Что Вас ожидает:

Наш тур рассчитан на 4 дня:

1 день — выезд из Чехии, обзорная экскурсия ⛳ по романтичному Баден-Бадену, размещение в отеле в районе Базеля;

2 день — обзорные экскурсии 🧭 по Монтре, Веве, Шильонскому замку, Лозанне, переезд в Женеву, размещение в отеле;

3 день — обзорные экскурсии по Женеве и Шамони, выезд в Чехию;

4 день — прибытие в Чехию.

В вашем распоряжении комфортабельный автобус, профессиональный русскоговорящий гид, необходимое количество санитарных остановок по дороге. Переезды не будут утомительными, потому что трансфер проходит по красивейшим местам Чехии, Швейцарии, Франции и Германии. Вы сможете увидеть живописные пейзажи и достопримечательности 🏛️ этих стран, а наш гид во время путешествия расскажет интересные факты из их истории 📖 экскурсионную программу по городам Французской Швейцарии и Франции мы включили самые выдающиеся исторические, культурные и архитектурные объекты, которые наиболее точно характеризуют их колорит и атмосферу.

В оплату входит трансфер, экскурсионная программа, проживание в отелях и завтрак. Входные билеты 🎫 на туристические объекты оплачиваются дополнительно. Кроме экскурсионной программы в каждом из посещаемых городов у вас будет свободное время, когда можно организовать шоппинг в местных бутиках, выпить 🍹 чашечку кофе или чая в атмосферной кафешке или попробовать что-нибудь из блюд национальной кухни 🥧 в колоритном ресторанчике.

Что Вы увидите

В течение четырех дней экскурсионного тура мы посетим самые красивые 🤩 курорты Французской Швейцарии — Базель, Монтре и Веве. Также мы побываем в летней столице Европы — аристократичном и утонченном Баден-Бадене, познакомимся с лучшими достопримечательностями Олимпийской столицы ⭐️ мира – роскошной Лозанны, и, конечно же, узнаем, как и чем живет блистательная и величественная Женева, которая является центром экономической и политической жизни Французской Швейцарии. Также мы увидим «жемчужину» швейцарских Альп — невероятной красоты Женевское озеро, посмотрим на одну из самых известных горных вершин нашей планеты — Монблан, изучим особенности древнего Шильонского замка и французского городка Шимони, который является центром известного горнолыжного курорта. В зависимости от погодных условий и особенностей работы туристических объектов наша программа может незначительно меняться. Эти детали можно уточнить у нашего менеджера при заказе тура.

Обратите внимание! С собой на экскурсию нужно брать заграничный паспорт и страховку

Перед внесением предоплаты обязательно уточняйте наличие мест у организатора.