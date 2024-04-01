В многодневном туре я покажу вам самые интересные достопримечательности, расскажу о древней истории, культуре, традициях своей родины — Азербайджана.
Мы отправимся в путешествие от Каспийского моря до высоких гор Кавказа и охватим маршрут Баку — Шемаха — Лагич — Габала — Шеки.
Вас ждут: экскурсия по столице и живописнейшим окраинам Баку, чудесная природа, богатое историческое наследие и вкусная кухня.
Мы отправимся в путешествие от Каспийского моря до высоких гор Кавказа и охватим маршрут Баку — Шемаха — Лагич — Габала — Шеки.
Вас ждут: экскурсия по столице и живописнейшим окраинам Баку, чудесная природа, богатое историческое наследие и вкусная кухня.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тураПрограмма экскурсии: В 1-й день путешествия мы узнаем тайны Старого и Нового Баку на обзорной экскурсии по улочкам столицы, где вы сполна ощутите дух старины и современности этого прекрасного города, узнаете его историю и легенды, увидите достопримечательности, внесенные в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Погуляем по набережной и посетим памятник Муслиму Магомаеву. А еще побываем в местах, где проходили съемки знаменитых советских фильмов. На 2-й день поедем на юг, в заповедник Гобустан, погуляем у грязевых вулканов, посетим мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, проездом обратим внимание на целый лес нефтяных вышек. Пообедаем у моря в рыбном ресторане, в сезон можно искупаться в Каспийском море. 3-й день нашего тура посвятим посещению Культурного центра Гейдара Алиева, тайнам Апшеронского полуострова, а также посетим Восточный рынок, где я покажу вам как нужно торговаться. В 4-й день поедем вглубь страны с ночевкой, чтобы полюбоваться первозданной природой и горными пейзажами, увидеть озеро Нохур и водопад Хал-хал, где сможем порыбачить. Выясним, какая история скрывается в южной части Большого Кавказа на маршруте Баку — Шемаха — Лагич — Габала — Шеки. Ночевка в Шеки. Знаковые локации этого направления:
- Шемахинская Джума-мечеть (VIII век);
- Винный завод Мейсари;
- Ремесленный центр Лагич;
- Горное озеро Нохур;
- Всесезонный курорт Туфандаг (поднимемся по канатной дороге на высоту 2000 м. над уровнем моря);
- Церковь Святого Елисея в удино-албанской деревне;
- Старинный город Шеки;
- Водопад Хал-хал;
- Дворец Шекинских ханов (внесен в Список наследия ЮНЕСКО), караван-сараи, мечеть, местная кондитерская, где готовят вкуснейшую халву, попробуем местное блюдо — шекинский пити;
- Храм в деревне Киш (I в. нашей эры) — «мать» Албанских церквей. На 5-й день возвращаемся в Баку.
Ежедневно в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый и Новый город Баку
- Заповедник Гобустан
- Гейзеры грязевых вулканов
- Мечеть Биби-Эйбат
- Первая нефтяная скважина
- Храм огня Атешгях
- Янардаг (горящая гора)
- Шемахинская Джума-мечеть (VIII век)
- Винный завод Мейсари
- Ремесленный центр Лагич
- Горное озеро Нохур
- Всесезонный курорт Туфандаг (поднимемся по канатной дороге на высоту 2000 м. над уровнем моря)
- Церковь Святого Елисея в удино-албанской деревне
- Старинный город Шеки
- Водопад Хал-хал
- Дворец Шекинских ханов (внесен в Список наследия ЮНЕСКО)
- Караван-сараи, мечеть, местная кондитерская, где готовят вкуснейшую халву, попробуем местное блюдо - шекинский пити
- Храм в деревне Киш (I в. нашей эры) - «мать» Албанских церквей
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание (от 10 $ на человека)
- Входные билеты в музеи (30 $ на человека)
- Проживание в отеле (от 30 $ номер для двоих)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с туристом
Завершение: Старый город Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одевайте одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
C
Chernykh
1 апр 2024
Мы провели 7 счастливых дней в Азербайджане с замечательным человеком - Рашадом, который был не только профессиональным гидом и экскурсоводом, но и очень аккуратным водителем. Благодарим его за интересные рассказы
Я
Яковлева
1 фев 2024
Большое спасибо за отлично организованную экскурсию! Я рекомендую всем воспользоваться его услугами. Всё было организовано очень четко!
Н
Николаева
1 фев 2024
Гид Рашад оказался очень креативным, выбирая интересные маршруты для экскурсий. Его рассказы были захватывающими, а его фотографии и организация отличного обеда с шашлыком из осетра сделали наш день незабываемым. Мы рекомендуем обратиться к нему, если вы хотите получить отличные впечатления от поездки.
Л
Лейфер
1 авг 2022
Благодарим за замечательное путешествие по Азербайджану! Мы отлично отдохнули, узнали много нового и увлекательного, наслаждались Каспийским морем, восхищались горами и водопадами. Баку просто великолепен! Рашад, огромное спасибо за захватывающие экскурсии. Мы обязательно хотим вернуться ещё раз!
T
Timofeev
1 апр 2018
Большое спасибо, Рашаду! Эти дни в Азербайджане были просто неповторимыми. Я даже не представляю, каковы были бы мои впечатления без него в качестве гида. С Рашадом все было увлекательно и очень комфортно, он позволил мне увидеть страну с новой стороны. Он сделал для меня даже больше, чем я мог ожидать! Еще раз огромное спасибо, Рашад!
Тур входит в следующие категории Баку
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