Всем нашим гостям, для первого знакомства с Баку, я рекомендую именно эту экскурсию, ведь Ичери-шехер – это самое сердце нашего города.
Во время экскурсии я параллельно расскажу вам и про остальные достопримечательности Баку, которые вы потом можете осмотреть самостоятельно.
Описание экскурсии
Старый город Баку: Лабиринт историй
Старый город – это настоящий лабиринт древнего Баку, который скрывает в себе множество историй, тайн и легенд. Без надежного проводника в этом лабиринте легко заблудиться и пропустить важные артефакты. Вместе с вами мы пройдем по всем историческим и значимым местам Старого города и осмотрим его достопримечательности.
Первое знакомство со Старым городом
Наша экскурсия начнется около самого древнего символа Баку – Девичьей башни. Вы узнаете о ее предназначении в разные исторические периоды и услышите множество легенд, связанных с ней. По желанию, мы можем подняться на вершину башни и насладиться панорамным видом на Старый город Ичери-шехер.
Дворцы и старинные здания
Далее мы полюбуемся на дворец Гаджиевых и Исмаилия, оба из которых имеют славную и трагичную судьбу. Мы осмотрим старинные раскопки, склепы, караван-сараи, бани и мечети, расположенные в нижней, приморской части старинного города-крепости. Мы заглянем в самые удаленные и потайные уголки, о которых многие туристы даже не догадываются.
Ширваншахи и узкие улочки
Затем мы поднимемся в верхнюю часть Ичери-шехер, где осмотрим Ханский дом и дворец Ширваншахов. Мы пройдем по узким улочкам мимо местного святилища – дома, в котором жил святой Мир Мовсум Ага, а также посетим мастерскую известного художника Али Шамси. Мы также найдем место съемок знаменитого фильма «Бриллиантовая рука» и сделаем памятные фотографии.
История мечети и прогулка по городу
Вы посетите единственный в Ичери-шехер двухэтажный караван-сарай и увидите самую древнюю мечеть на территории Старого города. Я расскажу вам, как история этой мечети переплетается с историей России и какие следы это оставило на минарете.
Прогулка вдоль городской стены
Мы выйдем за пределы Старого города и прогуляемся по красивому Губернаторскому садику, осмотрим внешнюю часть городской стены. Вы узнаете о разнице между внутренней и внешней частью крепостных стен и услышите удивительную историю создания сада. Мы увидим потайной ход древней крепости и здание Бакинской филармонии.
Мини винный тур
Винный тур не входит в основную программу экскурсии, но для любителей вин и коньяков это может стать приятным дополнением. Мы посетим фирменный магазин крупнейшего винного завода, где я расскажу о лучших местных винах и коньяках. Вы узнаете о наших напитках, которые не уступают французским, но по доступным ценам.
Ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Девичья башня
- Парные ворота
- Двухэтажный караван-сарай
- Караван-сарай Мултани
- Восточные хамамы
- Бухарский караван-сарай
- Мечеть Мухаммеда
- Бакинская Джума мечеть
- Места съемок фильма Бриллиантовая рука
- Музей Миниатюрной книги
- Дворец Ширваншахов
- Дом Бакинских Ханов
- Дворец Гаджиевых
- Исмаилия
- Губернаторский сад
- Филармония
- Резиденция Ротшильдов (дворец Дебура)
- Старинные раскопки
Что включено
- Услуги гида
- При количестве участников до 4 человек трансфер входит в стоимость (либо экскурсия может быть проведена без трансфера с точкой сбора ок. ст. метро "Ичери шехер", или "Сахиль")
- Бутилированная вода.
Что не входит в цену
- Если количество участников 5-6 человек, то оплачивается дополнительно 40$ за минивен Mercedes Vito (либо без трансфера от метро «Ичеришехер»)
- Если количество участников от 7 человек, то оплачивается дополнительно 70$ за микроавтобус Mercedes Sprinter (либо без трансфера от метро «Ичеришехер»)
- Посещение музеев (в том числе Девичьей башни и Дворца Ширваншахов).
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Транспорт:
- В зависимости от количества участников, комфортабельный внедорожник Chevrolet Captiva, Mercedes Vito, Mercedes Sprinter и т. д
- Трансфер осуществляется из любого отеля в городе с обратным возвращением в отель после экскурсии