Вас ждет самая полная обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Черногории: легендарные 25 серпантинов с панорамами Которского залива, фотопаузы, деревня Негуши с дегустацией пршута и домашних сыров, национальный парк Ловчен и мавзолей Петра II Негоша, историческая столица Цетинье и гастрономическое завершение дня в панорамном ресторане.
Описание фото-прогулки
Макси
Монтенегро это самая полная обзорная экскурсия по достопримечательностям Черногории. В этой поездке вы узнаете историю и традиции Черногории. Наше путешествие начинается с легендарной горной дороги с 25 серпантинами, откуда открываются захватывающие панорамы Которского залива. Мы сделаем две фотопаузы в самых живописных точках, чтобы вы смогли сохранить эти виды не только в памяти, но и на фотографиях. Это одно из самых впечатляющих дорожных приключений в Черногории.
Деревня Негуши — дегустация пршута
В аутентичной горной деревне Негуши вы познакомитесь с настоящими вкусами Черногории. Здесь вас ждёт дегустация знаменитого негушского пршута и домашних сыров, приготовленных по старинным рецептам. Атмосфера деревни, горный воздух и локальные деликатесы создают идеальное сочетание.
Гора Ловчен и мавзолей Петра II Негоша
Мы поднимемся в национальный парк Ловчен — духовное и символическое сердце страны. В мавзолее Петра II Негоша, выдающегося правителя, поэта и философа, вы прикоснётесь к истории Черногории, а со смотровой площадки увидите почти всю страну с высоты птичьего полёта. Это место оставляет сильные эмоции и ощущение величия.
Цетинье — историческая столица Черногории
Продолжив экскурсию прогулкой по Цетинье — старой столице и культурному центру страны. За один час вы увидите королевские дворцы, старинные посольства и уютные улицы, наполненные духом черногорской истории. Цетинье очаровывает своей спокойной атмосферой и аристократическим прошлым.
Ресторан Белведер (Belveder) — гастрономическое завершение дня
В завершение насыщенного дня мы посетим ресторан Belveder с панорамным видом на горы и долины Черногории. Здесь вы сможете попробовать одно из самых знаменитых национальных блюд — ягнятину из-под сача, томлённую на углях по традиционному рецепту. Нежное мясо, аромат трав и неспешная атмосфера делают этот ужин идеальной точкой нашего путешествия. Вечером около 17-18.00 возвращаемся в ваш отель в Будве.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 25 Серпантинов
- Деревня Негуши
- Гора Ловчен
- Мавзолей
- Столица Цетинье
Что включено
- Автобус
- Услуги гида
- Билет в музей на острове
- Лодка на остров и обратно
- Возвращение обратно на то же место - где вас забирали утром
Что не входит в цену
- Обед комплекс 7 евро (по желанию)
- Билеты в музеи в Перасте и Которе 1-5 евро
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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