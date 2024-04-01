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о стране и за то, что он гибко адаптировал график движения к нашему маршруту, учитывая все наши пожелания. Мы охватили почти половину страны и все было организовано на высшем уровне. Рашад предоставил нам большую, всегда чистую машину (Mercedes), а также организовал превосходный трансфер в и из аэропорта. Он был очень вежлив и внимателен ко всем нашим потребностям. Я могу смело рекомендовать Рашада всем, кто хочет провести незабываемые дни в Баку и его окрестностях. Мы также провели три незабываемых дня в Баку, посетили Шеки и интересные места по пути, а также побывали в Ленкоране.