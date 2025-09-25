Обычно для первого знакомства с нашим городом я предлагаю гостям обзорную экскурсию по историческому центру Баку — Старому городу Ичери Шехер.
Но для тех, кто хочет выйти за пределы крепостных стен и исследовать современный Баку, как это когда-то сделал сам город, я с удовольствием организую более насыщенную экскурсию по нашей столице.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Знакомство с Баку мы начнём с исторического центра нашего древнего города — Ичери Шехер. Сначала мы поднимемся в верхнюю часть Старого города, чтобы осмотреть Дворец Ширваншахов, Ханский дом и укрепления городских стен. Найдём место съёмок фильма «Бриллиантовая рука» (сделаем фото, повторяя знаменитую сцену «Чёрт побери!» и, если пожелаете, «Облико морале») и посетим мастерскую известного художника Али Шамси. Прогуляемся по узким внутренним улочкам мимо местного святилища Гиблегаха и дома, где жил святой Атага (я расскажу вам таинственную историю о святом, у которого, по преданию, не было костей). Осмотрим древние караван-сараи, бани и мечети. Исследуя эти достопримечательности, мы дойдём до самого древнего символа Баку — Девичьей башни. Я расскажу вам о её роли в разные эпохи, поделюсь всеми её легендами и тайнами (их очень много!). Покинув крепостные стены, мы продолжим экскурсию на автомобиле. Проезжая через центральную часть города, мы насладимся видами дворцов времён Первого нефтяного бума. Я расскажу вам историю стремительного подъёма богатой Бакинской губернии. Мы остановимся возле бывшего здания Бакинской Городской Думы, символизирующего это богатство, и я объясню значение загадочных цифр на его фасаде, которые вводят в заблуждение не только гостей города, но и опытных гидов. Также я поделюсь с вами трагическими историями нефтяных магнатов. Если пожелаете, эту часть экскурсии мы можем пройти и пешком. Чтобы насладиться видом города с высоты птичьего полета, мы отправимся туда, откуда открывается один из самых потрясающих видов на Бакинскую бухту. Добравшись на машине до Нагорного парка, мы приблизимся к одному из самых узнаваемых символов города — Огненным башням, а также к единственной в Баку Турецкой мечети. Вы сможете посетить Аллею шехидов, а затем прогуляться через Нагорный парк к смотровой площадке «Baku Panoramic View», откуда весь Баку будет у ваших ног. На протяжении всей экскурсии я помогу вам сделать интересные снимки, указывая на самые живописные места. С этой высоты я также покажу вам Баиловскую крепость, которая однажды погрузилась под воды Каспийского моря, а недавно снова появилась на поверхности (её часто называют «Бакинской Атлантидой»), и расскажу вам её легенды (фрагменты этой крепости — загадочные «Баиловские камни» — сейчас выставляются во дворце Ширваншахов). Мы спустимся к первому в Баку бронзовому памятнику-фонтану «Бахрам Гур». Мы прогуляемся к известной Бакинской Венеции (по желанию вы сможете покататься на лодках по венецианским каналам), полюбуемся яхтами «Яхт-клуба» и продолжим путь к Центру мугама и Музею ковров. Далее мы оценим новый символ Баку — «Deniz Mall» и я объясню, откуда возникла идея для формы этого впечатляющего комплекса. На обратном пути мы проедем мимо прекрасного особняка миллионера Сеида Мирбабаева — певца, ставшего нефтяным магнатом. Я расскажу вам историю успеха и падения этого «любимчика судьбы». Важная информация:
- Часть экскурсии мы проедем в автомобиле, но по очень большой части пути прогуляемся пешком. Обязательно наденьте удобную обувь.
- Желательно взять с собой головной убор: летом кепки, панамки и т. п., а зимой тёплые шапки. Весной и осенью захватите с собой лёгкие дождевики или толстовки. Зимой тёплые куртки. Если будет тёплый и солнечный день, то, скорее всего, они нам не понадобятся, и мы просто оставим всё это в машине.
- По желанию экскурсию можно сделать полностью пешеходной: от станции метро «Ичеришехер», или «Сахиль».
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город Ичери Шехер
- Дворец Ширваншахов
- Ханский дом
- Место съёмок фильма «Бриллиантовая рука»
- Мастерская художника Али Шамси
- Святилище Гиблегаха
- Девичья башня
- Бывшее здание Бакинской Городской Думы
- Нагорный парк
- Огненные башни
- Смотровая площадка «Baku Panoramic View»
- Аллея шахидов
- Баиловская крепость
- Бронзовый памятник-фонтан «Бахрам Гур»
- Музей ковров
- Дениз Молл
Что включено
- Услуги гида
- Бутилированная вода
- Транспорт (кроссовер Hyundai SantaFe, если количество участников 1-4 человека)
Что не входит в цену
- Транспорт ($80 за минивэн Mercedes Vito или Viano, если количество участников 5-6 человек)
- Обед
- Посещение музеев, Девичьей башни, Дворца Ширваншахов
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
