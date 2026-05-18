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Москвы. По отзывам выбрали Андрея и не пожалели! 3 часа хорошего рассказа и исчерпывающей информации, ответы на все наши вопросы. Андрей - знаток истории города! У него хороший русский язык, что важно, когда слушаешь. Думали, что 3 часа пешком будет тяжело - но нет, ОСИЛИЛИ!!!! Если кому-то тяжело пешком - можно заказать экскурсию с машиной, это тоже предусмотрено.

Андрей, СПАСИБО за то, что вы нам показали Гродно, а мы его полюбили.

С уважением и любовью к Беларусь, девушки из Москвы.