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Боко-Которская бухта и устричная ферма

Chernyshev
Chernyshev – Гид из Будвы
Мы проедем по городам Боко-Которской бухты: легендарный Котор, романтичный Пераст и рукотворный остров 🏝️ на Атлантике и по желанию заедем на устричную ферму.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €130 за экскурсию

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Боко-Которская бухта и устричная ферма
Боко-Которская бухта и устричная ферма

Что вы увидите

  • Котор и старый город
  • Пераст
  • Остров Госпа-од-Шкрпела
  • Устричная ферма
Котор: наследие всего человечества
Старый город 🏙️ Котор прекрасно сохранился и дошел до наших дней. В разные времена он принадлежал римлянам, византийцам, австрийцам и другим государствам. Но самый большой вклад в облик города внесли венецианцы: узкие улочки, черепичные и мощеные площади Котора напоминает Италию, а окружающие город горные вершины добавляют красоты. Старый город состоит из храмов, двухэтажных домов с деревянными ставнями и домов аристократических семей.
Наша экскурсия ⛳ пройдет по улицам города, вы узнаете его историю 📖, легенды и обычаи, увидите огромные крепостные стены, оборонительные сооружения и длинную крепостную стену, которая является самой длинной в Европе.
Пераст: из рыбацкой деревни в центр мореходного дела
Пераст был основан иллирийцами и за многие столетия превратился в один из красивейших городов на Адриатическом побережье. Высокая колокольня и вид старый город — визитная карточка города и всей Черногории.
За время экскурсии 🧭 вы узнаете, как с городом связан Петр I и какие обычаи до сих пор сохранили черногорцы.
Остров Богородицы на рифе
Единственный на Адриатическом море 🌊 рукотворный остров 🏝️ Госпа-од-Шкрпела, до которого можно дойти на лодке ⚓. Вы узнаете необычную историю создания острова, какая святыня храниться в храме и поучаствуете в древней традиции, которой уже более 500 лет.
После экскурсии по желанию заедем на устричную ферму, где можно попробовать свежих мидий с бокалом вина.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Катер на остров Богородицы на рифе (5 евро туда-обратно)
  • Устричная ферма (1-2 евро за устрицу).
Начало и место завершения
🚩 По договоренности или ваш отель
Боко-Которская бухта и устричная ферма
Боко-Которская бухта и устричная ферма
Боко-Которская бухта и устричная ферма
Боко-Которская бухта и устричная ферма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Chernyshev
Chernyshev
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