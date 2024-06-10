В этой экскурсии мы объединили самые значимые исторические объекты города. Вы увидите Саккару, которая была некрополем для древнеегипетских царей. Зайдёте в храм Серапеум — подземное сооружение, посвященное богу Серапису. Цитадель Саладина, мечеть Мухаммеда Али, Военный музей — также в нашей программе.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Хургаде

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Время начала: 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Саккара. Здесь находится царский некрополь Древнего царства, а также ступенчатая пирамида Джосера — самая древняя из всех пирамид, когда-либо построенных египетской цивилизацией.

Храм Серапеум. Это место было обнаружено французским египтологом Огюстом Мариеттом в 1851 году. Включает в себя подземные галереи, посвящён эллинистическому богу Серапису.

Цитадель Саладина — роскошный военный замок, построенный в Средние века. Считается одной из самых важных достопримечательностей исламского Каира.

Мечеть Мухаммеда Али. Заглянем внутрь, изучим архитектуру и поговорим о влиятельности и судьбе человека, по чьему заказу она была построена.

Военный музей Каира. Вы ознакомитесь с историей страны, посетите несколько залов — воинской славы Египта, вооружения, военной таможни и другие. Среди экспонатов — различные виды оружия, транспортные средства, портреты полководцев.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Трансфер включён в стоимость.

По запросу можем встретить вас в аэропорту, доплата составит $20

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы