по обе стороны которого скучено размещались владения мелкой и средней шляхты. Из уст экскурсовода вы услышите историю возникновения шляхты
их роли в государстве
экономике
культуре Беларуси.
На базе отреставрированной шляхетской усадьбы создан комплекс старинных народных ремёсел и технологий. Вас ожидает увлекательное путешествие в мир стародавнего быта и профессий, дегустация самобытных блюд и катание на лошадях.
Невозможно понять, как жила белорусская шляхта - господствующее население страны, не посетив Дудутки!
По дороге мы расскажем вам увлекательную и трагичную историю 📖 шляхетства Великого княжества Литовского. Вы узнаете, почему Речь Посполитая, самая развитая из европейская держав, быстро деградировала и разорилась, что привело к её исчезновению.
Что входит
Услуги гида по маршруту экскурсии
Что не входит
Транспортное обслуживание
входные билеты в музейный комплекс
питание.
Начало
🚩 Привокзальная пл. 3, ж/д, по месту проживания тур
Место завершения
🏁 Привокзальная пл. 3, ж/д или по согласованию с туристами
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.