Обычно для первого знакомства с нашим городом я предлагаю гостям обзорную экскурсию по историческому центру Баку — Старому городу Ичери Шехер.



Но для тех, кто хочет выйти за пределы крепостных стен и исследовать современный Баку, как это когда-то сделал сам город, я с удовольствием организую более насыщенную экскурсию по нашей столице.