  1. Чехия
  2. Экскурсии

Франция и Швейцария из Карловых Вар (4 дня)

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
За пределами Карловых Вар много интересных мест.

Например, можно отправиться в мини путешествие по Франции и Швейцарии.

За 4 дня вы посетите несколько городов, насладитесь старинной архитектурой и классическими пейзажами Альп, узнаете интересные факты и попробуете местную кухню 🥧 в колоритном ресторанчике.

Баден-Баден, Лозанна, Женева, Шамони — все эти города входят в наш маршрут.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 84 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €341 за человека

    Заказать экскурсию
Франция и Швейцария из Карловых Вар (4 дня)
Франция и Швейцария из Карловых Вар (4 дня)

Что вы увидите

  • Базель
  • Монтре
  • Веве
  • Баден-Баден
  • Лозанна
  • Женева
  • Женевское озеро
  • Монблан
  • Шильонский замок
  • Шимони

Что Вас ожидает:

    Наш тур рассчитан на 4 дня:

    • 1 день — выезд из Чехии, обзорная экскурсия ⛳ по романтичному Баден-Бадену, размещение в отеле в районе Базеля;
    • 2 день — обзорные экскурсии 🧭 по Монтре, Веве, Шильонскому замку, Лозанне, переезд в Женеву, размещение в отеле;
    • 3 день — обзорные экскурсии по Женеве и Шамони, выезд в Чехию;
    • 4 день — прибытие в Чехию.
    • В вашем распоряжении комфортабельный автобус, профессиональный русскоговорящий гид, необходимое количество санитарных остановок по дороге. Переезды не будут утомительными, потому что трансфер проходит по красивейшим местам Чехии, Швейцарии, Франции и Германии. Вы сможете увидеть живописные пейзажи и достопримечательности 🏛️ этих стран, а наш гид во время путешествия расскажет интересные факты из их истории 📖 экскурсионную программу по городам Французской Швейцарии и Франции мы включили самые выдающиеся исторические, культурные и архитектурные объекты, которые наиболее точно характеризуют их колорит и атмосферу.
    • В оплату входит трансфер, экскурсионная программа, проживание в отелях и завтрак. Входные билеты 🎫 на туристические объекты оплачиваются дополнительно. Кроме экскурсионной программы в каждом из посещаемых городов у вас будет свободное время, когда можно организовать шоппинг в местных бутиках, выпить 🍹 чашечку кофе или чая в атмосферной кафешке или попробовать что-нибудь из блюд национальной кухни 🥧 в колоритном ресторанчике.
    Что Вы увидите
    В течение четырех дней экскурсионного тура мы посетим самые красивые 🤩 курорты Французской Швейцарии — Базель, Монтре и Веве. Также мы побываем в летней столице Европы — аристократичном и утонченном Баден-Бадене, познакомимся с лучшими достопримечательностями Олимпийской столицы ⭐️ мира – роскошной Лозанны, и, конечно же, узнаем, как и чем живет блистательная и величественная Женева, которая является центром экономической и политической жизни Французской Швейцарии. Также мы увидим «жемчужину» швейцарских Альп — невероятной красоты Женевское озеро, посмотрим на одну из самых известных горных вершин нашей планеты — Монблан, изучим особенности древнего Шильонского замка и французского городка Шимони, который является центром известного горнолыжного курорта. В зависимости от погодных условий и особенностей работы туристических объектов наша программа может незначительно меняться. Эти детали можно уточнить у нашего менеджера при заказе тура.
    Обратите внимание! С собой на экскурсию нужно брать заграничный паспорт и страховку
    Перед внесением предоплаты обязательно уточняйте наличие мест у организатора.
    Что входит
    • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
    • Трансфер
    • Размещение в 2-местном номере отеля.
    • Завтрак в отеле
    Что не входит
    • Питание, кроме завтрака
    • Доплата 30 евро за ночь за размещение в одноместном номере (при наличии)
    Начало и место завершения
    🚩 отель Pavlov
    Франция и Швейцария из Карловых Вар (4 дня)
    Франция и Швейцария из Карловых Вар (4 дня)
    Франция и Швейцария из Карловых Вар (4 дня)
    Франция и Швейцария из Карловых Вар (4 дня)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Eurotour G.
    Eurotour G.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

    Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
    25
    9 часов
    Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
    11 отзывов
    Дрезден из Карловых Вар
    37
    11 часов
    Дрезден из Карловых Вар
    5 отзывов
    Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
    10
    2 часа
    Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
    4 отзыва
    Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
    40
    9 часов
    Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
    3 отзыва
    Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
    54
    12 часов
    Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
    3 отзыва
    Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
    57
    11 часов
    Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
    3 отзыва

    Еще несколько необычных экскурсий в Карловы Варах

    Обзорная экскурсия по Карловым Варам
    12
    2 часа
    Обзорная экскурсия по Карловым Варам
    8 отзывов
    Идиллические Карловы Вары
    От 24
    2 часа
    Идиллические Карловы Вары
    4 отзыва
    Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    260
    10 часов
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    2 отзыва
    Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и знакомство с чешским пивоварением
    Карловы Вары и град Локет
    351
    10 часов
    Карловы Вары и град Локет
    1 отзыв
    Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
    Карловы Вары, или куда приводят мечты
    От 462
    12 часов
    Карловы Вары, или куда приводят мечты
    Автомобильная экскурсия по городу, спа-процедуры и дегустации
    Бамберг. 1000 лет истории.
    320
    9 часов
    Бамберг. 1000 лет истории.