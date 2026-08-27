Макси

Монтенегро это самая полная обзорная экскурсия по достопримечательностям Черногории. В этой поездке вы узнаете историю и традиции Черногории. Наше путешествие начинается с легендарной горной дороги с 25 серпантинами, откуда открываются захватывающие панорамы Которского залива. Мы сделаем две фотопаузы в самых живописных точках, чтобы вы смогли сохранить эти виды не только в памяти, но и на фотографиях. Это одно из самых впечатляющих дорожных приключений в Черногории.

Деревня Негуши — дегустация пршута

В аутентичной горной деревне Негуши вы познакомитесь с настоящими вкусами Черногории. Здесь вас ждёт дегустация знаменитого негушского пршута и домашних сыров, приготовленных по старинным рецептам. Атмосфера деревни, горный воздух и локальные деликатесы создают идеальное сочетание.

Гора Ловчен и мавзолей Петра II Негоша

Мы поднимемся в национальный парк Ловчен — духовное и символическое сердце страны. В мавзолее Петра II Негоша, выдающегося правителя, поэта и философа, вы прикоснётесь к истории Черногории, а со смотровой площадки увидите почти всю страну с высоты птичьего полёта. Это место оставляет сильные эмоции и ощущение величия.

Цетинье — историческая столица Черногории

Продолжив экскурсию прогулкой по Цетинье — старой столице и культурному центру страны. За один час вы увидите королевские дворцы, старинные посольства и уютные улицы, наполненные духом черногорской истории. Цетинье очаровывает своей спокойной атмосферой и аристократическим прошлым.

Ресторан Белведер (Belveder) — гастрономическое завершение дня

В завершение насыщенного дня мы посетим ресторан Belveder с панорамным видом на горы и долины Черногории. Здесь вы сможете попробовать одно из самых знаменитых национальных блюд — ягнятину из-под сача, томлённую на углях по традиционному рецепту. Нежное мясо, аромат трав и неспешная атмосфера делают этот ужин идеальной точкой нашего путешествия. Вечером около 17-18.00 возвращаемся в ваш отель в Будве.