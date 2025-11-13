Позавтракаем, после чего в 9:30 начнётся экскурсия, которая продлится весь день. Мы погрузимся в атмосферу столицы: прогуляемся по Ичери-шехер, увидим первую в мире нефтяную вышку, поднимемся на панорамную площадку, откуда открывается вид на город, и сделаем остановку у легендарных Пламенных башен.

Посетим современный Музей ковра, архитектурный центр Гейдара Алиева (кроме понедельника) и проедем по районам, где сосредоточена современная городская инфраструктура. Во время прогулки будет предусмотрен перерыв на обед в ресторане с национальной кухней.

Вечером — отдых в отеле или возможность продолжить знакомство с городом самостоятельно.