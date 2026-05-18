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Индивидуальная
до 6 чел.
Главные и тайные места Гродно
Погулять по историческому центру города и прикоснуться к его богатому прошлому на обзорной экскурсии
Начало: У Фарного костёла
«Панораму долины реки Неман с Замковой горы»
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 6850 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродненская кругосветка: большая автопешеходная экскурсия
Осмотреть все достопримечательности города с комфортом, ветерком и лучшими фуд - и фотолокациями
Начало: У Фарного костёла
«Неманские холмы, с которых открывается панорама на королевский Гродно»
16 авг в 09:30
26 авг в 10:00
от 14 200 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Групповая
до 22 чел.
Закулисье Гродно: прогулка + посещение старейшего Театра кукол Беларуси
Исследовать город с исторических, кинематографических и театральных сторон
Начало: У драмтеатра
«Поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасная панорама исторического центра»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
12 авг в 11:15
13 авг в 11:15
1140 ₽
1200 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 10 чел.
Романтическая фотопрогулка с лучшими видами Гродно
Старинная церковь, вид на Старый замок и живописные панорамы Немана
Начало: Гродно, район Каложа, встречаемся у памятного камн...
Завтра в 13:00
18 авг в 13:00
от 3650 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 14 мая 2026
Спасибо огромное за экскурсию! Привозили в Гродно друзей из Москвы. Все остались очень довольны, несмотря на солидный возраст нашей компании
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Н
Дата посещения: 5 мая 2026
Хотим поблагодарить экскурсовода Андрея! у нас была экскурсия по Гродно, продолжительностью 4 часа. Время пролетело как один миг. Было очень познавательно, интересно, захватывающе! Прекрасный слог подачи исторического наследия!
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Л
Дата посещения: 6 апр 2026
Спасибо за увлекательный рассказ. Динамично и много интересных фактов.
Тёплая атмосфера.
Тёплая атмосфера.
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В
Дата посещения: 31 дек 2025
Экскурсия очень понравилась. Предоставленный материал был очень содержательным и обьемным.
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А
Дата посещения: 7 мая 2025
Хочу выразить благодарность нашему гиду Андрею за прекрасно проведённую экскурсию по Гродно. Это было настоящее погружение в многовековую историю. Андрей
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С
Спасибо Андрею за интересную и познавательную экскурсию по г. Гродно.
Все рекомендуем!
Все рекомендуем!
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О
Экскурсия понравилась. Андрей прекрасный рассказчик, отличная речь, интересные факты. Привел и показал замечательные "тайные дворики", которые сразу погружают в атмосферу города. Рекомендую этого экскурсовода!
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Хотим сказать БОЛЬШОЕ спасибо Андрею за интересную и познавательную экскурсию по Гродно. Маршрут составлен грамотно, материал изложен понятно, на все
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Е
Всем добрый день! Мы приехали в Гродно из Москвы, заказали индивидуальную экскурсию на 5 человек на этом сайте еще из
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Н
Андрей отличный гид, знающий город и историю. Моей семье понравилась обзорная пешая экскурсия. Привет из Москвы. Спасибо
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Всего 240 отзывов в Гродно в категории "Панорамы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Панорамы»
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