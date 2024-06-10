Описание экскурсии
Что вас ожидает
Саккара. Здесь находится царский некрополь Древнего царства, а также ступенчатая пирамида Джосера — самая древняя из всех пирамид, когда-либо построенных египетской цивилизацией.
Храм Серапеум. Это место было обнаружено французским египтологом Огюстом Мариеттом в 1851 году. Включает в себя подземные галереи, посвящён эллинистическому богу Серапису.
Цитадель Саладина — роскошный военный замок, построенный в Средние века. Считается одной из самых важных достопримечательностей исламского Каира.
Мечеть Мухаммеда Али. Заглянем внутрь, изучим архитектуру и поговорим о влиятельности и судьбе человека, по чьему заказу она была построена.
Военный музей Каира. Вы ознакомитесь с историей страны, посетите несколько залов — воинской славы Египта, вооружения, военной таможни и другие. Среди экспонатов — различные виды оружия, транспортные средства, портреты полководцев.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Трансфер включён в стоимость.
- По запросу можем встретить вас в аэропорту, доплата составит $20
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты:
— Ступенчатая пирамида — $12
— Серапеум — $10
— Военный музей — $10
- Обед (по желанию) — около $10/чел.