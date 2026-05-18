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Красивые виды и панорамы Гродно

Найдено 4 экскурсии в категории «Панорамы» в Гродно, цены от 1140 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Главные и тайные места Гродно
Пешая
2.5 часа
184 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Главные и тайные места Гродно
Погулять по историческому центру города и прикоснуться к его богатому прошлому на обзорной экскурсии
Начало: У Фарного костёла
«Панораму долины реки Неман с Замковой горы»
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 6850 ₽ за всё до 6 чел.
Гродненская кругосветка: большая автопешеходная экскурсия
На машине
4 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродненская кругосветка: большая автопешеходная экскурсия
Осмотреть все достопримечательности города с комфортом, ветерком и лучшими фуд - и фотолокациями
Начало: У Фарного костёла
«Неманские холмы, с которых открывается панорама на королевский Гродно»
16 авг в 09:30
26 авг в 10:00
от 14 200 ₽ за всё до 4 чел.
Закулисье Гродно: прогулка + посещение старейшего Театра кукол Беларуси
Пешая
2.5 часа
-
5%
Групповая
до 22 чел.
Закулисье Гродно: прогулка + посещение старейшего Театра кукол Беларуси
Исследовать город с исторических, кинематографических и театральных сторон
Начало: У драмтеатра
«Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасная панорама исторического центра»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
12 авг в 11:15
13 авг в 11:15
1140 ₽1200 ₽ за человека
Романтическая фотопрогулка с лучшими видами Гродно
Пешая
30 минут
Фотопрогулка
до 10 чел.
Романтическая фотопрогулка с лучшими видами Гродно
Старинная церковь, вид на Старый замок и живописные панорамы Немана
Начало: Гродно, район Каложа, встречаемся у памятного камн...
Завтра в 13:00
18 авг в 13:00
от 3650 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Гродненская кругосветка: большая автопешеходная экскурсия
Дата посещения: 14 мая 2026
Спасибо огромное за экскурсию! Привозили в Гродно друзей из Москвы. Все остались очень довольны, несмотря на солидный возраст нашей компании
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и длительность экскурсии. Наш гид Андрей очень компетентный, профессиональный специалист, влюбленный в родной город и свою работу, с хорошо поставленной грамотной речью, и добрый, чуткий и внимательный человек. Отдельная благодарность водителю автомобиля: машина всегда парковалась как можно ближе к нужным локациям.Экскурсия насыщенная: много интересных исторических мест и информации. Гродно красивый душевный город, из которого не хотелось уезжать. Наверняка приедем ещё!
С огромной признательностью, минчане и москвичи.

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Н
Гродненская кругосветка: большая автопешеходная экскурсия
Дата посещения: 5 мая 2026
Хотим поблагодарить экскурсовода Андрея! у нас была экскурсия по Гродно, продолжительностью 4 часа. Время пролетело как один миг. Было очень познавательно, интересно, захватывающе! Прекрасный слог подачи исторического наследия!
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Л
Главные и тайные места Гродно
Дата посещения: 6 апр 2026
Спасибо за увлекательный рассказ. Динамично и много интересных фактов.
Тёплая атмосфера.
Спасибо за увлекательный рассказ. Динамично и много интересных фактов.
Спасибо за увлекательный рассказ. Динамично и много интересных фактов.
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В
Главные и тайные места Гродно
Дата посещения: 31 дек 2025
Экскурсия очень понравилась. Предоставленный материал был очень содержательным и обьемным.
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А
Главные и тайные места Гродно
Дата посещения: 7 мая 2025
Хочу выразить благодарность нашему гиду Андрею за прекрасно проведённую экскурсию по Гродно. Это было настоящее погружение в многовековую историю. Андрей
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не только мастерски владеет фактами, но и умеет увлекательно их преподнести. Особенно впечатлило, как глубоко и интересно он рассказывал о религиозных и исторических аспектах, чувствуется огромный багаж знаний. Спасибо за насыщенную и познавательную экскурсию!

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С
Главные и тайные места Гродно
Спасибо Андрею за интересную и познавательную экскурсию по г. Гродно.
Все рекомендуем!
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О
Главные и тайные места Гродно
Экскурсия понравилась. Андрей прекрасный рассказчик, отличная речь, интересные факты. Привел и показал замечательные "тайные дворики", которые сразу погружают в атмосферу города. Рекомендую этого экскурсовода!
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Екатерина
Главные и тайные места Гродно
Хотим сказать БОЛЬШОЕ спасибо Андрею за интересную и познавательную экскурсию по Гродно. Маршрут составлен грамотно, материал изложен понятно, на все
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наши вопросы мы получили ответы. Время экскурсии пролетело незаметно, даже не хотелось расставаться! Если вы хотите узнать об истории этой прекрасной земли рекомендуем обращаться к Андрею!

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Е
Главные и тайные места Гродно
Всем добрый день! Мы приехали в Гродно из Москвы, заказали индивидуальную экскурсию на 5 человек на этом сайте еще из
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Москвы. По отзывам выбрали Андрея и не пожалели! 3 часа хорошего рассказа и исчерпывающей информации, ответы на все наши вопросы. Андрей - знаток истории города! У него хороший русский язык, что важно, когда слушаешь. Думали, что 3 часа пешком будет тяжело - но нет, ОСИЛИЛИ!!!! Если кому-то тяжело пешком - можно заказать экскурсию с машиной, это тоже предусмотрено.
Андрей, СПАСИБО за то, что вы нам показали Гродно, а мы его полюбили.
С уважением и любовью к Беларусь, девушки из Москвы.

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Н
Главные и тайные места Гродно
Андрей отличный гид, знающий город и историю. Моей семье понравилась обзорная пешая экскурсия. Привет из Москвы. Спасибо
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Всего 240 отзывов в Гродно в категории "Панорамы"

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Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гродно
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Главные и тайные места Гродно;
  2. Гродненская кругосветка: большая автопешеходная экскурсия;
  3. Закулисье Гродно: прогулка + посещение старейшего Театра кукол Беларуси;
  4. Романтическая фотопрогулка с лучшими видами Гродно.
Какие места ещё посмотреть в Гродно
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый и Новый замки;
  2. Пожарная каланча;
  3. Борисоглебская церковь;
  4. Кафедральный собор Святого Франциска Ксаверия;
  5. Советская улица;
  6. Мирский замок;
  7. Несвижский замок;
  8. Набережная;
  9. Старый город;
  10. Беловежская пуща.
Сколько стоит экскурсия по Гродно в августе 2026
Сейчас в Гродно в категории "Панорамы" можно забронировать 4 экскурсии от 1140 до 14 200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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