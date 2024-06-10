Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей

Побывать в царском некрополе, погулять по подземным галереям и окунуться в историю Египта
В этой экскурсии мы объединили самые значимые исторические объекты города. Вы увидите Саккару, которая была некрополем для древнеегипетских царей. Зайдёте в храм Серапеум — подземное сооружение, посвященное богу Серапису. Цитадель Саладина, мечеть Мухаммеда Али, Военный музей — также в нашей программе.
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
Ближайшие даты:
Время начала: 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Саккара. Здесь находится царский некрополь Древнего царства, а также ступенчатая пирамида Джосера — самая древняя из всех пирамид, когда-либо построенных египетской цивилизацией.

Храм Серапеум. Это место было обнаружено французским египтологом Огюстом Мариеттом в 1851 году. Включает в себя подземные галереи, посвящён эллинистическому богу Серапису.

Цитадель Саладина — роскошный военный замок, построенный в Средние века. Считается одной из самых важных достопримечательностей исламского Каира.

Мечеть Мухаммеда Али. Заглянем внутрь, изучим архитектуру и поговорим о влиятельности и судьбе человека, по чьему заказу она была построена.

Военный музей Каира. Вы ознакомитесь с историей страны, посетите несколько залов — воинской славы Египта, вооружения, военной таможни и другие. Среди экспонатов — различные виды оружия, транспортные средства, портреты полководцев.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Трансфер включён в стоимость.
  • По запросу можем встретить вас в аэропорту, доплата составит $20
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты:
    — Ступенчатая пирамида — $12
    — Серапеум — $10
    — Военный музей — $10
  • Обед (по желанию) — около $10/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любом удобном для вас месте в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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