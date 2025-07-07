Экскурсия по Минску предлагает погружение в историю и современность города.
Гостей ждут прогулки по старому городу с его древними монастырями и храмами, посещение проспекта Независимости с его сталинскими архитектурными шедеврами, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю
- 🌆 Уникальные архитектурные шедевры
- 📚 Интересные рассказы о знаменитостях
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🏙️ Открытие современного Минска
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Старый город
- Проспект Независимости
- Площадь Независимости
- Красный костёл
- Дом правительства
- Пищаловский замок
Описание экскурсии
- Старый город с древними монастырями и храмами, ратушей, уютными улочками и смотровой площадкой
- Главный проспект города — проспект Независимости со сталинскими архитектурными шедеврами, ГУМом и «Лакомкой», почтамтом и зданием КГБ — и не только
- Площадь Независимости и рядом — Красный костёл, Дом правительства, Пищаловский замок, доходные дома и университеты
Я расскажу и про историю города, и про достопримечательности, мимо которых будем проходить, и про известных людей, которые связаны с Минском. Поговорим и про современный Минск — чем сегодня живёт город, как развивается. И не только!
Организационные детали
Я с удовольствием учту ваши пожелания, если в вашей компании или семье несколько поколений — и адаптирую экскурсию под вас.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Минской ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 107 туристов
Минчанка в третьем поколении. С 2012 года провожу экскурсии по родному городу и Беларуси. Активно путешествую по своей родине и посетила все 115 городов страны. С детства увлекаюсь историей и изучением иностранных языков. Составляю эксклюзивные авторские экскурсионные маршруты, владею множеством интересных фактов и легенд.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
7 июл 2025
Экскурсия с Дарьей - это не просто прогулка по городу, это настоящее путешествие во времени и пространстве, полное эмоций, неожиданных открытий и живых историй. С первых минут чувствуешь, что перед
Ю
Юлия
22 мая 2025
Экскурсия просто Супер!!! Дарья заинтересовала с первых минут общения! Все доступно, понятно и увлекательно! У нас была большая компания 10 человек и все восторга от знакомства с Минском! Теперь хочется посетить и другие дорога Беларуси! Очень рекомендуем!!!
А
Александра
6 мая 2025
Спасибо Дарье за прекрасную экскурсию и приятное человеческое общение! Дарья живая, энергичная, увлеченная, нашла контакт с детьми, гибко перестроила маршрут под наш запрос. Смело рекомендуем Дарью!!!
В
Вадим
4 мая 2025
Стоимость данной индивидуальной экскурсии, на мой взгляд, слишком высокая и не соответствует ожиданиям.
Минусы:
1) Недостаточно исторических деталей и малоизвестных фактов.
2) По сравнению со многими другими экскурсоводами в данном случае рассказ ведется медленно, с большими паузами, чтобы растянуть имеющийся материал на оплаченное время.
3) очень высокая цена
Плюсы:
Посещение некоторых малоизвестных мест и интересных достопримечательностей в городе.

1) Недостаточно исторических деталей и малоизвестных фактов.
2) По сравнению со многими другими экскурсоводами в данном случае рассказ ведется медленно, с большими паузами, чтобы растянуть имеющийся материал на оплаченное время.
3) очень высокая цена
Плюсы:
Посещение некоторых малоизвестных мест и интересных достопримечательностей в городе.
Дарья
Ответ организатора:
Здравствуйте, Вадим!
Мне очень жаль, что Вы остались недовольны экскурсией.

Мне очень жаль, что Вы остались недовольны экскурсией.
Повышенная цена зависит от пиковых дат. На майские праздники везде и всегда
О
Оксана
3 мая 2025
Были на экскурсии с Дашей по Минску. Все очень понравилось. Рассказ интересный, ничего лишнего, все по делу, как говорится. Спасибо вам большое!
О
Ольга
7 апр 2025
Хотим выразить огромную благодарность Дарье! Был увлекательный маршрут и рассказ! Опытный гид, с которым незаметно пролетает время. Мы были семьей от 4х до 57 лет и каждый остался под впечатлением! Дарья на ходу адаптировала под погоду и нас маршрут, очень рекомендуем❤️
