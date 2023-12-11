Баку — город ветров, как его называли в древности. Он растянут на Апшеронском полуострове и открыт всем ветрам. В этом трехдневном туре мы с вами познакомимся с Баку и его окрестностями.
Вы услышите древнюю историю города, легенды и мифы, попробуете интересные, уникальные, неповторимые по вкусу блюда национальной кухни, увидите здешний Марс, Храм огня, Горящую гору и не только!
Вы услышите древнюю историю города, легенды и мифы, попробуете интересные, уникальные, неповторимые по вкусу блюда национальной кухни, увидите здешний Марс, Храм огня, Горящую гору и не только!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
День 1: Знакомство с Баку Первый день тура мы посвятим знакомству с Баку. Город состоит из двух частей — Внутреннего города и Внешнего. Внутренний город называют Старым городом. В нем до наших дней сохранились древние архитектурные здания — Девичья башня, Дворец Ширваншахов, Крепостная стена, которые внесены в Cписок всемирного наследия ЮНЕСКО. Также Старый город в советскую эпоху был кинодромом советских фильмов, где снимались фрагменты из фильмов «Бриллиантовая рука», «Человек-амфибия», «Тегеран-43», «Доктор Айболит». Эти места являются культовыми, и мы их тоже посетим. После пешей прогулки по Старому городу познакомимся с Внешним городом, выйдя из Крепостных стен. Поднимемся на высокую точку — Нагорный парк, где увидим город с высоты птичьего полета. Посетим мемориалы, посвященные героям азербайджанского народа, покатаемся на фуникулере, погуляем на набережной, проплывем на местных гондолах по Бакинской Венеции. Покатаемся по архитектурным улицам Баку, поближе увидим Париж Кавказа — так город Баку называли в XIX веке. Расскажу об истории дворцов нефтяных королей — азербайджанцев, которые весь свой вклад внесли на стройку Внешнего города. После нашей ознакомительной экскурсии по Баку мы посетим национальный ресторан, где попробуем вкусные блюда со знаменитыми винами Азербайджана. После незабываемых впечатлений я отвезу вас обратно, к адресу вашего проживания. День 2: Музеи древности и Марс Во второй день нашего тура мы поедем в южную часть Баку — знакомиться с заповедником Гобустан, внесенным в Cписок всемирного наследия ЮНЕСКО. Гобустан — древняя стоянка человека. Здесь жили люди, и свой образ жизни они изобразили на стенах пещер. В заповеднике мы посетим два музея:
интерактивный, построенный в 2011 году, где познакомимся с историей заповедника;
после поднимемся в горы, в музей под открытым небом, где увидим наскальные рисунки в пещерах, которые сохранились до наших дней с периода верхнего палеолита до средневековья. Также поедем на гейзеры грязевых вулканов, где построили лечебницу. В мире есть около 800 грязевых вулканов и из них более 350 находятся на территории Азербайджана. Эти гейзеры грязевых вулканов можно назвать Азербайджанским Марсом. По возвращении в Баку посетим одну из знаменитых мечетей Исламского мира Биби-Эйбат, где похоронен один из потомков пророка Мухаммеда. Мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, построенная в XIII веке, является местом для местных, а также иностранных паломников. Каждый год его посещают 10 тысяч людей, чтобы загадать желания. Мы с вами тоже можем посетить усыпальницу, помолиться Всевышнему, загадать желания. После такого интересного и насыщенного дня, проголодавшиеся, мы пообедаем у моря в рыбном ресторане, где будем пробовать каспийскую рыбу с белым азербайджанским вином или с черным азербайджанским чаем. День 3: Храм огня и горящая гора Третий день нашего тура мы посвятим посещению Культурного центра Гейдара Алиева и тайнам Апшеронского полуострова. Культурный центр Гейдара Алиева построен в 2007-2012 годах, в нем находится музей, посвященный национальному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву. Мы увидим:.
после поднимемся в горы, в музей под открытым небом, где увидим наскальные рисунки в пещерах, которые сохранились до наших дней с периода верхнего палеолита до средневековья. Также поедем на гейзеры грязевых вулканов, где построили лечебницу. В мире есть около 800 грязевых вулканов и из них более 350 находятся на территории Азербайджана. Эти гейзеры грязевых вулканов можно назвать Азербайджанским Марсом. По возвращении в Баку посетим одну из знаменитых мечетей Исламского мира Биби-Эйбат, где похоронен один из потомков пророка Мухаммеда. Мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, построенная в XIII веке, является местом для местных, а также иностранных паломников. Каждый год его посещают 10 тысяч людей, чтобы загадать желания. Мы с вами тоже можем посетить усыпальницу, помолиться Всевышнему, загадать желания. После такого интересного и насыщенного дня, проголодавшиеся, мы пообедаем у моря в рыбном ресторане, где будем пробовать каспийскую рыбу с белым азербайджанским вином или с черным азербайджанским чаем. День 3: Храм огня и горящая гора Третий день нашего тура мы посвятим посещению Культурного центра Гейдара Алиева и тайнам Апшеронского полуострова. Культурный центр Гейдара Алиева построен в 2007-2012 годах, в нем находится музей, посвященный национальному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву. Мы увидим:.
