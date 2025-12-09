Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой.
Удобную обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки, лёгкую ветровку, индивидуальные лекарства и фотоаппарат или смартфон для съёмки пейзажей.
Авиабилеты.
Рекомендуется бронировать заранее, особенно в праздничные и выходные дни. Туроператор встречает участников в аэропорту, трансфер включён.
Советы по приезду.
Лучше прибыть в Баку в первой половине дня, чтобы полностью насладиться обзорной экскурсией.
Программа тура по дням
Встреча с Баку
Встреча группы, трансфер и размещение в отеле. После короткого отдыха начнётся обзорная экскурсия по Баку. Прогулка пройдёт по площади Фонтанов — одному из самых оживлённых мест города, где сосредоточены кафе и бутики. Затем участники осмотрят Торговую улицу, Молоканский сад и Бакинский бульвар, тянущийся вдоль побережья Каспийского моря.
Далее маршрут продолжится у современных символов столицы — Пламенных башен и Центра Гейдара Алиева, здания, поражающего плавными линиями и архитектурной выразительностью. В старом городе Ичери-шехер можно будет увидеть Девичью башню, Дворец ширваншахов, древние караван-сараи и извилистые улочки, наполненные восточным колоритом. В завершение экскурсии — подъём в Нагорный парк с панорамным видом на город и бухту.
Вечером свободное время: можно выбрать ресторан для ужина или прогуляться по набережной.
Заповедник «Гобустан», Янардаг и храм Атешгях
Едем в Гобустан. Здесь посетим Музей наскальных рисунков, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На скалах можно рассмотреть петроглифы, возраст которых превышает 10 тысяч лет. Следующий пункт программы — грязевые вулканы, одно из самых необычных природных явлений Азербайджана.
После экскурсии — переезд на Апшеронский полуостров. В программе посещение храма огнепоклонников Атешгях, где на протяжении веков горел священный природный огонь, и горы Янардаг, на склоне которой и сегодня пылают вечные языки пламени.
Возвращение в Баку и свободный вечер для прогулок или отдыха.
Розовое озеро, горы Хызы и гора Бешбармаг
Выезд из отеля и поездка вдоль побережья Каспия. Первая остановка — розовое озеро Масазыр. В зависимости от времени года и освещения вода меняет оттенки от нежно-розового до насыщенного малинового. Такое явление объясняется сочетанием высокой солёности и присутствием особых водорослей. В ясную погоду поверхность озера сияет множеством тонов, создавая впечатление марсианского пейзажа.
Далее направимся к горам Хызы. Их склоны окрашены природными минералами в оттенки красного, охры и бордо. Здесь запланирована короткая прогулка и остановка для фотографий в одном из самых выразительных участков ущелья.
Затем путешественники направятся к горе Бешбармаг, почитаемой как священное место. Согласно древним преданиям, сюда приходят за благословением и исполнением желаний. С вершины открывается панорама на Каспийское море. После посещения святилища можно отдохнуть за чашкой ароматного чая с домашними сладостями, любуясь морем и окрестностями.
По окончании экскурсии — возвращение в Баку и трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Трансфер из/до аэропорта
- Услуги русскоязычного гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Проживание (стоимость зависит от категории, ориентировочно от $50 за ночь)
- Питание (средний чек - от $10 за приём пищи)
- Входные билеты в музеи и на экскурсионные объекты (примерно $10-20 на весь маршрут)