Автобусная групповая экскурсия ⛳ из Праги в Нюрнберг. Говорят, что это самый немецкий город 🏙️ во всей Германии. Нюрнберг расположен в центре Баварии на берегу реки Пегниц, его можно смело назвать гармоничным сосуществованием старого и нового, современного и исторического, живого и ушедшего в прошлое.

Вы окунетесь в средневековую атмосферу, которую создают его знаменитые сооружения: замок–крепость Кайзербург, дом–музей великого А. Дюрера, соборы и церкви, маленькие кукольные фахверковые домики.

В свободное время советуем попробовать нюрнбергские колбаски (толщиной с мизинчик), баварское пиво и знаменитые медовые пряники Lebkuchen и, конечно же, атмосферу сказки и праздника создает одна из самых ярких достопримечательностей 🏛️ Нюрнберга - Рождественский рынок. За 2-3 недели до католического Рождества улицы и площади наполняются красочными ярмарочными площадками и торговыми рядами с палатками.

Внимание! Вам нужно прийти в пражский офис с паспортами за 24 часа до начала экскурсии 🧭 для оформления брони, в противном случае ваша бронь будет аннулирована и предоплата не возвращается.