18 отзывов оставили туристы

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Без чего нельзя представить Брюссель

Город-миллионник, столица Фландрии, столица Бельгии, столица ЕС — всё это Брюссель! За несколько часов авто-пешеходной прогулки мы охватим его главные достопримечательности и ключевые районы, без которых невозможно сложить цельный образ города.

Начнем с красивейшей площади Гран-Пляс с ратушей и старинными кварталами. Здесь вы встретите знаменитого Писающего мальчика — куда же без него? — и раскроете феномен этого мальчугана (одними легендами тут точно не обойтись). А еще увидите любопытные уголки старого Брюсселя, интересные питейные заведения, кафе и рестораны.

с ратушей и старинными кварталами. Здесь вы встретите знаменитого — куда же без него? — и раскроете феномен этого мальчугана (одними легендами тут точно не обойтись). А еще увидите любопытные уголки старого Брюсселя, интересные питейные заведения, кафе и рестораны. Не обойдем вниманием и другие визитные карточки города: вы увидите Кафедральный собор святых Михаила и Гудулы, Королевский дворец и парк, Триумфальную арку и Парк 50-летия, Гору искусств и Музейный квартал , антикварный район Саблон и Дворец Правосудия .

святых Михаила и Гудулы, и парк, и Парк 50-летия, и , антикварный и . Исследуем роскошные районы с особняками в стиле ар-нуво, который зародился именно в Брюсселе. Поговорим об истоках этого стиля архитектуры и обязательно подъедем к первому в мире зданию ар-нуво, которое включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО .

Ощутить дух города

Я помогу вам проникнуться атмосферой столицы, где находится Европарламент и другие европейские институты, где рабочие районы соседствуют с роскошным модерном, а самая красивая площадь Европы и ремесленные кварталы — с тем, что архитекторы называют «брюсселизацией». А еще мы обсудим, почему в Брюсселе обосновались представители всех европейских национальностей, а в некоторых районах английский звучит куда чаще официальных языков — французского и нидерландского.