На базе отреставрированной шляхетской усадьбы создан комплекс старинных народных ремёсел и технологий. Вас ожидает увлекательное путешествие в мир стародавнего быта и профессий, дегустация самобытных блюд и катание на лошадях.

Невозможно понять, как жила белорусская шляхта - господствующее население страны, не посетив Дудутки!

По дороге мы расскажем вам увлекательную и трагичную историю 📖 шляхетства Великого княжества Литовского. Вы узнаете, почему Речь Посполитая, самая развитая из европейская держав, быстро деградировала и разорилась, что привело к её исчезновению.