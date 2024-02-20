Азербайджан богат не только историческими и культурными памятниками, но и необыкновенной, а местами даже загадочной природой. Вы откроете красоту марсианских гор Хызы и узнаете об их геологии. Познакомитесь с флорой и фауной Алтыагаджского заповедника. Прикоснётесь к тайнам паломнической горы Бешбармаг и услышите легенды о пророке Хызыре. А также полюбуетесь розовыми водами Масазыра.

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Описание

Что вас ожидает

Агатовые, Радужные, или просто Цветные горы Хызы

Хызинский район известен горами с пёстрыми жёлто-красными линиями, созданными самой природой. Волнистые полосы тянутся километрами вдоль трассы и напоминают инопланетные пейзажи. Похожие ландшафты можно увидеть только в Долине смерти в США. Вы узнаете о природе образования столь необычного ландшафта и насладитесь необыкновенными видами.

Когда-то эта местность была скрыта под водами океана, и сегодня на склонах можно увидеть останки головоногих моллюсков — белемнитов, ровесников динозавров. Раковины древних хищников вы сможете забрать с собой на память как сувенир.

Заповедник Алтыагач

Затем вы посетите национальный парк, созданный в 2004 году на территории Хызинского района. Вы узнаете, какие здесь реализованы проекты для сохранения, восстановления и исследования природы. Полюбуетесь рекой Атачай и широколиственными лесами. Познакомитесь с представителями местной фауны в зоопарке. И при желании подниметесь по канатной дороге к панорамным видам на заповедник.

Гора Бешбармаг: скрытая жемчужина Азербайджана

Следующий пункт программы — место чудес и красоты, от высоких скал и лугов до древних руин и загадочных легенд. Гора высотой 382 метра известна как оборонительный памятник с многовековой историей, а также как центр паломничества, куда ежегодно приезжают тысячи людей со всей республики. Вы услышите легенды о пророке Хызыре, а также узнаете об эликсире жизни, волшебном камне и других тайнах, которые хранит Бешбармаг.

Розовое озеро Масазыр

В завершение мы отправимся к азербайджанскому Мёртвому морю. Своим цветом озеро обязано особым водорослям, живущим в концентрированной солёной воде. Вы оцените пейзажи водоёма, который так полюбился фотографам, и тоже сможете запечатлеть это необычное и очень умиротворяющее место.

Организационные детали