Сердце Черногории
Сердце Черногории
Сердце Черногории
Сердце Черногории
Сердце Черногории
Сердце Черногории
Сердце Черногории
Сердце Черногории

Что вы увидите 🤩

  • Цетине
  • Цетинский монастырь
  • Негуши
  • Котор
Уникальная экскурсия маршрут которой проходит по самым интересным местам Черногории. Вас ждет знакомство с Бока Которской - самым большим и красивым фьордом Адриатического моря. Здесь мы посетим старый город Пераст - родину прославленных мореплавателей, отправимся на катере на маленький остров Госпа од Шкрпела, что значит «Божья Матерь на скале». Этот остров искусственного происхождения был построен поверх рифа после того как в 1452 году два моряка из Пераста, братья Мортешичи, нашли на нем икону Божьей Матери. Затем посетим средневековый город-крепость Котор, который с 1979 года является памятником мирового наследия ЮНЕСКО. Далее наш путь лежит в маленькую деревушку Негуши, прославившуюся на весь мир местными деликатесами – пршутом (вяленный свиной окорок) и негушским сыром, которые Вы сможете продегустировать. И в завершении пути вас ожидает знакомство с древней королевской столицей Черногории городом Цетине в котором мы посетим Цетинский монастырь, где хранятся величайшие христианские святыни. Вы сможете увидеть – десницу (правая рука) Святого Иоанна Крестителя, крестившего Господа Иисуса Христа в реке Иордан, а также часть креста, на котором был распят Иисус Христос.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Сердце Черногории
€180

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автомобиле с кондиционером
  • Прогулка на катере Пераст - Остров Госпа-од-Шкрпьела - Пераст
  • Услуги лицензированного русскоязычного гида
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты в музеи
Где начинаем и завершаем
Начало: Старт от любого места проживания туристов в Будве
Завершение: Возврат к любому месту проживания туристов в Будве
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день. Время отправления 08:00 +\- 1 час по желанию туристов

Applicon T.
Applicon T.
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