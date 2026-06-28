Магия иллюминации, как и любому городу, очень к лицу белорусской столице. Огни подчёркивают современные сооружения и придают волшебство средневековым постройкам. Вы ощутите вечернюю атмосферу Минска, посетите места, где живёт память разных эпох, и через историю, архитектуру, легенды памятников увидите, как многогранен характер и облик нашего гостеприимного города.

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Описание экскурсии

Минские ворота. Парадный въезд в столицу придаёт торжественности и монументальности, а также является визитной карточкой города

Красный Костёл. Праздничный, утончённый и «богатый» храм из красного кирпича, украшающий одну из главных площадей Минска

Проспект Независимости

От площади Независимости берёт своё начало одноимённый проспект, успевший поменять уже целых 14 названий! Проспект Независимости — единственный пример столь продолжительного участка городской застройки, где полностью сохранили единство формы и стиля. В путешествии вы разберётесь, почему центральная и крупнейшая магистраль Минска считается произведением искусства и важным хранителем памяти.

Площадь Свободы

Помимо современного центра с Домом Правительства, в белорусской столице сохранился центр исторический с символом городского самоуправления — ратушей. Изящные улочки с причудливыми линиями домов, старинные храмы и монастыри — всё это придает площади Свободы особый колорит, который сможете почувствовать и вы.

Минское замчище

Небольшой холм на набережной Свислочи, а также макет фундамента первого городского храма в натуральную величину — вот, пожалуй, всё, что сегодня напоминает о средневековой крепости. По одной из версий, здесь, у слияния двух рек, был основан и окружён земляным валом древний Менск. О легендах и преданиях этого живописного места — в нашей программе.

Троицкое предместье. В начале 16 века возвели Троицкий монастырь с церковью, вокруг которых и сформировался одноимённый жилой квартал. На его самобытных улочках вы рассмотрите сохранившиеся разноцветные домики, а также стилизованные кофейни и музеи

Остров мужества и скорби. Отдельное место в маршруте занимает место памяти и скорби о трёх тысячах белорусских ребят, которые волей судьбы стали воинами-интернационалистами и погибли в Афганистане

Музей истории Великой Отечественной войны (внешний осмотр) — величественное здание, впечатляющее масштабами и символизмом, в нём гармонично соединились монументальность и современные технологии

Спортивный комплекс Минск-Арена (внешний осмотр). Далее в программе домашняя арена ХК «Динамо» и одно из самых современных сооружений Европы для проведения международных спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Поговорим о грандиозном проекте комплекса и его внутренней жизни

Национальная библиотека Беларуси (внешний осмотр). Необычное архитектурное решение здания удивит вас своей формой. Представьте: этот огромный алмаз вмещает миллионы книг!

Организационные детали