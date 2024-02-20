Увидеть Агатовые горы и местное Мёртвое море, посетить святую гору и погулять по национальному парку
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Описание
Что вас ожидает
Агатовые, Радужные, или просто Цветные горы Хызы
Хызинский район известен горами с пёстрыми жёлто-красными линиями, созданными самой природой. Волнистые полосы тянутся километрами вдоль трассы и напоминают инопланетные пейзажи. Похожие ландшафты можно увидеть только в Долине смерти в США. Вы узнаете о природе образования столь необычного ландшафта и насладитесь необыкновенными видами.
Когда-то эта местность была скрыта под водами океана, и сегодня на склонах можно увидеть останки головоногих моллюсков — белемнитов, ровесников динозавров. Раковины древних хищников вы сможете забрать с собой на память как сувенир.
Заповедник Алтыагач
Затем вы посетите национальный парк, созданный в 2004 году на территории Хызинского района. Вы узнаете, какие здесь реализованы проекты для сохранения, восстановления и исследования природы. Полюбуетесь рекой Атачай и широколиственными лесами. Познакомитесь с представителями местной фауны в зоопарке. И при желании подниметесь по канатной дороге к панорамным видам на заповедник.
Гора Бешбармаг: скрытая жемчужина Азербайджана
Следующий пункт программы — место чудес и красоты, от высоких скал и лугов до древних руин и загадочных легенд. Гора высотой 382 метра известна как оборонительный памятник с многовековой историей, а также как центр паломничества, куда ежегодно приезжают тысячи людей со всей республики. Вы услышите легенды о пророке Хызыре, а также узнаете об эликсире жизни, волшебном камне и других тайнах, которые хранит Бешбармаг.
Розовое озеро Масазыр
В завершение мы отправимся к азербайджанскому Мёртвому морю. Своим цветом озеро обязано особым водорослям, живущим в концентрированной солёной воде. Вы оцените пейзажи водоёма, который так полюбился фотографам, и тоже сможете запечатлеть это необычное и очень умиротворяющее место.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail или Toyota Prius
- Дополнительные расходы: обед — 10-20 манат (~5,5-1€) с человека, поездка по канатной дороге — 5 манат (~3€) с человека, вход в зоопарк — 3 маната (~1,5€) с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.