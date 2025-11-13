Мои заказы

От столицы до регионов: индивидуальный тур по must-see-локациям Азербайджана

Исследовать исторические центры, заглянуть в горное село Хыналыг и узнать тайны Апшерона
Едем собирать мозаику Азербайджана: от древних улочек Баку до горных пейзажей Хыналыга и уединённых уголков Шеки.

Вы погрузитесь в атмосферу восточной столицы, пройдёте по следам тысячелетней истории, побываете у вечного огня
читать дальше

горы Янардаг и в музеях мирового уровня. Вас ждут высокогорные дороги, самобытные поселения, архитектура Шемахи и прохлада кавказских лесов. Вы увидите грязевые вулканы, храм огнепоклонников, заглянете на восточный рынок. Переезды будут комфортными, а каждая остановка — насыщенной.

Ближайшие даты:
14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Баку

В любое время суток вас встретит водитель и на комфортном автомобиле доставит в отель. После заселения можно будет отдохнуть.

2 день

Обзорная экскурсия по Баку

Позавтракаем, после чего в 9:30 начнётся экскурсия, которая продлится весь день. Мы погрузимся в атмосферу столицы: прогуляемся по Ичери-шехер, увидим первую в мире нефтяную вышку, поднимемся на панорамную площадку, откуда открывается вид на город, и сделаем остановку у легендарных Пламенных башен.

Посетим современный Музей ковра, архитектурный центр Гейдара Алиева (кроме понедельника) и проедем по районам, где сосредоточена современная городская инфраструктура. Во время прогулки будет предусмотрен перерыв на обед в ресторане с национальной кухней.

Вечером — отдых в отеле или возможность продолжить знакомство с городом самостоятельно.

Обзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по БакуОбзорная экскурсия по Баку
3 день

Путешествие в Хыналыг

После завтрака в отеле в 9:00 отправимся в путешествие по северным регионам страны. Поедем в горное село Хыналыг, расположенное высоко в Кавказских горах (зависит от погоды, с октября по конец марта проехать не получится). Долгие годы этот населённый пункт оставался изолированным от остального мира, что позволило сохранить уникальные традиции и архитектуру. По дороге к селу откроются захватывающие виды на горную местность, включая характерные скальные образования и живописные ущелья. Хыналыг часто называют островом среди гор — его расположение и дух действительно создают ощущение отдельного, самобытного мира.

Вечером мы вернёмся в Баку.

Путешествие в ХыналыгПутешествие в ХыналыгПутешествие в Хыналыг
4 день

Гобустан и грязевые вулканы

В 9:00 вас встретит гид, и вы поедете в Гобустан. Это место известно своими петроглифами, возраст которых насчитывает тысячи лет. Мы посетим интерактивный музей, а затем прогуляемся по территории самого заповедника, где скалы и рельеф будто перенесут нас в другой мир. При хорошей погоде направимся к грязевым вулканам — редкому природному явлению. Обычно к вулканам добираются на автомобилях с высоким клиренсом.

Возвращение в Баку — вечером, с возможностью самостоятельных прогулок или отдыха в отеле.

Гобустан и грязевые вулканыГобустан и грязевые вулканыГобустан и грязевые вулканыГобустан и грязевые вулканы
5 день

Переезд в Шеки через Шемаху и Габалу

Утром после завтрака мы отправимся в путешествие по живописным уголкам страны. В 9:00 встреча с водителем и выезд из города. Нас ждёт насыщенный день: мы остановимся у мавзолея Дири Баба, полюбуемся восточной архитектурой Шемахи, увидим каскадный водопад и озеро, скрытое среди гор. Далее маршрут лежит через Габалу — регион, который часто называют местной Швейцарией за его живописные ландшафты и чистый воздух. Мы попробуем блюда региональной кухни и к вечеру прибудем в Шеки, где состоится заселение в отель.

Переезд в Шеки через Шемаху и ГабалуПереезд в Шеки через Шемаху и ГабалуПереезд в Шеки через Шемаху и ГабалуПереезд в Шеки через Шемаху и ГабалуПереезд в Шеки через Шемаху и ГабалуПереезд в Шеки через Шемаху и ГабалуПереезд в Шеки через Шемаху и ГабалуПереезд в Шеки через Шемаху и ГабалуПереезд в Шеки через Шемаху и ГабалуПереезд в Шеки через Шемаху и ГабалуПереезд в Шеки через Шемаху и ГабалуПереезд в Шеки через Шемаху и ГабалуПереезд в Шеки через Шемаху и ГабалуПереезд в Шеки через Шемаху и ГабалуПереезд в Шеки через Шемаху и Габалу
6 день

Знакомство с Шеки, Киш и возвращение в Баку

После завтрака начнётся прогулка по одному из древнейших городов страны. Мы поднимемся к Шекинской крепости, посетим знаменитый Дворец ханов, стены которого украшены тысячами разноцветных витражей, и заглянем в караван-сараи — исторические гостиницы для торговцев. По дороге в село Киш окунёмся в атмосферу старины и познакомимся с местной кухней: отведаем традиционный суп и узнаем, почему шекинская пахлава считается национальным кулинарным символом.

После завершения программы мы вернёмся в Баку.

Знакомство с Шеки, Киш и возвращение в БакуЗнакомство с Шеки, Киш и возвращение в БакуЗнакомство с Шеки, Киш и возвращение в БакуЗнакомство с Шеки, Киш и возвращение в БакуЗнакомство с Шеки, Киш и возвращение в БакуЗнакомство с Шеки, Киш и возвращение в БакуЗнакомство с Шеки, Киш и возвращение в Баку
7 день

Атешгях, Янардаг

В 9:30 начнётся экскурсия по Апшеронскому полуострову, на протяжении веков бывшему стратегически важным регионом из-за богатых залежей нефти и природного газа. Мы посетим средневековую оборонительную крепость, побываем в храме огнепоклонников Атешгях и окажемся у Янардага — горящей горы, где огонь вырывается прямо из земли. Завершится день прогулкой по восточному базару, где можно будет почувствовать пульс местной жизни и приобрести традиционные продукты и сувениры.

После — возвращение в отель и финальная ночь в Баку.

Атешгях, ЯнардагАтешгях, ЯнардагАтешгях, ЯнардагАтешгях, ЯнардагАтешгях, Янардаг
8 день

Окончание тура

Доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1350
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида (только в Баку)
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
  • Услуги гида в Шеки
  • Входные билеты
  • Улучшение вариантов транспорта
  • Медицинская страховка
  • Обратите внимание: стоимость зависит от количества участников
  • 2 гостя - от $1380
  • 3 гостя - от $1735
  • 4+ человек - по запросу
  • Количество участников не ограничено
  • Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джамал
Джамал — Организатор в Баку
Я окончил Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТиС) и вот уже 10 лет с вдохновением открываю Азербайджан для путешественников. Свое дело я построил на простых, но важных принципах: качественная организация,
читать дальше

внимание к деталям и душевный подход. Для меня важно, чтобы каждая поездка была наполнена комфортом, теплотой и впечатлениями, которые останутся с вами навсегда. Я лично подбираю гидов, водителей, отели и рестораны, чтобы вы чувствовали себя в руках профессионалов, которые ценят людей больше, чем деньги. В каждом маршруте я стараюсь показать не просто достопримечательности, но и душу Азербайджана — гостеприимство, искренность и колорит мест, которые невозможно забыть.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Баку

