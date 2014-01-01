Наше путешествие по красотам Черногории начнется в старом городе Котор, где я познакомлю вас с историей 📖 и достопримечательностями 🏛️ города. Я покажу вам все значимые архитектурные памятники города. Посетим собор Святого Трифона и Николая Чудотворца, узнаете историю Блаженной Озаны. А затем отправимся по живописному горному серпантину в старую столицу Черногории Цетинье и по дороге будем любоваться лучшими видами Бухты Которской и обязательно сделаем остановку, что бы продегустировать знаменитый негушский пршут и негушский сыр в одноименной деревне.

В Цетинье мы посетим с вами Цетинский монастырь, который был основан в 15в. и вы сможете приложиться к православным святыням.

Далее наш путь лежит в национальный природный парк 🌳 Скадарское озеро. На лодке ⚓ мы совершим небольшое путешествие по реке и озеру. А по возвращению отправимся в пещеру.

Важно: возьмите с собой куртку для посещения пещеры и надевайте удобную обувь

Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Тойота Версо 2014г.