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Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий «Дудутки»

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1 отзыв
Пляшкевич Л.
Пляшкевич Л. – Гид из Минска
Вас ждёт увлекательная экскурсия ⛳ по музейному комплексу «Дудутки», который расположен всего в 40 км от Минска на живописном берегу реки Птичь.

Здесь множество увлекательных традиционных аттракционов 🎡, среди которых конюшня и ферма, кузница, хлебопекарня и много другого.

Вы можете попробовать себя в различных мастерских по: деревообработке, соломоплетению, ткачеству, гончарному и кожевенному делу.

Вас ждут вкусные угощения, белорусское гостеприимство и море 🌊 веселья.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $70 за экскурсию

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Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий «Дудутки»
Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий «Дудутки»

Что вы увидите

  • Наш путь пройдет по одному из древних трактов ВКЛ
  • по обе стороны которого скучено размещались владения мелкой и средней шляхты. Из уст экскурсовода вы услышите историю возникновения шляхты
  • их роли в государстве
  • экономике
  • культуре Беларуси.
На базе отреставрированной шляхетской усадьбы создан комплекс старинных народных ремёсел и технологий. Вас ожидает увлекательное путешествие в мир стародавнего быта и профессий, дегустация самобытных блюд и катание на лошадях.
Невозможно понять, как жила белорусская шляхта - господствующее население страны, не посетив Дудутки!
По дороге мы расскажем вам увлекательную и трагичную историю 📖 шляхетства Великого княжества Литовского. Вы узнаете, почему Речь Посполитая, самая развитая из европейская держав, быстро деградировала и разорилась, что привело к её исчезновению.
Что входит
  • Услуги гида по маршруту экскурсии
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
  • входные билеты в музейный комплекс
  • питание.
Начало
🚩 Привокзальная пл. 3, ж/д, по месту проживания тур
Место завершения
🏁 Привокзальная пл. 3, ж/д или по согласованию с туристами
Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий «Дудутки»
Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий «Дудутки»
Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий «Дудутки»
Музейный комплекс старинных ремёсел и технологий «Дудутки»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Пляшкевич Л.
Пляшкевич Л.
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1 отзыв оставили туристы

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