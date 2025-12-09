Мои заказы

Огонь, горы, контрасты: индивидуальный тур по Баку и природным локациям Азербайджана

Пройтись по Старому городу, увидеть розовое озеро и полюбоваться разноцветными склонами Хызы
Посвятим 3 дня знакомству с контрастным Азербайджаном — страной, где древность соседствует с современностью, а природа поражает своими красками. В Баку вас ждут площадь Фонтанов, старинные улочки Ичери-шехер и величественные
Пламенные башни.

Затем отправитесь в Гобустан, где на скалах сохранились петроглифы, созданные более 10 000 лет назад, и увидите знаменитые грязевые вулканы.

На Апшеронском полуострове сможете почувствовать дыхание прошлого у храма Атешгях и горы Янардаг, где пламя горит прямо из земли.

Завершением путешествия станут неземные пейзажи: розовое озеро Масазыр, горы и священная вершина Бешбармак с панорамой на Каспийское море.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой.
Удобную обувь для прогулок, головной убор, солнцезащитные очки, лёгкую ветровку, индивидуальные лекарства и фотоаппарат или смартфон для съёмки пейзажей.

Авиабилеты.
Рекомендуется бронировать заранее, особенно в праздничные и выходные дни. Туроператор встречает участников в аэропорту, трансфер включён.

Советы по приезду.
Лучше прибыть в Баку в первой половине дня, чтобы полностью насладиться обзорной экскурсией.

Программа тура по дням

1 день

Встреча с Баку

Встреча группы, трансфер и размещение в отеле. После короткого отдыха начнётся обзорная экскурсия по Баку. Прогулка пройдёт по площади Фонтанов — одному из самых оживлённых мест города, где сосредоточены кафе и бутики. Затем участники осмотрят Торговую улицу, Молоканский сад и Бакинский бульвар, тянущийся вдоль побережья Каспийского моря.

Далее маршрут продолжится у современных символов столицы — Пламенных башен и Центра Гейдара Алиева, здания, поражающего плавными линиями и архитектурной выразительностью. В старом городе Ичери-шехер можно будет увидеть Девичью башню, Дворец ширваншахов, древние караван-сараи и извилистые улочки, наполненные восточным колоритом. В завершение экскурсии — подъём в Нагорный парк с панорамным видом на город и бухту.

Вечером свободное время: можно выбрать ресторан для ужина или прогуляться по набережной.

2 день

Заповедник «Гобустан», Янардаг и храм Атешгях

Едем в Гобустан. Здесь посетим Музей наскальных рисунков, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На скалах можно рассмотреть петроглифы, возраст которых превышает 10 тысяч лет. Следующий пункт программы — грязевые вулканы, одно из самых необычных природных явлений Азербайджана.

После экскурсии — переезд на Апшеронский полуостров. В программе посещение храма огнепоклонников Атешгях, где на протяжении веков горел священный природный огонь, и горы Янардаг, на склоне которой и сегодня пылают вечные языки пламени.

Возвращение в Баку и свободный вечер для прогулок или отдыха.

3 день

Розовое озеро, горы Хызы и гора Бешбармаг

Выезд из отеля и поездка вдоль побережья Каспия. Первая остановка — розовое озеро Масазыр. В зависимости от времени года и освещения вода меняет оттенки от нежно-розового до насыщенного малинового. Такое явление объясняется сочетанием высокой солёности и присутствием особых водорослей. В ясную погоду поверхность озера сияет множеством тонов, создавая впечатление марсианского пейзажа.

Далее направимся к горам Хызы. Их склоны окрашены природными минералами в оттенки красного, охры и бордо. Здесь запланирована короткая прогулка и остановка для фотографий в одном из самых выразительных участков ущелья.

Затем путешественники направятся к горе Бешбармаг, почитаемой как священное место. Согласно древним преданиям, сюда приходят за благословением и исполнением желаний. С вершины открывается панорама на Каспийское море. После посещения святилища можно отдохнуть за чашкой ароматного чая с домашними сладостями, любуясь морем и окрестностями.

По окончании экскурсии — возвращение в Баку и трансфер в аэропорт.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Услуги русскоязычного гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Проживание (стоимость зависит от категории, ориентировочно от $50 за ночь)
  • Питание (средний чек - от $10 за приём пищи)
  • Входные билеты в музеи и на экскурсионные объекты (примерно $10-20 на весь маршрут)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, 10:00 (возможна корректировка времени по договорённости)
Завершение: Аэропорт Баку, около 18:00 (возможна корректировка времени по договорённости)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Агамамед
Агамамед — ваш гид в Баку
Провёл экскурсии для 43 туристов
Я родился и вырос в Баку. Любовь к родному городу делает мои экскурсии живыми, искренними и незабываемыми. Со мной вы увидите не только главные достопримечательности, но и тайные уголки страны,
которые поражают своей аутентичностью. Благодаря моим глубоким знаниям истории, религии, культуры, этнографии и географии, а также владению русским и турецким языками, я превращаю прогулку в живое, познавательное и эмоциональное приключение, которое остаётся в памяти на всю жизнь.

