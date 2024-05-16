13 часов
Групповая
до 20 чел.
Луксор из Хургады: Храмы, Долина Царей и прогулка по Нилу
Погрузитесь в мир древности, посетив величественные храмы и загадочную Долину Царей в Луксоре
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 05:00
10 дек в 05:00
12 дек в 05:00
$105 за человека
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Хургадой: мини-группа, мечеть, храм, музей и набережная
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
«Вы послушаете, как в Египте появился ислам и какие пять канонов мусульманской религии считаются здесь главными»
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$25 за человека
3.5 часа
Индивидуальная
Хургада - жизнь других
Заглянуть на рыбный рынок и в кружевную мечеть и выяснить, как живут местные
«Мечеть Эль-Мина, словно укутана мелким кружевом»
Завтра в 09:30
10 дек в 10:00
$15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна16 мая 2024Приятная экскурсия, гид интересно рассказывала, посмотрели основные места, на все вопросы отвечала
- ААнастасия5 мая 2023Не знаю что пишут многие насчет организации - все отлично Если кто-то ожидает, что их заберут минута в минуту и кроме
- ИИрина7 апреля 2023Апрель 2023 года. Экскурсия насыщенная, детям до 10 лет сложно, погода в Люксоре в это время 30+, берите крем от
- MMaxim10 февраля 2023Всё прошло ок. Логистика топ, несмотря на сборы туристов, пересадки, рассадки по разным автобусам и длинные перегоны. Экскурсовод топ, отработал на 146%
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Мусульманские»
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