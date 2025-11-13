Вы погрузитесь в атмосферу восточной столицы, пройдёте по следам тысячелетней истории, побываете у вечного огня
Описание тура
Организационные детали
Виза не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие в Баку
В любое время суток вас встретит водитель и на комфортном автомобиле доставит в отель. После заселения можно будет отдохнуть.
Обзорная экскурсия по Баку
Позавтракаем, после чего в 9:30 начнётся экскурсия, которая продлится весь день. Мы погрузимся в атмосферу столицы: прогуляемся по Ичери-шехер, увидим первую в мире нефтяную вышку, поднимемся на панорамную площадку, откуда открывается вид на город, и сделаем остановку у легендарных Пламенных башен.
Посетим современный Музей ковра, архитектурный центр Гейдара Алиева (кроме понедельника) и проедем по районам, где сосредоточена современная городская инфраструктура. Во время прогулки будет предусмотрен перерыв на обед в ресторане с национальной кухней.
Вечером — отдых в отеле или возможность продолжить знакомство с городом самостоятельно.
Путешествие в Хыналыг
После завтрака в отеле в 9:00 отправимся в путешествие по северным регионам страны. Поедем в горное село Хыналыг, расположенное высоко в Кавказских горах (зависит от погоды, с октября по конец марта проехать не получится). Долгие годы этот населённый пункт оставался изолированным от остального мира, что позволило сохранить уникальные традиции и архитектуру. По дороге к селу откроются захватывающие виды на горную местность, включая характерные скальные образования и живописные ущелья. Хыналыг часто называют островом среди гор — его расположение и дух действительно создают ощущение отдельного, самобытного мира.
Вечером мы вернёмся в Баку.
Гобустан и грязевые вулканы
В 9:00 вас встретит гид, и вы поедете в Гобустан. Это место известно своими петроглифами, возраст которых насчитывает тысячи лет. Мы посетим интерактивный музей, а затем прогуляемся по территории самого заповедника, где скалы и рельеф будто перенесут нас в другой мир. При хорошей погоде направимся к грязевым вулканам — редкому природному явлению. Обычно к вулканам добираются на автомобилях с высоким клиренсом.
Возвращение в Баку — вечером, с возможностью самостоятельных прогулок или отдыха в отеле.
Переезд в Шеки через Шемаху и Габалу
Утром после завтрака мы отправимся в путешествие по живописным уголкам страны. В 9:00 встреча с водителем и выезд из города. Нас ждёт насыщенный день: мы остановимся у мавзолея Дири Баба, полюбуемся восточной архитектурой Шемахи, увидим каскадный водопад и озеро, скрытое среди гор. Далее маршрут лежит через Габалу — регион, который часто называют местной Швейцарией за его живописные ландшафты и чистый воздух. Мы попробуем блюда региональной кухни и к вечеру прибудем в Шеки, где состоится заселение в отель.
Знакомство с Шеки, Киш и возвращение в Баку
После завтрака начнётся прогулка по одному из древнейших городов страны. Мы поднимемся к Шекинской крепости, посетим знаменитый Дворец ханов, стены которого украшены тысячами разноцветных витражей, и заглянем в караван-сараи — исторические гостиницы для торговцев. По дороге в село Киш окунёмся в атмосферу старины и познакомимся с местной кухней: отведаем традиционный суп и узнаем, почему шекинская пахлава считается национальным кулинарным символом.
После завершения программы мы вернёмся в Баку.
Атешгях, Янардаг
В 9:30 начнётся экскурсия по Апшеронскому полуострову, на протяжении веков бывшему стратегически важным регионом из-за богатых залежей нефти и природного газа. Мы посетим средневековую оборонительную крепость, побываем в храме огнепоклонников Атешгях и окажемся у Янардага — горящей горы, где огонь вырывается прямо из земли. Завершится день прогулкой по восточному базару, где можно будет почувствовать пульс местной жизни и приобрести традиционные продукты и сувениры.
После — возвращение в отель и финальная ночь в Баку.
Окончание тура
Доставим вас в аэропорт ко времени обратного рейса.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1350
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида (только в Баку)
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание
- Услуги гида в Шеки
- Входные билеты
- Улучшение вариантов транспорта
- Медицинская страховка
- Обратите внимание: стоимость зависит от количества участников
- 2 гостя - от $1380
- 3 гостя - от $1735
- 4+ человек - по запросу
- Количество участников не ограничено
- Тур проводится только для вашей компании в любые удобные даты