Котор: наследие всего человечества

Старый город 🏙️ Котор прекрасно сохранился и дошел до наших дней. В разные времена он принадлежал римлянам, византийцам, австрийцам и другим государствам. Но самый большой вклад в облик города внесли венецианцы: узкие улочки, черепичные и мощеные площади Котора напоминает Италию, а окружающие город горные вершины добавляют красоты. Старый город состоит из храмов, двухэтажных домов с деревянными ставнями и домов аристократических семей.

Наша экскурсия ⛳ пройдет по улицам города, вы узнаете его историю 📖, легенды и обычаи, увидите огромные крепостные стены, оборонительные сооружения и длинную крепостную стену, которая является самой длинной в Европе.

Пераст: из рыбацкой деревни в центр мореходного дела

Пераст был основан иллирийцами и за многие столетия превратился в один из красивейших городов на Адриатическом побережье. Высокая колокольня и вид старый город — визитная карточка города и всей Черногории.

За время экскурсии 🧭 вы узнаете, как с городом связан Петр I и какие обычаи до сих пор сохранили черногорцы.

Остров Богородицы на рифе

Единственный на Адриатическом море 🌊 рукотворный остров 🏝️ Госпа-од-Шкрпела, до которого можно дойти на лодке ⚓. Вы узнаете необычную историю создания острова, какая святыня храниться в храме и поучаствуете в древней традиции, которой уже более 500 лет.

После экскурсии по желанию заедем на устричную ферму, где можно попробовать свежих мидий с бокалом вина.