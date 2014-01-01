5
2 отзыва
Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Экскурсия-путешествие по красотам Черногории.

Ваше знакомство начнется с города Котор, его историей 📖 и достопримечательностями 🏛️.

Вы посетите собор Святого Трифона и Николая Чудотворца, узнаете историю Блаженной Озаны.

Далее вы отправитесь по живописному горному серпантину в старую столицу Черногории Цетинье, любуясь по дороге лучшими видами Бухты Которской.

Мы обязательно сделаем остановку, чтобы продегустировать знаменитый негушский пршут и негушский сыр в одноименной деревушке.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €168 за экскурсию

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Макси Монтенегро
Макси Монтенегро

Что вы увидите

  • Котор
  • Цетинье
  • парк Скадарское озеро
Наше путешествие по красотам Черногории начнется в старом городе Котор, где я познакомлю вас с историей 📖 и достопримечательностями 🏛️ города. Я покажу вам все значимые архитектурные памятники города. Посетим собор Святого Трифона и Николая Чудотворца, узнаете историю Блаженной Озаны. А затем отправимся по живописному горному серпантину в старую столицу Черногории Цетинье и по дороге будем любоваться лучшими видами Бухты Которской и обязательно сделаем остановку, что бы продегустировать знаменитый негушский пршут и негушский сыр в одноименной деревне.
В Цетинье мы посетим с вами Цетинский монастырь, который был основан в 15в. и вы сможете приложиться к православным святыням.
Далее наш путь лежит в национальный природный парк 🌳 Скадарское озеро. На лодке ⚓ мы совершим небольшое путешествие по реке и озеру. А по возвращению отправимся в пещеру.
Важно: возьмите с собой куртку для посещения пещеры и надевайте удобную обувь
Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Тойота Версо 2014г.
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
  • аренда лодки
Что не входит
  • обед в национальном ресторане
  • вход в национальный парк 4 е с человека
  • вход в пещеру 10, 90е с взрослого человека
  • дегустация пршута и сыра
  • аренда лодки 25е в час
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Макси Монтенегро
Макси Монтенегро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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2 отзыва оставили туристы

Олег Б. проводит ещё 5 экскурсий

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