• после поднимемся в горы, в музей под открытым небом, где увидим наскальные рисунки в пещерах, которые сохранились до наших дней с периода верхнего палеолита до средневековья. Также поедем на гейзеры грязевых вулканов, где построили лечебницу. В мире есть около 800 грязевых вулканов и из них более 350 находятся на территории Азербайджана. Эти гейзеры грязевых вулканов можно назвать Азербайджанским Марсом. По возвращении в Баку посетим одну из знаменитых мечетей Исламского мира Биби-Эйбат, где похоронен один из потомков пророка Мухаммеда. Мечеть с усыпальницей Биби-Эйбат, построенная в XIII веке, является местом для местных, а также иностранных паломников. Каждый год его посещают 10 тысяч людей, чтобы загадать желания. Мы с вами тоже можем посетить усыпальницу, помолиться Всевышнему, загадать желания. После такого интересного и насыщенного дня, проголодавшиеся, мы пообедаем у моря в рыбном ресторане, где будем пробовать каспийскую рыбу с белым азербайджанским вином или с черным азербайджанским чаем. День 3: Храм огня и горящая гора Третий день нашего тура мы посвятим посещению Культурного центра Гейдара Алиева и тайнам Апшеронского полуострова. Культурный центр Гейдара Алиева построен в 2007-2012 годах, в нем находится музей, посвященный национальному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву. Мы увидим:
- выставку ретро-машин, принадлежащих Федерации автомобилей Азербайджана, одну из самых дорогих коллекций мира;
- выставку Мини-Азербайджан, Жемчужины Азербайджана, Ковровую и Кукольную выставку. На Апшеронском полуострове по сей день горит земля. Из недр на поверхность почвы вырывается природный газ, сопровождающийся огнем. Уже больше 3000 лет горит огонь. Посетим это место, которое местные называют Янардаг — горящая гора, одно из чудес нашей планеты. Атешгях — храм огня, так сейчас называют это святое место. Строительство храма началось в 1713 году индусами на основе старого храма, построенного во II тысячелетии до нашей эры. В наши дни храм действует как музей. После незабываемого дня мы поедем на торжественный ужин в национальный ресторан с живой музыкой.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый город Баку
- Новый Баку
- Гобустан
- Гейзеры грязевых вулканов
- Мечеть на скале
- Атешгях
- Янардаг
- Розовое озеро Масазыр
- Мечеть Биби-Эйбат
- Первая нефтяная скважина в мире
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный транспорт
- Трансфер в аэропорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей (25$/взрослый, для детей до 12 лет бесплатно)
- Питание (национальные блюда не в туристических заведениях, средний чек от 10 до 20$ за человека).
- Проживание (не предусмотрено, после дневной программы туристов доставляют обратно, по месту их пребывания в городе)
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Детали обсудим в мессенджере +994552556154 (Telegram, WhatsApp, Viber)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
11 дек 2023
Спасибо Рашаду за чудесные три дня в Азербайджане, интересные экскурсии, гостеприимство и заботу. Однозначно рекомендую этого гида для знакомства с чудесной страной.
Я
Ярославская
1 дек 2023
Благодарим Рашада за чудесные три дня в Азербайджане, за интересные экскурсии, гостеприимство и заботу. Определенно рекомендую этого гида для знакомства с прекрасной страной.
Е
Екатерина
25 сен 2023
У нас было всего 3 дня для знакомства с Азербайджаном, и за это короткое время благоадаря Рашаду мы смогли познакомиться не только с историческими достопримечательностями, но и с природой, культурой, людьми, которые живут в этой чудесной стране. С выбором гида однозначно не ошиблись! Большое спасибо!
О
Ольга
27 авг 2023
Всем хочу порекомендовать замечательного гида Рашада. Вместе с ним мы ездили на три экскурсии, которые нам очень понравились. Рашад интересно рассказывает, выделяя особо важные моменты, всегда доброжелательный, тактичный, идет навстречу пожеланиям туристов.
Н
Нурметова
1 авг 2023
Выражаем огромную благодарность Рашаду за незабываемое путешествие! Одним словом можно описать — Восторг. Он полностью оправдал наши ожидания и даже превзошел их. Наш гид Рашад профессионален, общительный и интересный рассказчик!
Г
Галина
24 июл 2023
Для нас три дня с Рашадом пролетели как одно мгновение! Столько ярких и положительных впечатлений, рассказов, эмоций! Очень насыщенная, яркая поездка! Хочется приехать снова, ведь столько интересного ещё можно услышать и увидеть и попробовать! До новых встреч!
Л
Любовь
28 мая 2023
Спасибо огромное за экскурсию! Очень профессионально, ненавязчиво и интересно. Рекомендуем.
А
Андрей
10 фев 2023
Три незабываемых дня в Азербайджане, насыщенные событиями, полными национального самобытного колорита, гостеприимства и радушия! Большое спасибо Рашиду Намазову за профессионализм, пунктуальность и внимание!
И
Ирина
26 сен 2022
Спасибо большое Рашаду за экскурсию. Все было на высшем уровне.
Б
Баскакова
1 мар 2018
Нам действительно повезло с выбором гида. Рашад - человек с обширными знаниями, внимательный и приятный в общении. За короткое время он смог представить нам город и поделиться множеством интересной информации.
Тур входит в следующие категории Баку
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