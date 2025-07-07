Экскурсия по Минску предлагает погружение в историю и современность города.Гостей ждут прогулки по старому городу с его древними монастырями и храмами, посещение проспекта Независимости с его сталинскими архитектурными шедеврами, а

также осмотр площади Независимости с Красным костёлом и другими значимыми объектами. Тур адаптируется под разные поколения, что делает его идеальным для семейного отдыха. Участники узнают о знаменитых людях, связанных с Минском, и о том, как город живёт сегодня

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Старый город с древними монастырями и храмами, ратушей, уютными улочками и смотровой площадкой

Главный проспект города — проспект Независимости со сталинскими архитектурными шедеврами, ГУМом и «Лакомкой», почтамтом и зданием КГБ — и не только

Площадь Независимости и рядом — Красный костёл, Дом правительства, Пищаловский замок, доходные дома и университеты

Я расскажу и про историю города, и про достопримечательности, мимо которых будем проходить, и про известных людей, которые связаны с Минском. Поговорим и про современный Минск — чем сегодня живёт город, как развивается. И не только!

Организационные детали

Я с удовольствием учту ваши пожелания, если в вашей компании или семье несколько поколений — и адаптирую экскурсию под вас.