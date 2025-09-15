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Подводная лодка «Синдбад»

4.9
10 отзывов
Diaa M.
Diaa M. – Гид из Хургады
Подводная лодка Синдбад — это единственная субмарина на побережье Северной Африки.

Она опускается на глубину до 22 метров и пребывает под водой около 45 минут.

В течение поездки на субмарине, пассажиры имеют возможность полюбоваться цветными кораллами, экзотическими рыбками и невероятными пейзажами подводного мира, доступные только для дайверов.

Эта экскурсия ⛳ пользуется огромной популярностью и ежегодно собирает сотни желающих насладиться красотами Красного моря 🌊 Хургады.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $42 за человека

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Подводная лодка «Синдбад»
Подводная лодка «Синдбад»

Что вы увидите

  • Подводный мир Красного моря
Подводный мир Красного моря 🌊
С пристани отеля Sindbad Beach отправляется катер на котором находится музей 🖼 морских обитателей. Вы водите в открытое море 🌊 почти на 20 минут и следуете до искусственного Острова Мечты, там то вы и пересаживаетесь на субмарину. Затем вас пригласят спуститься на последний этаж судна «Синдбад» — лодка рассчитана на 44 пассажира, каждое место оснащено удобным сидением и большим обзорным иллюминатором.
Субмарина погрузится на глубину до 22 метров — каждый гость сможет подойти к капитану и лично проверить данные приборов. За последующие 45 минут, вы неспешно обогнете коралловый риф и проследуете по заранее составленному маршруту. Взору путешественников откроются останки затонувшего корабля, яркие морские водоросли, удивительные анемоны и стайки цветных рыбок. После экскурсий, мы отвезём вас обратно в отель 🏨.
Важная информация
  • Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду и удобную обувь;
  • Есть доплата за трансфер из отелей Макади, Сахль-Хашиш и Эль-Гуна (зависит от количества человек).
Что входит
  • Трансфер из/до отеля
  • Входной билет на подводную лодку «Синдбад»
  • Входные билеты во все упомянутые достопримечательности
  • Экскурсия на подводной лодке
  • Все платы и налоги.
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы и чаевые.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Подводная лодка «Синдбад»
Подводная лодка «Синдбад»
Подводная лодка «Синдбад»
Подводная лодка «Синдбад»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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10 отзывов оставили туристы

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