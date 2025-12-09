Посвятим 3 дня знакомству с контрастным Азербайджаном — страной, где древность соседствует с современностью, а природа поражает своими красками. В Баку вас ждут площадь Фонтанов, старинные улочки Ичери-шехер и величественные

Пламенные башни. Затем отправитесь в Гобустан, где на скалах сохранились петроглифы, созданные более 10 000 лет назад, и увидите знаменитые грязевые вулканы. На Апшеронском полуострове сможете почувствовать дыхание прошлого у храма Атешгях и горы Янардаг, где пламя горит прямо из земли. Завершением путешествия станут неземные пейзажи: розовое озеро Масазыр, горы и священная вершина Бешбармак с панорамой на Каспийское море.

Что взять с собой.

Удобную обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки, лёгкую ветровку, индивидуальные лекарства и фотоаппарат или смартфон для съёмки пейзажей.

Авиабилеты.

Рекомендуется бронировать заранее, особенно в праздничные и выходные дни. Туроператор встречает участников в аэропорту, трансфер включён.

Советы по приезду.

Лучше прибыть в Баку в первой половине дня, чтобы полностью насладиться обзорной экскурсией.