Познакомиться со всеми знаковыми достопримечательностями города в самое красивое время суток
Магия иллюминации, как и любому городу, очень к лицу белорусской столице. Огни подчёркивают современные сооружения и придают волшебство средневековым постройкам.
Вы ощутите вечернюю атмосферу Минска, посетите места, где живёт память разных эпох, и через историю, архитектуру, легенды памятников увидите, как многогранен характер и облик нашего гостеприимного города.
Минские ворота. Парадный въезд в столицу придаёт торжественности и монументальности, а также является визитной карточкой города
Красный Костёл. Праздничный, утончённый и «богатый» храм из красного кирпича, украшающий одну из главных площадей Минска
Проспект Независимости
От площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, успевший поменять уже целых 14 названий! Проспект Независимости — единственный пример столь продолжительного участка городской застройки, где полностью сохранили единство формы и стиля. В путешествии вы разберётесь, почему центральная и крупнейшая магистраль Минска считается произведением искусства и важным хранителем памяти.
Площадь Свободы
Помимо современного центра с Домом Правительства, в белорусской столице сохранился центр исторический с символом городского самоуправления — ратушей. Изящные улочки с причудливыми линиями домов, старинные храмы и монастыри — всё это придает площади Свободы особый колорит, который сможете почувствовать и вы.
Минское замчище
Небольшой холм на набережной Свислочи, а также макет фундамента первого городского храма в натуральную величину — вот, пожалуй, всё, что сегодня напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь, у слияния двух рек, был основан и окружён земляным валом древний Менск. О легендах и преданиях этого живописного места — в нашей программе. Троицкое предместье. В начале 16 века возвели Троицкий монастырь с церковью, вокруг которых и сформировался одноимённый жилой квартал. На его самобытных улочках вы рассмотрите сохранившиеся разноцветные домики, а также стилизованные кофейни и музеи Остров мужества и скорби. Отдельное место в маршруте занимает место памяти и скорби о трёх тысячах белорусских ребят, которые волей судьбы стали воинами-интернационалистами и погибли в Афганистане Музей истории Великой Отечественной войны (внешний осмотр) — величественное здание, впечатляющее масштабами и символизмом, в нём гармонично соединились монументальность и современные технологии Спортивный комплекс Минск-Арена (внешний осмотр). Далее в программе домашняя арена ХК «Динамо» и одно из самых современных сооружений Европы для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Поговорим о грандиозном проекте комплекса и его внутренней жизни Национальная библиотека Беларуси (внешний осмотр). Необычное архитектурное решение здания удивит вас своей формой. Представьте: этот огромный алмаз вмещает миллионы книг!
Организационные детали
В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел.), услуги сопровождающего экскурсовода по всему маршруту
Сбор группы начинается за 15 минут до отправления
Доплата за экскурсию производится перед посадкой в автобус наличными в белорусских рублях или картой «Мир» через терминал. В выходные дни доплата принимается только онлайн по ссылке организатора
Стоимость устанавливается в белорусских рублях. При оплате картой списание в российских рублях может отличаться от суммы, указанной на сайте, в зависимости от курса банка, выпустившего вашу карту
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города на ж/д вокзале Минска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 26650 туристов
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Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 184 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
Нелля
Отличная обзорная экскурсия и замечательный гид.
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K
Kirill
Все как в описании. Увидел все достропримечательности Минска. Интересно. Все вовремя, без задержек.
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М
Мария
Отличная обзорная экскурсия. Экскурсовод была потрясающая!
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Г
Гончаренко
Спасибо за обзорную экскурсию. Видно,что экскурсовод не просто отрабатывает программу, но искренне любит свой город и своё дело. Интересно всем: и взрослым, и детям.
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Л
Любовь
Благодарю за чудесный обзор! Рекомендую всем!
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Т
Татьяна
Купили с подругой экскурсию вечерний Минск. Утром рано приехали и решили прогуляться сами. Вечером с чувством,толком и расстановкой слушали и понимали, что посмотрели. Три часа пролетели настолько быстро, что особо никто не хотел не сходиться. Спасибо большое за интересную, познавательную информацию. Особая благодарность гиду. ❤️❤️🌹
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