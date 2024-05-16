Экскурсии по мусульманским местам Хургады

Найдено 3 экскурсии в категории «Мусульманские» в Хургаде, цены от $15. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Луксор с посещением долины Царей
На автобусе
8 отзывов
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
10 дек в 05:00
12 дек в 05:00
$105 за человека
Знакомство с Хургадой в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
1 отзыв
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
«Вы послушаете, как в Египте появился ислам и какие пять канонов мусульманской религии считаются здесь главными»
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$25 за человека
Хургада - жизнь других
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
Хургада - жизнь других
Заглянуть на рыбный рынок и в кружевную мечеть и выяснить, как живут местные
«Мечеть Эль-Мина, словно укутана мелким кружевом»
Завтра в 09:30
10 дек в 10:00
$15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Знакомство с Хургадой в мини-группе
    Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала
  • А
    Анастасия
    5 мая 2023
    Луксор с посещением долины Царей
    Не знаю что пишут многие насчет организации - все отлично Если кто-то ожидает, что их заберут минута в минуту и кроме
    читать дальше

    вас никого больше забирать не будут, наверное, не стоит ездить на групповые Из отеля нас забрал представитель на машине, довез до места встречи автобуса, посадил - все супер 😊 Автобусы комфортабельные экскурсионные, с кондиционером и кучей места для ног даже высоким парням Экскурсовод крутой, на все вопросы отвечал Хотелось бы, конечно, больше сопровождения по храмам и больше информации что тут, что там Но вполне понятно, что время ограничено, так что претензий нет Имейте ввиду, что все достопримечательности под открытым небом и 27 апреля жара уже была +38С, одевайтесь закрыто и обязательно на голову что-то Я мечтала увидеть Тутанхамона и мы взяли доп вход в его гробницу 15$ на человека Она самая небогатая, но я шла из-за мумии Помимо него вход еще в гробницы Рамзесов I, IV, IX ❗️Единственный нюанс - я понимаю, что это специально, но это не очень приятно. Экскурсия на Банановый остров вклинивают между экскурсиями как бы и если ты отказываешься - сиди в автобусе на парковке где-то час Мы ездили, но восторга нет: банановые деревья, деревья апельсина, манго. Кормили теми же фруктами, что есть в отеле И только жалость вызывает крокодил в небольшом резервуаре и бедные обезьянки в клетке Лучше вообще убрать это Банановый остров из экскурсии

  • И
    Ирина
    7 апреля 2023
    Луксор с посещением долины Царей
    Апрель 2023 года. Экскурсия насыщенная, детям до 10 лет сложно, погода в Люксоре в это время 30+, берите крем от
    читать дальше

    загара или одежду с длинным рукавом. Гид- Джордан, очень веселый. Группу называл: Джоржева группа, облико морали🙂. Берите с собой мелкие доллары.

  • M
    Maxim
    10 февраля 2023
    Луксор с посещением долины Царей
    Всё прошло ок. Логистика топ, несмотря на сборы туристов, пересадки, рассадки по разным автобусам и длинные перегоны. Экскурсовод топ, отработал на 146%

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Мусульманские»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хургаде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Луксор с посещением долины Царей
  2. Знакомство с Хургадой в мини-группе
  3. Хургада - жизнь других
Какие места ещё посмотреть в Хургаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Набережная
  6. Аквариум
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в декабре 2024
Сейчас в Хургаде в категории "Мусульманские" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 105. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
Забронируйте экскурсию в Хургаде на 2024 год по теме «Мусульманские», 9 ⭐ отзывов, цены от $15. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль
ХорошоТам