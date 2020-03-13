18 отзывов оставили туристы

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Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю

Охватить главные достопримечательности столицы Европы в центре и за его пределами

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 5 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Центральный вокзал Gare Bruxelles Centrale или ваш отель
  • Заказать экскурсию

195 за экскурсию

У этой экскурсии18 отзывов
5
Noga
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Noga – Гид в Брюсселе
Брюссель устроен сложно, и уловить его облик сразу практически невозможно.

Эта прогулка 👣 поможет вам понять город 🏙️ и увидеть его уголки, куда редко доезжают обычные туристы.

Я проведу вас от Гран-Пляс до антикварного района Саблон, расскажу об истоках ар-нуво и постараюсь сделать так, чтобы Брюссель стал для вас настоящим открытием!
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю

Что вас ожидает

Без чего нельзя представить Брюссель
Город-миллионник, столица Фландрии, столица Бельгии, столица ЕС — всё это Брюссель! За несколько часов авто-пешеходной прогулки мы охватим его главные достопримечательности и ключевые районы, без которых невозможно сложить цельный образ города.

  • Начнем с красивейшей площади Гран-Пляс с ратушей и старинными кварталами. Здесь вы встретите знаменитого Писающего мальчика — куда же без него? — и раскроете феномен этого мальчугана (одними легендами тут точно не обойтись). А еще увидите любопытные уголки старого Брюсселя, интересные питейные заведения, кафе и рестораны.
  • Не обойдем вниманием и другие визитные карточки города: вы увидите Кафедральный собор святых Михаила и Гудулы, Королевский дворец и парк, Триумфальную арку и Парк 50-летия, Гору искусств и Музейный квартал, антикварный район Саблон и Дворец Правосудия.
  • Исследуем роскошные районы с особняками в стиле ар-нуво, который зародился именно в Брюсселе. Поговорим об истоках этого стиля архитектуры и обязательно подъедем к первому в мире зданию ар-нуво, которое включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ощутить дух города
Я помогу вам проникнуться атмосферой столицы, где находится Европарламент и другие европейские институты, где рабочие районы соседствуют с роскошным модерном, а самая красивая площадь Европы и ремесленные кварталы — с тем, что архитекторы называют «брюсселизацией». А еще мы обсудим, почему в Брюсселе обосновались представители всех европейских национальностей, а в некоторых районах английский звучит куда чаще официальных языков — французского и нидерландского.

Организационные детали

  • Программу можно скорректировать, исходя из ваших пожеланий и погоды. Например, можем включить в маршрут поездку в район Лакен, где находится символ города Атомиум.
  • Экскурсию можно начать и закончить возле вашего отеля или в центре Брюсселя
  • Можно предусмотреть перерыв на обед или кофейную паузу (питание не включено в стоимость)
  • Экскурсию также возможно провести для большего количества путешественников (до 7 пассажиров в микроавтобусе) или на вашем транспорте (детали уточняйте в переписке)
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю
Авто-пешеходная прогулка по Брюсселю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Центральный вокзал Gare Bruxelles Centrale или ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Noga
Noga
Уже много лет я постоянно живу и работаю в Бельгии. Сфера моей профессиональной деятельности связана с высокими технологиями в туристической индустрии. Почти всё свободное время посвящаю путешествиям и изучению истории, культуры и искусства Бельгии и Нидерландов. Фландрия занимает в этом исследовании особое место. С удовольствием проведу вас по своим любимым маршрутам и поделюсь самой интересной и важной информацией о фламандских городах и их жителях.
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18 отзывов оставили туристы

13 марта 2020
Очень советую. Прекрасный гид!
6 марта 2020
Вчера весь день лил дождь в Брюсселе, но это нам не помешало провести один из прекрасных дней !!!! Самая шикарная экскурсия была за последнее время..... спасибо огромное ещё раз !!!!! Рекомендую всем, вся Бельгия за один день
1 марта 2020
Отличный экскурсовод, знающий материал, готовый не только рассказать но и помочь. Были рады знакомству.
16 февраля 2020
Noga -замечательный экскурсовод! Нам не повезло с погодой - дул сильный ветер, дождливый день и парки были закрыты для посещения. Но экскурсия была очень содержательная, маршрут продуманный, а поскольку она была автомобильной также, мы не устали и даже не заметили, как пролетело время, настолько интересно нам было рассказано про Брюссель. Все самые красивые и важные объекты. Мы были в восторге от города. Noga замечательный рассказчик, она хорошо владеетсловом и имеет разносторонние знания, может ответить практически на любой вопрос. Также мы получили много советов, что посмотреть самостоятельно, и не только в этом городе, но и в других городах, как разобраться в многочисленных марках шоколада и пива. Всем рекомендуем этого прекрасного экскурсовода!
4 февраля 2020
Мы всегда пользуемся услугами гида, видели многих, есть с чем сравнить. Но Ногу хочу отметить отдельно и выделить среди остальных. Пятичасовая экскурсия без потери градуса интереса и усталости. Очень информативно, очень познавательно, очень захватывающая. Мы увидели разный Брюссель, от старого города, до европейских институтов, от уютных спальных кварталов до парков и лесов. Столько истории, столько фактов из жизни города! За эту экскурсию Брюссель почувствовался и полюбился. Благодарю очень!!!!
29 января 2020
Очень эрудированный гид с прекрасной подачей материала, с хорошим языком, быстро понимающая, как скорректировать экскурсию для конкретного клиента и показать то, что будет интересно именно Вам, прекрасный собеседник и прекрасный водитель. Только вернувшись из Брюсселя и вспоминая экскурсию, проведенную Ногой, мы уже планируем приехать в Бельгию снова и посмотреть другие города вместе с ней.
27 января 2020
Один из лучших гидов, которые мне встречались. Сразу хочу сказать, что +/- путешествую 5 раз в году по разным странам Западной Европы, почти в каждой поездке пользуюсь услугами гида, и если бы ни Нога, то Брюссель оставил бы очень негативное впечатление. Именно благодаря ей удалось познакомиться с городом и в целом со страной. Потрясающая девушка, очень обаятельная и со знанием истории, современных тенденций, ответила на все вопросы, показала город, рассказала всё особенности, потратила больше времени, чем было заложено программой. И всё это за очень доступные деньги. Рекомендую всем, кто планирует поездку в Брюссель!
21 января 2020
Сошлись с родителями на том, что из заказанных нами индивидуальных гидов (в Варшаве, Стокгольме, Стамбуле, Берлине), Нога произвела самое хорошее впечатление. Смело рекомендуем всем. Очень интересно и в приятной атмосфере.
5 января 2020
Нога открыла нам Брюссель во всей красе, да еще и с погодой повезло. Было очень интересно
4 января 2020
Спасибо от всей нашей семьи за замечательную экскурсию по Брюсселю. Мы в городе первый раз, знакомились с городом. Экскурсия длится 5 часов, но времени скучать у нас совершенно не было, все было содержательно, интересно на твёрдую пятерку! Огромное преимущество экскурсии в том, что за время ее проведения видишь город с разных сторон. Спасибо!
Ещё 8 отзывов

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