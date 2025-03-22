Старый город - наша восточная сказка

Экскурсия, которая охватывает все исторические и самые интересные уголки Старого города.

Всем нашим гостям, для первого знакомства с Баку, я рекомендую именно эту экскурсию, ведь Ичери-шехер – это самое сердце нашего города.

Во время экскурсии я параллельно расскажу вам и про остальные достопримечательности Баку, которые вы потом можете осмотреть самостоятельно.
Старый город - наша восточная сказка
Старый город - наша восточная сказка
Старый город - наша восточная сказка
Ближайшие даты:
22
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Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Старый город Баку: Лабиринт историй

Старый город – это настоящий лабиринт древнего Баку, который скрывает в себе множество историй, тайн и легенд. Без надежного проводника в этом лабиринте легко заблудиться и пропустить важные артефакты. Вместе с вами мы пройдем по всем историческим и значимым местам Старого города и осмотрим его достопримечательности.

Первое знакомство со Старым городом

Наша экскурсия начнется около самого древнего символа Баку – Девичьей башни. Вы узнаете о ее предназначении в разные исторические периоды и услышите множество легенд, связанных с ней. По желанию, мы можем подняться на вершину башни и насладиться панорамным видом на Старый город Ичери-шехер.

Дворцы и старинные здания

Далее мы полюбуемся на дворец Гаджиевых и Исмаилия, оба из которых имеют славную и трагичную судьбу. Мы осмотрим старинные раскопки, склепы, караван-сараи, бани и мечети, расположенные в нижней, приморской части старинного города-крепости. Мы заглянем в самые удаленные и потайные уголки, о которых многие туристы даже не догадываются.

Ширваншахи и узкие улочки

Затем мы поднимемся в верхнюю часть Ичери-шехер, где осмотрим Ханский дом и дворец Ширваншахов. Мы пройдем по узким улочкам мимо местного святилища – дома, в котором жил святой Мир Мовсум Ага, а также посетим мастерскую известного художника Али Шамси. Мы также найдем место съемок знаменитого фильма «Бриллиантовая рука» и сделаем памятные фотографии.

История мечети и прогулка по городу

Вы посетите единственный в Ичери-шехер двухэтажный караван-сарай и увидите самую древнюю мечеть на территории Старого города. Я расскажу вам, как история этой мечети переплетается с историей России и какие следы это оставило на минарете.

Прогулка вдоль городской стены

Мы выйдем за пределы Старого города и прогуляемся по красивому Губернаторскому садику, осмотрим внешнюю часть городской стены. Вы узнаете о разнице между внутренней и внешней частью крепостных стен и услышите удивительную историю создания сада. Мы увидим потайной ход древней крепости и здание Бакинской филармонии.

Мини винный тур

Винный тур не входит в основную программу экскурсии, но для любителей вин и коньяков это может стать приятным дополнением. Мы посетим фирменный магазин крупнейшего винного завода, где я расскажу о лучших местных винах и коньяках. Вы узнаете о наших напитках, которые не уступают французским, но по доступным ценам.

Ежедневно в 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Девичья башня
  • Парные ворота
  • Двухэтажный караван-сарай
  • Караван-сарай Мултани
  • Восточные хамамы
  • Бухарский караван-сарай
  • Мечеть Мухаммеда
  • Бакинская Джума мечеть
  • Места съемок фильма Бриллиантовая рука
  • Музей Миниатюрной книги
  • Дворец Ширваншахов
  • Дом Бакинских Ханов
  • Дворец Гаджиевых
  • Исмаилия
  • Губернаторский сад
  • Филармония
  • Резиденция Ротшильдов (дворец Дебура)
  • Старинные раскопки
Что включено
  • Услуги гида
  • При количестве участников до 4 человек трансфер входит в стоимость (либо экскурсия может быть проведена без трансфера с точкой сбора ок. ст. метро "Ичери шехер", или "Сахиль")
  • Бутилированная вода.
Что не входит в цену
  • Если количество участников 5-6 человек, то оплачивается дополнительно 40$ за минивен Mercedes Vito (либо без трансфера от метро «Ичеришехер»)
  • Если количество участников от 7 человек, то оплачивается дополнительно 70$ за микроавтобус Mercedes Sprinter (либо без трансфера от метро «Ичеришехер»)
  • Посещение музеев (в том числе Девичьей башни и Дворца Ширваншахов).
Место начала и завершения?
Ваш отель, либо станция метро Ичери шехер
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Транспорт:
  • В зависимости от количества участников, комфортабельный внедорожник Chevrolet Captiva, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter и т. д
  • Трансфер осуществляется из любого отеля в городе с обратным возвращением в отель после экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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