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Из Праги в Нюрнберг

4.4
27 отзывов
Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Прогулка-экскурсия в Нюрнберг из самого центра Праги.

Вы сможете не только окунуться в средневековую атмосферу и посетить знаменитую Нюрнбергскую крепость, но и устроить небольшое пиршество после прогулки по старому городу.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €55 за человека

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Из Праги в Нюрнберг
Из Праги в Нюрнберг

Что вы увидите

  • Нюрнбергская крепость
  • Рыночная площадь
  • Фрауэнкирхе
  • Церковь Святого Лоренца
  • Церковь Святого Себальда
  • Церковь Святой Екатерины
Автобусная групповая экскурсия ⛳ из Праги в Нюрнберг. Говорят, что это самый немецкий город 🏙️ во всей Германии. Нюрнберг расположен в центре Баварии на берегу реки Пегниц, его можно смело назвать гармоничным сосуществованием старого и нового, современного и исторического, живого и ушедшего в прошлое.
Вы окунетесь в средневековую атмосферу, которую создают его знаменитые сооружения: замок–крепость Кайзербург, дом–музей великого А. Дюрера, соборы и церкви, маленькие кукольные фахверковые домики.
В свободное время советуем попробовать нюрнбергские колбаски (толщиной с мизинчик), баварское пиво и знаменитые медовые пряники Lebkuchen и, конечно же, атмосферу сказки и праздника создает одна из самых ярких достопримечательностей 🏛️ Нюрнберга - Рождественский рынок. За 2-3 недели до католического Рождества улицы и площади наполняются красочными ярмарочными площадками и торговыми рядами с палатками.
Внимание! Вам нужно прийти в пражский офис с паспортами за 24 часа до начала экскурсии 🧭 для оформления брони, в противном случае ваша бронь будет аннулирована и предоплата не возвращается.
Что входит
  • услуги русскоязычного гида
  • транспортные услуги
Что не входит
  • входные билеты в культурные объекты: музеи, галереи, некоторые замки
  • питание
  • трансфер туриста к месту встречи на экскурсию и обратно в отель после экскурсии
Начало
🚩 Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Место завершения
🏁 Вацлавская площадь
Из Праги в Нюрнберг
Из Праги в Нюрнберг
Из Праги в Нюрнберг
Из Праги в Нюрнберг

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
Eurotour G.
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27 отзывов оставили туристы

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