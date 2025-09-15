Подводный мир Красного моря 🌊

С пристани отеля Sindbad Beach отправляется катер на котором находится музей 🖼 морских обитателей. Вы водите в открытое море 🌊 почти на 20 минут и следуете до искусственного Острова Мечты, там то вы и пересаживаетесь на субмарину. Затем вас пригласят спуститься на последний этаж судна «Синдбад» — лодка рассчитана на 44 пассажира, каждое место оснащено удобным сидением и большим обзорным иллюминатором.

Субмарина погрузится на глубину до 22 метров — каждый гость сможет подойти к капитану и лично проверить данные приборов. За последующие 45 минут, вы неспешно обогнете коралловый риф и проследуете по заранее составленному маршруту. Взору путешественников откроются останки затонувшего корабля, яркие морские водоросли, удивительные анемоны и стайки цветных рыбок. После экскурсий, мы отвезём вас обратно в отель 🏨.

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