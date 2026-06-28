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По вечернему Минску - на автобусе и пешком

Познакомиться со всеми знаковыми достопримечательностями города в самое красивое время суток
Магия иллюминации, как и любому городу, очень к лицу белорусской столице. Огни подчёркивают современные сооружения и придают волшебство средневековым постройкам.

Вы ощутите вечернюю атмосферу Минска, посетите места, где живёт память разных эпох, и через историю, архитектуру, легенды памятников увидите, как многогранен характер и облик нашего гостеприимного города.
4.6
184 отзыва
По вечернему Минску - на автобусе и пешком
По вечернему Минску - на автобусе и пешком
По вечернему Минску - на автобусе и пешком

Описание экскурсии

Минские ворота. Парадный въезд в столицу придаёт торжественности и монументальности, а также является визитной карточкой города

Красный Костёл. Праздничный, утончённый и «богатый» храм из красного кирпича, украшающий одну из главных площадей Минска

Проспект Независимости

От площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, успевший поменять уже целых 14 названий! Проспект Независимости — единственный пример столь продолжительного участка городской застройки, где полностью сохранили единство формы и стиля. В путешествии вы разберётесь, почему центральная и крупнейшая магистраль Минска считается произведением искусства и важным хранителем памяти.

Площадь Свободы

Помимо современного центра с Домом Правительства, в белорусской столице сохранился центр исторический с символом городского самоуправления — ратушей. Изящные улочки с причудливыми линиями домов, старинные храмы и монастыри — всё это придает площади Свободы особый колорит, который сможете почувствовать и вы.

Минское замчище

Небольшой холм на набережной Свислочи, а также макет фундамента первого городского храма в натуральную величину — вот, пожалуй, всё, что сегодня напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь, у слияния двух рек, был основан и окружён земляным валом древний Менск. О легендах и преданиях этого живописного места — в нашей программе.
Троицкое предместье. В начале 16 века возвели Троицкий монастырь с церковью, вокруг которых и сформировался одноимённый жилой квартал. На его самобытных улочках вы рассмотрите сохранившиеся разноцветные домики, а также стилизованные кофейни и музеи
Остров мужества и скорби. Отдельное место в маршруте занимает место памяти и скорби о трёх тысячах белорусских ребят, которые волей судьбы стали воинами-интернационалистами и погибли в Афганистане
Музей истории Великой Отечественной войны (внешний осмотр) — величественное здание, впечатляющее масштабами и символизмом, в нём гармонично соединились монументальность и современные технологии
Спортивный комплекс Минск-Арена (внешний осмотр). Далее в программе домашняя арена ХК «Динамо» и одно из самых современных сооружений Европы для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Поговорим о грандиозном проекте комплекса и его внутренней жизни
Национальная библиотека Беларуси (внешний осмотр). Необычное архитектурное решение здания удивит вас своей формой. Представьте: этот огромный алмаз вмещает миллионы книг!

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт (комфортный автобус или микроавтобус, если группа менее 19 чел.), услуги сопровождающего экскурсовода по всему маршруту
  • Сбор группы начинается за 15 минут до отправления
  • Доплата за экскурсию производится перед посадкой в автобус наличными в белорусских рублях или картой «Мир» через терминал. В выходные дни доплата принимается только онлайн по ссылке организатора
  • Стоимость устанавливается в белорусских рублях. При оплате картой списание в российских рублях может отличаться от суммы, указанной на сайте, в зависимости от курса банка, выпустившего вашу карту
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 18:00

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1675 ₽
Дети до 18 лет1675 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города на ж/д вокзале Минска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 26650 туристов
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Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 184 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
137
4
27
3
15
2
4
1
1
Н
Отличная обзорная экскурсия и замечательный гид.
Отличная обзорная экскурсия и замечательный гид.
Отличная обзорная экскурсия и замечательный гид.
Отличная обзорная экскурсия и замечательный гид.
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K
Все как в описании. Увидел все достропримечательности Минска.
Интересно. Все вовремя, без задержек.
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М
Отличная обзорная экскурсия. Экскурсовод была потрясающая!
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Г
Спасибо за обзорную экскурсию. Видно,что экскурсовод не просто отрабатывает программу, но искренне любит свой город и своё дело. Интересно всем: и взрослым, и детям.
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Л
Благодарю за чудесный обзор! Рекомендую всем!
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Т
Купили с подругой экскурсию вечерний Минск. Утром рано приехали и решили прогуляться сами. Вечером с чувством,толком и расстановкой слушали и понимали, что посмотрели. Три часа пролетели настолько быстро, что особо никто не хотел не сходиться. Спасибо большое за интересную, познавательную информацию. Особая благодарность гиду. ❤️❤️🌹
Купили с подругой экскурсию вечерний Минск. Утром рано приехали и решили прогуляться сами. Вечером с чувством,толком
Купили с подругой экскурсию вечерний Минск. Утром рано приехали и решили прогуляться сами. Вечером с чувством,толком
Купили с подругой экскурсию вечерний Минск. Утром рано приехали и решили прогуляться сами. Вечером с чувством,толком
Купили с подругой экскурсию вечерний Минск. Утром рано приехали и решили прогуляться сами. Вечером с чувством,толком
Купили с подругой экскурсию вечерний Минск. Утром рано приехали и решили прогуляться сами. Вечером с чувством,толком
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