете осмотреть самостоятельно.

Описание экскурсии

Старый город Баку: Лабиринт историй

Старый город – это настоящий лабиринт древнего Баку, который скрывает в себе множество историй, тайн и легенд. Без надежного проводника в этом лабиринте легко заблудиться и пропустить важные артефакты. Вместе с вами мы пройдем по всем историческим и значимым местам Старого города и осмотрим его достопримечательности.

Первое знакомство со Старым городом

Наша экскурсия начнется около самого древнего символа Баку – Девичьей башни. Вы узнаете о ее предназначении в разные исторические периоды и услышите множество легенд, связанных с ней. По желанию, мы можем подняться на вершину башни и насладиться панорамным видом на Старый город Ичери-шехер.

Дворцы и старинные здания

Далее мы полюбуемся на дворец Гаджиевых и Исмаилия, оба из которых имеют славную и трагичную судьбу. Мы осмотрим старинные раскопки, склепы, караван-сараи, бани и мечети, расположенные в нижней, приморской части старинного города-крепости. Мы заглянем в самые удаленные и потайные уголки, о которых многие туристы даже не догадываются.

Ширваншахи и узкие улочки

Затем мы поднимемся в верхнюю часть Ичери-шехер, где осмотрим Ханский дом и дворец Ширваншахов. Мы пройдем по узким улочкам мимо местного святилища – дома, в котором жил святой Мир Мовсум Ага, а также посетим мастерскую известного художника Али Шамси. Мы также найдем место съемок знаменитого фильма «Бриллиантовая рука» и сделаем памятные фотографии.

История мечети и прогулка по городу

Вы посетите единственный в Ичери-шехер двухэтажный караван-сарай и увидите самую древнюю мечеть на территории Старого города. Я расскажу вам, как история этой мечети переплетается с историей России и какие следы это оставило на минарете.

Прогулка вдоль городской стены

Мы выйдем за пределы Старого города и прогуляемся по красивому Губернаторскому садику, осмотрим внешнюю часть городской стены. Вы узнаете о разнице между внутренней и внешней частью крепостных стен и услышите удивительную историю создания сада. Мы увидим потайной ход древней крепости и здание Бакинской филармонии.

Мини винный тур

Винный тур не входит в основную программу экскурсии, но для любителей вин и коньяков это может стать приятным дополнением. Мы посетим фирменный магазин крупнейшего винного завода, где я расскажу о лучших местных винах и коньяках. Вы узнаете о наших напитках, которые не уступают французским, но по доступным ценам.